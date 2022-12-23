22.12.2022, 10:56 5026
"АрселорМиттал Темиртау" оштрафовали на 1,3 млрд тенге за налоговые нарушения
Караганда. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Занижение суммы авансовых платежей выявлено департаментом государственных доходов по Карагандинской области у АО "АрселорМиттал Темиртау" в рамках проводимого налогового администрирования в отношении крупных налогоплательщиков.
При проведении камерального мониторинга за 2017 год установлено занижение суммы авансовых платежей по корпоративному подоходному налогу над фактически исчисленным налогом, сообщает издание E-Karaganda.
В этой связи составлен административный материал по пункту 3 статьи 278 КоАП РК на сумму административного штрафа в размере 1,3 миллиарда тенге. Материалы были переданы в административный суд.
21 декабря 2022 года в рамках рассмотрения апелляционной жалобы АО "АрселорМиттал Темиртау" Карагандинским областным судом поддержаны доводы департамента государственных доходов по Карагандинской области и административный штраф был оставлен в силе.
Ранее за нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" был наложен штраф в почти 6 млрд тенге.
Напомним, после чреды несчастных случаев повлекших гибель работников на "АрселорМиттал Темиртау" работу предприятия могут запретить на территории Казахстана.
3 ноября в Шахтинске на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 5 работников.
8 декабря на коксохимическом производстве металлургического комбината АО "АрселорМиттал Темиртау" погиб работник.
По словам президента Касым-Жомарта Токаева с 2006 года на предприятии произошло более 20 аварий, унесших жизни более 100 граждан страны.
Премьер-министр РК указал на серьезные упущения "АрселорМиттал Темиртау" в сфере промышленной безопасности.
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22.12.2022, 12:48 3826
В Казахстане налог на роскошь хотят ввести с 2024 года
Астана. 22 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в кулуарах сената прокомментировал сроки введения налога на роскошь в Казахстане.
Планируется с 2024 года. Мы в следующем году хотим активно поработать над новым Налоговым кодексом. Завершить его. Внести его в парламент к осени. И дальше уже там будут многие вещи зависеть от парламента. Там будем активно обсуждать. Пока предварительно предполагаем, что введется налог на роскошь и в целом новый Налоговый кодекс примерно с 2024 года", - цитирует zakon.kz министра.
Он отметил, что сейчас ведомство рассматривает разные предложения, включая и введение дополнительного налога на недвижимость в случае наличия нескольких домов или квартир у гражданина, информирует sputnik.kz.
Первый вариант - это на количество объектов недвижимости. То есть на превышение определенного количества. Если много объектов недвижимости у одного физлица, то можно будет дополнительный налог на недвижимость налагать. Либо еще от стоимости будет зависеть. Мы разные варианты смотрим. Конечно, это коснется в основном состоятельных людей, которые имеют возможность платить данный налог", - заявил Алибек Куантыров.
Министр подчеркнул, что налог на роскошь будет касаться также дорогих автомобилей и других предметов роскоши, включая антиквариат.
Напомним, анонсируя новый Налоговый кодекс на 2023 год, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил рассмотреть возможность введения налога на роскошь
Он будет взиматься при приобретении дорогостоящих объектов недвижимости, транспортных средств и не затронет средний класс", - пояснил Токаев.
21.12.2022, 20:40 8741
В Казахстане планируют продлить госрегулирование цен на бензин
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируется продление предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.
Министерством планируется продление приказа "Об установлении предельных цен на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен".
Согласно проекту приказа, предельные цены на бензин следующих марок остаются на прежнем уровне: Аи-80 - 89 тенге за литр, в Костанайской и Северо-Казахстанской областях цены на бензин марки Аи-92 и Аи-93 составляют - 187 тенге за литр, в других областях Казахстана - 182 тенге за литр, цена на дизельное топливо - 450 тенге за литр.
На дизельное топливо: при предъявлении водительского удостоверения, выданного в Республике Казахстан, - в объеме 100 литров в день по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов - при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в Республике Казахстан утвержденный лимит в сутки составляет - 300 литров по цене 230-260 тенге за литр в зависимости от региона.
Остальной категории лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр", - добавили в пресс-службе.
Проект приказа доступен на портале "Открытые НПА" для онлайн-обсуждения до 3 января 2023 года
Напомним, в январе президент РК поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин, дизель и продукты.
21.12.2022, 14:37 10696
Конференция по развитию ВИЭ в Казахстане завершилась полным успехом
Китай и Казахстан являются пионерами в сокращении выбросов углерода в мире и достижении углеродной нейтральности и находятся перед лицом общей миссии по развитию "зеленой" энергетики
Фото: dknews.kz
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 8 декабря в столице Казахстана Астане и столице Поднебесной Пекине одновременно состоялась конференция по развитию в Казахстане возобновляемых источников энергии.
