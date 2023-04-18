17.04.2023, 12:56 8506
"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали за махинации с налоговыми платежами
Установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более чем на 20%
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Караганда. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "АрселорМиттал Темиртау" занизило суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу за 2019 год, сообщили в департаменте государственных доходов по Карагандинской области.
При проведении камерального мониторинга установлено превышение фактически исчисленного корпоративного подоходного налога над суммой заявленных авансовых платежей более 20%. В этой связи составлен административный материал по части 3 cтатьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере более 1,2 млрд тенге.
В марте текущего года в ходе рассмотрения апелляционной жалобы АО "АрселорМиттал Темиртау" Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента, и административный штраф оставлен в силе",- говорится в сообщении ведомства.
Налоговики напомнили, что в ноябре 2022 года сотрудниками департамента было выявлено аналогичное нарушение за 2017 год, штраф в сумме 1,3 млрд тенге был взыскан в бюджет в полном объеме.
Общая сумма штрафа по выявленным нарушениям за 2017 и 2019 годы составила более 2,5 млрд тенге.
Напомним, казахстанские прокуроры обратились с запросом в органы Люксембурга, в котором требуют провести допрос руководства "АрселорМиттал Темиртау". Они хотят получить ответы, какие меры предпринимаются по предотвращению аварий, усилению мер безопасности и сохранению жизней рабочих.
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17.04.2023, 11:36 9586
НПП: из-за проблем с ЕГИСС фермеры не могут получить субсидии
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Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства не может полноценно запустить новую систему gosagro.kz. Из-за недоработок новой системы фермеры остались без субсидий, рассказали в национальной палате предпринимателей "Атамекен".
В этом году Минсельхоз запустил единую государственную информационную систему субсидий gosagro.kz. Ее функционал построен только на онлайн-подаче заявок фермеров и их рассмотрении государственными органами.
Очень много недоработок на новом портале. Перечислю некоторые: отсутствует блокировка при неправильном заполнении заявки. К примеру, по Акмолинской области на текущий год постановление по утверждению нормативов на пестициды не принято, а заявки уже поступают в управление сельского хозяйства. Хотелось бы отметить, что большинство субсидий, определенных контрольно-надзорными органами на возврат, обозначались из-за низкой компетенции фермеров при прикреплении всех документов или из-за двойного толкования самого законодательства", - рассказал исполняющий обязанности председателя правления НПП Ербол Есенеев.
Кроме того, министерство презентовало СМИ то, что работа портала "отличная". Ведомство заявило журналистам, что ставит под сомнение деятельность фермеров.
Недавно Министерство сельского хозяйства, защищая свой разработанный портал, в средствах массовой информации предъявило обвинения фермерам в мошеннических действиях по применению ЭСФ несколько раз на один и то же вид удобрения или пестицид, а также увеличения пашни путем ее обрисовки, ставя под сомнение деятельность всех субъектов АПК", - напомнил Есенеев.
По мнению спикера, можно бесконечно перечислять проблемы портала. Если сейчас вопросы по заполнению заявок возникают у крупных агрохолдингов, которые имеют в наличии штат, то малые фермерства, они же и агрономы, зоотехники и руководители в одном лице, и вовсе не разберут порядок процессов на портале.
Ербол Есенеев остановился и на других проблемах.
К примеру, крупный холдинг Aitas, который объединяет 6 птицефабрик страны, также столкнулся с проблемой в подаче заявки. В рамках инвестиционного субсидирования по паспорту проекта № 20 "Создание и расширение племенного репродуктора первого и второго порядка в птицеводстве" при подаче заявки порталом предусмотрена отдельная подача заявок на строительно-монтажные работы по устройству зданий, построенных в рамках одного проекта по строительству или расширению племенного репродуктора в соответствии с пунктами, указанными в паспорте проекта. Нецелесообразно подавать отдельные заявки на инвестиционное субсидирование на каждое отдельное здание и на каждое оборудование для этих зданий. В этой связи необходимо корректировать портал в соответствии со строительным законодательством", - сказал он.
Также компания столкнулась с проблемами подачи заявки на процентную ставку, где только при заполнении графика погашения займа по договору банковского займа имеются недоработки в части:
- не минусуется остаток основного долга;
- не верно считается сумма субсидий и сумма остатка основного долга;
- некорректно считается график погашения займа;
- сумма субсидируемой части вознаграждения не заполняется ни вручную, ни автоматически;
- сумма части вознаграждения, уплачиваемая заемщиком, также не заполняется ни вручную, ни автоматически;
- не понятно, для чего предусмотрено второе поле при заполнении графика погашения займа.
