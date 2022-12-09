Система Orphus

На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник

08.12.2022, 11:20 22426
На "АрселорМиттал Темиртау" вновь погиб работник
Начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека"
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб работник 1982 года рождения, сообщает пресс-служба компании.

По сообщению пресс-службы, 8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" произошел смертельный случай. Погиб газовщик 1982 года рождения.

Создана специальная комиссия. Причины случившегося расследуются.

Дополнено:

Позже в департаменте полиции Карагандинской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении ведомства.


Напомним, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.  

Министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана Юрий Ильин сообщил, что авария на шахте произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин. Воспламенение произошло в результате образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа. Комиссией были определено, что вина работников составила 0%, вина работодателя - 100%.

Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.
 

новости по теме

Новая перемычка улучшит теплоснабжение домов в Экибастузе

08.12.2022, 21:25 8511
Ее запустили в эксплуатацию
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным ТОО "Экибастузтеплоэнерго", 8 декабря к 18.00 тепло подали во все многоэтажные дома.

Продолжается регулировка системы теплоснабжения, без тепла остается 27 частных жилых домов. Напомним, утром их было 40, сообщает Pavlodarnews.kz.

Экибастузская ТЭЦ работает в штатном режиме. В работе семь котлоагрегатов: №№ 5, 6, 8, 9, 12, 14, 15. Параметры сетевой воды составляют 82 градуса прямой и 54 градуса обратной сетевой воды.

На ЦТП-52 установили новый наземный трубопровод на ответвлении тепловой магистрали № 2, что позволило запустить теплоноситель по новому маршруту в обход изношенного. Это увеличит качество теплоснабжения всех запитанных от магистрали домов", - сообщили в ТОО.


Напомним, 6 декабря при обходе специалисты обнаружили повреждение на теплосети на улице Машхура Жусупа. Руководитель оперативного штаба Роман Скляр решил, что нужно построить наружную теплосеть в обход существующей трассы. Ее запустили в эксплуатацию.

В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 ноября.
 

В Усть-Каменогорске "заминировали" здание суда

08.12.2022, 19:30 10811
В Усть-Каменогорске "заминировали" здание суда
Фото: polisia.kz
Проводится проверка и осмотр объектов
Усть-Каменогорск. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 8 декабря, в 18.05 поступило сообщение о том, что в Усть-Каменогорске заминировано здание городского суда № 1, сообщает пресс-служба МВД РК.

Специализированными службами области в настоящее время проводится проверка и осмотр объектов.
 

В Экибастузе отменили режим ЧС

08.12.2022, 18:24 13141
В Экибастузе отменили режим ЧС
Фото: instagram/ete_ekb
Режим был введен 28 ноября
Экибастуз. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе отменен режим чрезвычайной ситуации, введенный 28 ноября, об этом сообщил в Instagram аким города Аян Бейсекин.

Введенный 28 ноября в городе режим ЧС отменен", - написал аким.


Ранее сообщалось, что в Экибастузе подключили к теплу все социальные объекты. Началась обработка поступающих от жителей Экибастуза заявлений о возмещении причиненного ущерба.

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы.

В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это, в свою очередь, привело к остановке котлов.

Оставшимся без тепла экибастузцам не будут выставлять счета за отопление. Пострадавшим от ЧП в Экибастузе предпринимателям возместят ущерб.

Заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин заявил, что к аварии на ТЭЦ Экибастуза привела тарифная политика.

В ответ на заявление министра депутат Айкын Конуров заявил, что произошедшее в Экибастузе нельзя назвать аварией.

Это отказ всей системы, который был делом времени", - заявил в своем депзапросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова мажилисмен.


По его словам, недопустимо все сводить к тарифной политике.

Необходимо конкретное правовое регулирование и стратегическое планирование вопроса энергетической безопасности", - считает депутат.

 

Троих детей и их родителей спас из огня пожарный в области Жетісу

08.12.2022, 15:47 18066
Троих детей и их родителей спас из огня пожарный в области Жетісу
Жертв и пострадавших нет
Талдыкорган. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарный спас из горящего дома троих детей и их родителей в Панфиловском районе области Жетісу.

7 декабря 2022 года около в 21 часа 40 минут в селе Улкен Шыган Панфиловского района области Жетісу произошло возгорание частного жилого дома", - сообщили в ДЧС.


О возгорании сообщил первый очевидец, который и помог эвакуироваться из горящего дома троим детям - 2010, 2014 и 2018 года рождения и их родителям. Он также вынес из дома два газовых баллона и приступил к самостоятельному тушению пожара.

