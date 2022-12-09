На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник

Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб работник 1982 года рождения, сообщает пресс-служба компании.
По сообщению пресс-службы, 8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай. Погиб газовщик 1982 года рождения.
Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются.
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Позже в департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.
Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, что авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%.
Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.