Фермеры также выразили недовольство по вопросам, по которым система требует регистрационного номера на оборудование или навесную технику по отдельным паспортам, не предусмотренным законодательством", - продолжил спикер.
По субсидированию ставки вознаграждения до настоящего времени нет списка одобренных заявок в 2022 году, которые попали в резерв и по которым не заключены договоры. Отсутствует процесс подачи "уведомления", то есть фермеры, которые провели реструктуризацию платежей, выпали из мер господдержки.
Долгое время НПП отрабатывало с разработчиками "Колдау" по крестьянским хозяйствам, которым присвоен БИН. В правила субсидирования были внесены соответствующие изменения. При этом в gosagro.kz не учтены данные изменения и все КФХ, у которых БИН, не могут подать заявку", - сказал Ербол Есенеев.
В Нацпалате заверяют, что неоднократно направляли письма в Минсельхоз об устранении пробелов, а также о создании оперативного штаба с указанием точного времени и даты. Однако до сих пор обратной связи со стороны МСХ нет, а проблемы затянулись на несколько месяцев.
По словам специалиста, государственная база должна быть ресурсным источником для анализа и обмена информацией, определения специализации регионов, эффективного использования бюджетных средств - это мировой опыт.
Напомним, Карашукеев заявил о завышении фермерами данных о площади обрабатываемых земель при получении субсидий.
16.04.2023, 21:47 14496
Казахстан передал гуманитарную помощь Афганистану
Фото: primeminister.kz
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Кабул. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции Республики Казахстан Серик Жумангарин посетил Кабул в рамках гуманитарной и торговой миссии, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.
По поручению президента мы прибыли в Афганистан передать от народа Казахстана гуманитарную помощь афганскому народу. Как не раз отмечал Касым-Жомарт Токаев, международное сообщество, и в частности Казахстан, не может оставить без помощи афганский народ, оказавшийся в сложном положении. Символично, что наша гуманитарная миссия проходит в священный месяц Рамадан, и в это благословенное для всех мусульман время позвольте пожелать всем мира и спокойствия", - подчеркнул Серик Жумангари.
Основной гуманитарный груз общим объемом 5403 тонны, прибывший по железной дороге, состоит из продовольственных товаров (молочные консервы, растительное масло, мука, крупа гречневая).
В рамках визита в Афганистан Серик Жумангарин встретился с исполняющими обязанности министра торговли и промышленности Афганистана Нуриддином Азизи, вице-премьера Абдулом Гани Барадаром, министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки, министра связи и телекоммуникаций Наджибуллой Хаккани.
Казахстан является одной из немногих стран, кто сохранил свое дипломатическое присутствие в Кабуле и хотел бы видеть Афганистан стабильным и процветающим государством, поддерживающим мирные взаимоотношения с соседними странами. Мы заинтересованы и далее развивать сложившиеся торгово-экономические, транспортно-логистические и энергетические связи с Афганистаном. Как заместитель премьер-министра по вопросам торговли уверен, что у наших стран большой потенциал для развития сотрудничества в сфере торговли и в масштабе всего региона. Мы готовы продолжить работу над наращиванием взаимодействия в торгово-экономической сфере, в том числе путем оказания гуманитарной помощи. Экспортный потенциал Казахстана в Афганистан - 46 товаров на сумму 174 млн долларов США в пищевой, нефтехимической, химической, металлургической, легкой, машиностроительной, строительной и других отраслях. Считаю, что включение этих товаров в двусторонний торговый оборот будет выгодно обеим странам", - обратился Серик Жумангарин к членам правительства на встречах.
В рамках визита министра торговли Казахстана в Кабуле состоялся казахстанско-афганский бизнес-форум. На площадке бизнес-форума предприниматели договорились о поставках муки в Афганистан на сумму 4 млн долларов США.
Ключевые задачи торгового дома - содействие и активизация торгово-экономических отношений двух стран, увеличение товарооборота между Казахстаном и Афганистаном, развитие региональных торгово-экономических, телекоммуникационных, транспортных и логистических связей, использование транзитного и приграничного потенциала Афганистана для торговли со странами региона, привлечение инвестиций в экономику Казахстана.