Пожар удалось потушить силами сотрудников ДЧС в 22 часа 22 минуты на площади 50 кв. м. Никто из граждан не пострадал", - уточнили в департаменте.


Предварительная причина возгорания - несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи на твердом топливе.

В ведомстве рассказали, что героем стал сосед семьи - Еркебулан Айтбаев, младший сержант гражданской защиты, пожарный ПЧ-11 города Жаркента. По счастливой случайности в ту ночь он находился дома в свободное от несения службы время.


Ранее сообщалось, что в Павлодаре произошел пожар в гостинице, эвакуировано более 200 человек.  
 

В Павлодаре произошел пожар в гостинице, эвакуировано более 200 человек

08.12.2022, 09:02 25096
В Павлодаре произошел пожар в гостинице, эвакуировано более 200 человек
Фото: ДЧС Алматы
Один человек пострадал
Павлодар. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В результате пожара в гостинице "Сары-Арка" в Павлодаре эвакуировано более 200 человек. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области.

8 декабря 2022 года в 03.18 на пульт "101" поступило сообщение о том, что в Павлодаре по адресу улица Торайгырова, 1, в гостинице "Сары-Арка" задымление на первом этаже", - сообщили в ДЧС региона.


На место выехали 5 единиц техники 25 сотрудников ДЧС Павлодарской области, дежурная служба пожаротушения, сотрудники оперативно-спасательных работ, Центра медицины и катастроф.

Были эвакуированы 220 человек, из них 10 детей. Пожар был локализован в 03.59, ликвидирован в 04.06", - проинформировали в департаменте по ЧС.


Сообщается, что в результате пожара один человек пострадал, с отравлением продуктами горения доставлен в первую городскую больницу Павлодара мужчина 1969 года рождения.

 

В Костанайской области автомобиль провалился под лед

07.12.2022, 21:08 37256
В Костанайской области автомобиль провалился под лед
Фото: Наша газета
Инцидент произошел в Амангельдинском районе на реке Байбагул
Костанай. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Инцидент произошел 4 декабря утром в селе Байгабыл в Амангельдинском районе на реке Байбагул. Под лед провалился автомобиль марки Nexia Ravon.

К 17.20 при водолазно-спасательных работах был зацеплен трос на переднее колесо автомашины, сообщает "НГ".

С помощью техники, трактора "Беларус", автомобиль вытащили на берег. Хозяин машины успел выскочить из салона в момент происшествия и не пострадал.
 

В результате взрыва газа в Шымкенте пострадал мужчина

07.12.2022, 20:50 38431
В результате взрыва газа в Шымкенте пострадал мужчина
Фото: OTYRAR
В многоэтажном доме произошел пожар
Шымкент. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 6 декабря, в 16.27 на улице Желтоксан Аль-Фарабийского района произошел пожар в девятиэтажном жилом доме.

Как выяснилось, на первом этаже строительного магазина произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает OTYRAR.

Произошло возгорание пластиковых труб. Мужчина 2002 года рождения ранен и госпитализирован.

Пожар потушили в 17.18. Причина пожара устанавливается.
 

ЧС в Экибастузе: в городе завершили аварийные работы

07.12.2022, 20:07 34646
ЧС в Экибастузе: в городе завершили аварийные работы
Фото: instagram/ete_ekb
Продолжается восстановление водоснабжения в пострадавших домах
Экибастуз. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На 19.00 7 декабря в подъезды всех домов, пострадавших в результате аварии, подано теплоснабжение.

Аварийные работы по теплоснабжению завершены. В 11 домах на улицах Машхур Жусупа, 52, и Сатпаева, 8, в круглосуточном режиме идет восстановление систем водоснабжения и водоотведения, сообщает Pavlodarnews.kz.

В call-центр акимата и абонентскую службу "Экибастузтеплоэнерго" поступают многочисленные обращения жителей по неисправностям в работе системы отопления, в том числе частного сектора. Все заявки принимаются в работу и отрабатываются", - сообщил руководитель оперативного штаба - первый заместитель премьер-министра Роман Скляр.


Он добавил, что полностью подключены к теплу все социальные объекты. Для запуска учебного процесса в штатном режиме в школах и центрах поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, идет набор температуры в помещениях.

Напомним, в Экибастузе всего 689 многоэтажных домов. В ремонтно-восстановительных работах задействован 851 человек.

Как сообщалось ранее, в конце прошлой недели произошла авария на теплосетях в Экибастузе, в результате чего потребители остались без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту ЧП. Его расследованием занимается специальная комиссия.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
 

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?

      Архив опросов