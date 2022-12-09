Работу "АрселорМиттал" могут запретить на территории Казахстана - глава МИИР

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Работу "АрселорМиттал" могут запретить на территории Казахстана, сообщил в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
Вы скоро узнаете, потому что принимаются жесткие решения в отношении руководителей компании "АрселорМиттал Темиртау". Даже ставится вопрос о том, будет ли АМТ работать в Казахстане или нет", - цитирует zakon.kz министра.
Он также выразил соболезнования семье газовщика, накануне погибшего во время работы на предприятии. По его словам, это страшная трагедия, сообщает informburo.kz.
Я думаю, у всех казахстанцев вызывает возмущение, что не во время каких-то бедствий, а в мирное время человек может пойти на работу и лишиться жизни. По поручению главы государства правительством создана не одна, а несколько комиссий по всем направлениям. Они занимают жесточайшую позицию. Я думаю, результаты мы скоро увидим. Там у нас ставится вопрос не только об ответственности отдельных сотрудников, но и всей компании", - добавил Каирбек Ускенбаев.
Напомним, на "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник.
Ранее сообщалось, что ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, что авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%.
Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.