Фактически торговый дом Казахстана призван стать платформой между казахстанскими и афганскими деловыми кругами, обеспечивая организацию мероприятий в формате "B2B" в Казахстане и Афганистане. Для этого на его базе будет создан консалтинговый центр по экспортируемым отечественным товарам и услугам, законодательству в сфере торговли, проведению маркетинговых исследований и анализа перспектив развития и проблемных моментов, выработке рекомендаций для казахстанских и афганских деловых кругов и другим вопросам взаимодействия.
14.04.2023, 20:21 34731
КТЖ и SPG договорились о совместном развитии контейнерных сервисов и цифровых продуктов
Стороны изучат возможность совместного использования маршрутов через Казахстан, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "НК "ҚТЖ" и крупнейший портовый оператор КНР Шаньдунская портовая группа (Shandong Port Group, SPG) будут совместно развивать мультимодальные контейнерные сервисы и цифровые продукты в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве, сообщает пресс-служба КТЖ.
Документом предусмотрено сотрудничество в сфере развития цифровых транспортно-логистических сервисов, портовых и терминальных услуг, а также развитие морских перевозок, в том числе морского звена на Каспийском и Черном море.
Кроме того, стороны изучат возможность совместного использования маршрутов через Казахстан, в том числе Транскаспийского международного транспортного маршрута, для создания регулярных контейнерных сервисов.
В рамках встречи участникам была презентована концепция проекта - торгово-логического хаба в Алматинской агломерации, который свяжет торговую логистику Китая, Центральной Азии, стран Кавказа, ЕАЭС и Ближнего Востока.
Напомним, свыше 61,5 млн тонн грузов перевезено по сети КТЖ в первом квартале 2023 года. По Казахстану - 39,3 млн тонн, на экспорт отправлено 22,2 млн тонн. Тарифный грузооборот вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7% и составил 64,4 млрд тонно-км. В транзитном сообщении увеличился он на 34,3%. Это стало возможным благодаря изменению логистики и увеличению дальности перевозок. Перевозка социально значимых грузов (угля и зерна) остается на особом контроле КТЖ. За январь-март 2023 года железной дорогой погружено 28,5 млн тонн каменного угля, казахстанцам доставлено 20,3 млн тонн. На экспорт отгружено 8,2 млн тонн твердого топлива.
14.04.2023, 15:52 37881
На КТК возобновили прокачку нефти
Фото: cpc.ru
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Актау. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На магистральном нефтепроводе Тенгиз - Новороссийск сегодня возобновили перекачку нефти после 72-часовой плановой остановки, сообщает пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума.
В указанный период проводились плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода, нефтеперекачивающих станций и морского терминала, а также работы по текущим и капитальным проектам КТК, выполнение которых возможно только на остановленном оборудовании насосных станций и нефтепровода", - говорится в сообщении.
Специалисты КТК и подрядных организаций проверили работу аварийных и агрегатных защит. На НПС "Атырау" в Республике Казахстан выполнена замена шаровых кранов.
Выполнен ряд работ по модернизации системы обнаружения пожара и газа на НПС "Тенгиз", а также работы, связанные с модернизацией системы электроснабжения НПС "Атырау". В рамках ПУУМ в соответствии с графиком успешно завершены критические работы по проекту строительства двух новых резервуаров объемом 20 000 м3 каждый, ввод которых запланирован в 2023 году", - сообщили в пресс-службе.
Там напомнили, что плановые остановки проводятся несколько раз в год для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании. КТК заблаговременно не сообщает общественности и экспертному сообществу об остановках работы нефтепровода, что обусловлено вопросами безопасности и борьбы с криминальными врезками.
Отгрузка нефти на морском терминале в настоящее время осуществляется в штатном режиме.
Для справки:
Трубопроводная система КТК - один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.
Акционеры КТК: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) - 24%, "КТК Компани" - 7%, АО НК "КазМунайГаз" - 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holdings Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.
Напомним, вчера на морском терминале КТК была произведена плановая остановка перекачки нефти.
14.04.2023, 11:34 42116
В Алматы выявили завышение цен на автогаз
Фото: Depositphotos
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Алматы. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В действиях ТОО "Petrosun" установлены факты применения монопольно высоких цен при реализации сжиженного нефтяного газа, сообщил руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по городу Алматы Нуржан Уранхаев на брифинге в РСК.
За период с сентября по ноябрь 2021 года цена оптовой реализации сжиженного нефтяного газа выросла на более чем 300% от утвержденной уполномоченным органом предельной цены и составила 183 тысячи тенге за тонну. Данный рост явился следствием непрекращающегося повышения цены на товар в ходе биржевых торгов со стороны ТОО "Petrosun" без объективно оправданных на то причин", - рассказал Уранхаев.
