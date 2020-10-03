К 2,5 года приговорили водителя, насмерть сбившего пешехода в Алматинской области

Талдыкорган. 2 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области осужден водитель, совершивший смертельный наезд на пешехода, передает Kazakhstan Today.

Осужденный работал водителем прокуратуры Капшагая. ДТП произошло в июле текущего года. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как в темное время суток автомашина, совершает наезд на человека, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Пешеход от полученных травм скончался в медицинском учреждении.

В суде подсудимый полностью признал предъявленное обвинение, гражданский иск признал частично, просил строго не наказывать. Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет. Потерпевшие по делу просили суд назначить максимальное наказание, связанное с лишением свободы, с полным удовлетворением гражданского иска. Санкция части 3 данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Однако в силу требований норм уголовного законодательства в случае наличия смягчающих обстоятельств размер основного вида наказания для уголовного правонарушения средней тяжести не может превышать половины максимального наказания", - пояснили в пресс-службе Капшагайского городского суда.

При назначении наказания суд учел чистосердечное признание вины, отсутствие судимости и наличие малолетнего ребенка.

А. Даркембаева признали виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 345 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с лишением права управления транспортным средством сроком на 5 лет.

Приговором суда с А. Даркембаева в пользу Е. Шестаковой взыскана в качестве морального вреда сумма в размере 1 млн тенге. Также судом признано право гражданского истца на обращение в суд в порядке гражданского судопроизводства в части возмещения материального ущерба. Приговор суда не вступил в законную силу", - уточнили в пресс-службе.

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