К расследованию ЧП на шахте "Казахстанская" привлекли международных экспертов
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Караганда. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд экспертиз назначен в рамках расследования аварии на шахте "Казахстанская" угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау". Их будут проводить казахстанские и международные организации. Об этом сообщили в областном акимате.
На сегодня, согласно распоряжению, создано семь подкомиссий. Будет изучаться работа различных систем, в том числе позиционирования, составление плана ликвидации аварии, соответствие технического состояния конвейеров и горных выработок требованиям проектно-технической и нормативной документации и др. Будем производить опрос свидетелей, очевидцев. Задача - установить причины возникновения и развития пожара", - сказал заместитель председателя комиссии Муса Танабаев - заместитель председателя Комитета промышленной безопасности МЧС РК.
По его словам, назначено семь экспертиз: работы изолирующих самоспасателей "Горняк", автоматической системы контроля рудничной атмосферы, пожарно-техническая и др. Необходимо получить заключение по ленточному полотну конвейера, где произошло возгорание.
Казахстанские эксперты приступят к работе в ближайшее время. Также ждут прибытия специалистов из России и Германии.
Сейчас задача - потушить пожар. Однако пока никто не может сказать, сколько на это уйдет времени.
Работают пять отделений. Условия крайне тяжелые: высокая температура, местами, куда люди могут доходить, порядка 65 градусов. Не все выработки пройдены по породе, а еще и по углю, соответственно, пожар принял развитие. На данный момент в четырех точках сдерживаем пожар. Исходя из сложившейся ситуации и имеющегося опыта, принято решение об изоляции сети горных выработок путем возведения гипсовых перемычек. Со вчерашнего дня мы начали работу по этому плану. На сегодняшний день материалы в шахту доставлены, идет возведение инженерных сооружений для изоляции пожара", - пояснил Геннадий Силинский, первый заместитель директора карагандинского филиала ТОО "РЦШ ПВАСС".
Он добавил, что количество перемычек будет корректироваться в зависимости от ситуации.
Для работы горноспасателей обеспечены все условия.
На сегодняшний день больше 600 работников шахты переведены на другие предприятия угольного департамента. Оставшиеся занимаются обеспечением жизнедеятельности шахты и оказывают необходимую помощь военизированным спасателям.
Напомним, 17 августа в 10.05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты. Был введен план ликвидации аварии. В момент происшествия под землей находились 227 человек, из них 222 подняли на поверхность. В результате ЧП погибли пять человек. В больнице находятся на лечении 13 пострадавших.
Создана специальная комиссия по расследованию аварии, в состав которой вошли все ответственные государственные органы. Также по факту аварии возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 277 УК РК (Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ).
В связи с трагедией на шахте "Казахстанская" все торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню шахтера, будут отменены", - сообщили в акимате.