По результатам проведенных мероприятий в доход государства возмещено свыше 2,2 млрд тенге.
В дальнейшем по результатам заключения антимонопольного органа ТОО "Petrosun" привлечено к административной ответственности на сумму свыше 600 млн тенге по факту злоупотребления своим доминирующим положением, выраженного в необоснованных отказах от реализации нефтепродуктов (АИ-92, ДТ) отдельным субъектам рынка.
По итогам судебных разбирательств действия антимонопольного органа признаны законными и обоснованными, на сегодняшний день сумма штрафных санкций оплачена в бюджет в полном объеме.
Всего в 2022 году департамент АЗРК по Алматы завершил 33 анализа состояния конкуренции на товарных рынках города. Под проверку попали такие сферы, как розничная реализация нефтепродуктов, угля, электрической энергии, продовольственных товаров (молоко, сахар, подсолнечное масло, пищевая соль), ТБО, информационно-диспетчерских служб такси, проводного интернета и т.д.
По результатам проведенных анализов выявлен 21 доминант и 6 монополистов. Внесено 37 уведомлений, 17 предписаний и проведено 21 расследование, проинформировали в акимате Алматы.
Напомним, в Алматы и четырех областях Казахстана намерены повысить цену на автогаз.
14.04.2023, 10:52 43181
Цены на социально значимые продукты за год выросли на 11,8%
За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары не изменились
Фото: t.me/stat_gov_kz_official
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - За прошедшую неделю цены на социально значимые продовольственные товары не изменились, а в годовом выражении повысились на 11,8%, информирует Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
Экономисты представили средние цены на некоторые товары из перечня социально значимых по состоянию на 11 апреля текущего года.
Так, килограмм гречневой крупы обходится казахстанцам в 434 тенге, килограмм репчатого лука - 178 тенге, мясо кур - 1235 тенге за килограмм.
В перечень социально значимых продовольственных товаров входит 19 наименований. Мониторинг цен проводится еженедельно. Сбор информации об изменении цен осуществляется во всех областных центрах, в городах республиканского значения и столице. Для этого выбираются объекты торговли различного типа (гипермаркеты, супермаркеты, магазины, коммунальные рынки, социальные магазины и павильоны) с широким ассортиментом товаров, расположенные в различных частях населенного пункта", - пояснили в пресс-службе ведомства.
Напомним, Токаев поручил министру торговли стабилизировать цены на продукты питания.
14.04.2023, 09:12 45041
Правительство разработает комплексную программу поддержки среднего бизнеса
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новые подходы к развитию среднего предпринимательства рассмотрены на совещании с участием руководства центральных госорганов и НПП "Атамекен" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков доложил, что по состоянию на 1 марта 2023 года в республике насчитывается 2910 действующих субъектов среднего предпринимательства (СП) с долей в ВВП на уровне 6,3%. Данные предприятия обеспечивают работой порядка 380 тысяч человек.
На открытии первой сессии парламента VIII созыва глава государства поставил задачу по повышению конкурентоспособности среднего бизнеса в ближайшие годы. В этой связи МНЭ РК предложены меры по упрощению регуляторных процедур в отношении СП, включая сферу госзакупок, налоговое стимулирование, повышение инвестиционной активности, снижение административной нагрузки и расширение поддержки среднего предпринимательства.
Премьер-министр одобрил данные подходы и обозначил важность активного вовлечения бизнес-сообщества в процесс разработки новых инициатив.
Нам нужно будет хорошо поработать с этими предложениями, и в первую очередь с предложениями самого бизнеса. Внимательно изучить их и внести необходимые изменения в законодательство, а также в отраслевые программы госорганов", - сказал Алихан Смаилов.
По данным министра индустрии и инфраструктурного развития Марата Карабаева, в обрабатывающей промышленности на сегодня представлено 501 предприятие, относящееся к среднему бизнесу. Стимулировать их развитие и создание новых проектов предлагается посредством запуска малых промышленных зон, обеспечения стажировок отечественных инженерно-технических работников на зарубежных заводах, активизации глубокой переработки базового сырья и т.д.
Было отмечено, что в Казахстане имеется потенциал локализации товаров, работ и услуг более чем на 10 трлн тенге, часть из которых могут производить и оказывать предприятия среднего предпринимательства. Чтобы дать толчок этому направлению, планируется расширять перечень заказчиков отечественной продукции, а также развивать механизмы заключения долгосрочных и оффтейк-контрактов с системообразующими и квазигосударственными компаниями.
