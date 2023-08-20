Пожар произошел на шахте в Карагандинской области: эвакуировано 222 работника Дополнено
Фото: акимат Актюбинской области
Караганда. 17 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На шахте "Казахстанская" в Карагандинской области эвакуируют шахтеров из-за возгорания конвейерной ленты.
На шахте "Казахстанская" УД АО "АрселорМиттал Темиртау" 17 августа в 10.05 в выработке угольного уклона Д6 (горизонт - 170 м) произошло возгорание конвейерной ленты, введен план ликвидации аварии. Производят проветривание шахты (подача воздуха переведена в реверсивную позицию)", - сообщили в пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау".
К месту прибыли 15 работников и 5 единиц техники республиканского штаба аварийно-спасательных служб, а также 8 сотрудников и 2 единицы техники ДЧС.
Всего в шахте находилось 227 человек, через фланговый ствол из шахты на поверхность выводят людей. 101 человек уже выведен. Дополнительно к месту следуют силы РЦШ "ПВАСС" (15 работников и 3 единицы техники) и ДЧС (8 сотрудников и 2 единицы техники)", - говорится в оперативном сообщении.
На месте происшествия находятся первый заместитель акима области Вадим Басин и аким Шахтинска Мурат Кыдырганбеков.
Дополнено 17.08.2023, 14.00
На шахте "Казахстанская" вывели на поверхность 224 работника из 227, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
К медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель.
В настоящее время четверо госпитализированы: двое в центральную больницу Шахтинска, двое - в областной медицинский центр", - сообщили в акимате.
На месте происшествия работают сотрудники РЦШ "ПВАСС" и ДЧС. Причины возгорания будут выясняться.
Дополнено 17.08.2023, 14.42
По последним данным акимата, на шахте "Казахстанская", где произошел пожар под землей, вывели на поверхность 222 человека. Поиски пятерых шахтеров продолжаются.
Дополнено 17.08.2023, 15.44.
Как сообщили в региональном управлении здравоохранения, на данный момент двое пострадавших находятся в центральной больнице Шахтинска с отравлением угарным газом легкой степени тяжести.
Еще двое находятся в клинике Макажанова. Предварительный диагноз - отравление угарным газом тяжелой степени. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим.
В июне в доменном цехе АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел выброс кокса. Жители Темиртау массово жаловались на удушливые ночные выбросы, пришедшие со стороны комбината. Департамент экологии Карагандинской провел лабораторные замеры атмосферного воздуха, по результатам которых было выявлено превышение предельно допустимой концентрации диоксида азота в 2,5 раза.
В апреле "АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали за махинации с налоговыми платежами. Установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более чем на 20%. Также за нарушение экологического законодательства на "АрселорМиттал Темиртау" был наложен штраф в почти 6 млрд тенге.
В этом же месяце казахстанские прокуроры потребовали допросить руководство "АрселорМиттал Темиртау" в связи с расследованием чрезвычайных происшествий на шахтах в Карагандинской области. Соответствующий запрос был направлен в Люксембург. Месяцем ранее предприятие оштрафовали более чем на 16,5 млн тенге за использование на производстве 89 средств измерений с истекшим сроком поверки.
В прошлом году на "АрселорМиттал Темиртау" выявили около 2 тысяч нарушений промбезопасности. Глава МИИР тогда заявил, что работу предприятия могут запретить на территории Казахстана.
3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.
По словам президента Касым-Жомарта Токаева с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 граждан страны.