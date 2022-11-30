Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности

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Смаилов потребовал принять меры для исправления ситуации

Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с вице-президентом компании ArcelorMittal по СНГ Виджаем Гоялом и генеральным директором АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наиром.

Алихан Смаилов указал руководству предприятия на серьезные упущения в обеспечении промышленной безопасности, которые приводят к гибели и травмированию работников, обозначил проблему негативного влияния комбината на экологию, а также поднял вопрос недостаточного объема инвестиций, направляемых на модернизацию производства", - сообщила пресс-служба премьер-министра.

Глава правительства потребовал принять исчерпывающие меры для исправления ситуации.

В свою очередь Виджай Гоял выразил искренние сожаления в связи с недавним чрезвычайным происшествием, приведшим к гибели работников АО "АрселорМиттал Темиртау". Он отметил, что специально прибыл в Казахстан, чтобы лично разобраться в ситуации и разработать пакет дополнительных мер для решения проблемных вопросов.

По итогам встречи премьер-министр подчеркнул, что исполнение обязательств компании будет находиться на особом контроле правительства.

Как сообщалось ранее, ночью 3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.