Свои предложения на совещании озвучил и председатель президиума НПП "Атамекен" Раимбек Баталов. В частности, он презентовал возможности цифрового мониторинга инвестиционных проектов, высказался о преимуществах усиления мер господдержки приоритетных отраслей развития регионов, а также обозначил необходимость активнее привлекать отечественных предпринимателей к реализации масштабных проектов, финансируемых из бюджета.
Подводя итоги обсуждения, премьер-министр отметил, что в свете поручений главы государства настало время придать особое значение вопросу развития среднего предпринимательства.
Мы должны предусмотреть по всем направлениям налоговые, административные и прочие стимулы, чтобы средний бизнес укреплялся. Это будет способствовать увеличению занятости и социальной защищенности работников этих предприятий, повышению прозрачности и в целом развитию и диверсификации нашей экономики", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Он также отметил необходимость до конца августа завершить разработку комплексной программы поддержки среднего бизнеса и предусмотреть возможность ее интеграции в действующую концепцию развития малого и среднего предпринимательства до 2030 года.
Документ должен отвечать всем ожиданиям бизнеса. Нужно активно вовлечь к этой работе сам бизнес, экспертное сообщество, депутатов парламента, а также представителей местных исполнительных органов и администрации президента. Важно совместно выработать новые подходы, выстроить приоритеты, направленные на качественное развитие среднего предпринимательства", - заключил премьер-министр.
13.04.2023, 19:19 52311
ЕАБР: К 2035 году Евразийский регион сможет "прокормить" 600 млн человек
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Алматы. 13 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Новый аналитический доклад ЕАБР "Продовольственная безопасность и раскрытие агропромышленного потенциала Евразийского региона" на цифрах доказывает, что сельское хозяйство выступает ключевым элементом долгосрочной экономической специализации Евразийского региона.
Евразийский регион (исследование охватывает 5 стран ЕАЭС, Таджикистан и Узбекистан) обладает уникальными возможностями по наращиванию производства и экспорта продовольствия как экстенсивным (расширение площади сельхозугодий), так и интенсивным (повышение урожайности) методами. Кроме того, в регионе уже сформирована экосистема производственных факторов и взаимосвязей. Регион находится в непосредственной близости от крупнейших перспективных рынков сбыта продовольствия с общим населением более 3 млрд человек. Команда ЕАБР пришла к выводу, что уровень самообеспеченности в Евразийском регионе по большинству продуктов уже сегодня превышает 80-95%. Регион в целом обеспечивает свою продовольственную безопасность. Наибольший уровень самообеспеченности наблюдается по зерновым (132%) и масличным культурам (151%), наименьший - по фруктам (65%). Однако внутри региона сохраняются существенные различия между странами в отношении как производства, так и потребления продовольствия.
Проведенные в рамках доклада сценарные расчеты указывают на то, что реализация агропромышленного потенциала Евразийского региона к 2035 году позволит полностью обеспечить продовольственные потребности 600 млн человек, включая 240 млн человек собственного населения и дополнительно до 360 млн в третьих странах. В перспективе на фоне усиливающегося значения продовольствия в мире и в целом достаточного уровня продовольственной обеспеченности экспорт продовольственной продукции Евразийского региона может повыситься почти в 2 раза - с 40 млрд долл. до 74 млрд долл. Китай, Ближний Восток, Северная Африка и Индия - наиболее перспективные экспортные направления", - отметил главный экономист ЕАБР Евгений Винокуров.
Для реализации уникального в мировых масштабах потенциала Евразийского региона необходимы форсированное развитие технологической базы АПК, совершенствование систем агрологистики и хранения, поддержка крупных производителей, стимулирование кооперации мелких хозяйств, устранение барьеров и ограничений для взаимной торговли в ЕАЭС.
Отметим, что в глобальных масштабах ситуация с продовольственной безопасностью ухудшается. Человечество не справляется с целями ООН по ликвидации голода: 828 млн человек - количество голодающих и недоедающих в мире в 2022 году. Аналитики ЕАБР ожидают продолжительный период высоких цен на продовольствие в результате роста населения и увеличения потребления в быстроразвивающихся странах, а также под давлением неблагоприятных последствий климатических изменений, высоких цен на энергоносители и их производные (включая удобрения), дефицита квалифицированных трудовых ресурсов и новых сельскохозяйственных земель. На этом фоне сокращение доступности продуктов питания повышает ценность продовольственных ресурсов.
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