Мероприятие, совместно организованное Ассоциацией возобновляемой энергетики Казахстана (AREK) и ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция" при Китайской государственной энергетической инвестиционной корпорации (SPIC), в поиске путей для совершения "зеленой" и низкоуглеродной трансформации энергетики, а также рассмотрении широких перспектив китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем", - сообщили организаторы.
В конференции принял участие и выступил с речью Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо. В онлайн-формате на мероприятии присутствовали генеральный директор компании China Power International Development Limited (CPID) Гао Пин и заместитель генерального директора компании China Power International Holding Limited (CPIH) Жайнагуль Торди.
На встрече в общей сложности собралось почти сто гостей, в том числе представители министерств иностранных дел и энергетики РК, парламента РК, международной торговой палаты Китая при Китайском комитете содействия развитию международной торговли, ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", а также других китайских предприятий в Казахстане.
Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо поздравил с организацией конференции и отметил, что за 30 лет, прошедших с момента установления дипломатических отношений между Китаем и Казахстаном, две страны на протяжении всего времени придерживаются духа взаимного равенства, взаимного уважения, добрососедства, взаимной выгоды и обоюдного выигрыша, установив уникальные и неизменные отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Как отметил посол, SPIC является ведущим предприятием в энергетической отрасли Китая. Крупнейший действующий ветроэнергетический проект в Центральной Азии - ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", который был введен в эксплуатацию в 2021 году, внес выдающийся вклад в увеличение доли возобновляемых источников энергии /ВИЭ/ в производстве энергии в Казахстане и оказал помощь в достижении "двух углеродных целей", а именно целей по выходу на пик по углеродным выбросам и достижению углеродной нейтральности", - говорится в информации.
Чжан Сяо выразил надежду на то, что Китай и Казахстан будут и дальше придерживаться концепции "совместных консультаций, совместного строительства и совместного использования результатов", углубят сотрудничество в области ВИЭ и продолжат совместную работу по строительству "Зеленого шелкового пути".
В свою очередь гендиректор CPID Гао Пин заявил, что Китай и Казахстан оба являются пионерами в сокращении выбросов углерода в мире и достижении углеродной нейтральности и находятся перед лицом общей миссии по развитию "зеленой" энергетики. Страны обладают взаимодополняющими преимуществами и взаимовыгодной основой сотрудничества в развитии "зеленых" источников энергии. Это обеспечивает мощный импульс и благоприятную среду для взаимодействия предприятий двух сторон, а также выступает источником уверенности CPID в ее укоренении в Казахстане и посвящению себя "зеленой" энергетике. Проект ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", управляемый компанией CPID, выступает образцом сотрудничества китайского предприятия с выдающимся казахстанским предприятием Visor Investments Cooperative.
По словам Пина, в будущем обе стороны будут рассматривать ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция" в качестве отправной точки для ускорения углубления и дальнейшего развития сотрудничества в сфере "зеленой" и низкоуглеродной энергетики и совместно изучат модель развития "ВИЭ+", чтобы помочь двум странам реализовать "две углеродные цели" и "зеленую" трансформацию экономик.
На конференции с речью также выступили заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров, депутат мажилиса Елдос Абаканов, казахстанский акционер ТОО "Жанатасская Ветровая Электростанция", генеральный директор Visor Investments Cooperative и известный казахстанский экономист Алмас Чукин. Они сердечно поблагодарили SPIC, а также ее дочерние компании CPID и CPIH за их длительную поддержку развития ВИЭ в Казахстане, выразив надежду на дальнейшее углубление сотрудничества с китайскими предприятиями в реализации большего числа проектов по экологически чистым ВИЭ, которые принесут пользу народам двух стран и придадут новый импульс развитию сотрудничества в сфере производственных мощностей Китая и Казахстана.
При свидетельстве всех участников Министерство иностранных дел Республики Казахстан и представитель SPIC в Казахстане подписали Меморандум о сотрудничестве в области ВИЭ. В будущем две стороны будут с учетом собственных преимуществ продвигать содержательное сотрудничество в сферах ветроэнергетики, солнечной энергии и их аккумуляции", - сообщают организаторы.
В рамках конференции был обнародован отраслевой исследовательский доклад о перспективах сотрудничества Китая и Казахстана в сфере "зеленой" энергетики. В докладе систематически рассматривается история развития сектора "зеленой" энергетики Казахстана и китайско-казахстанского сотрудничества, начиная от развития "зеленых" источников энергии в РК и заканчивая преимуществами технологий "зеленой" энергетики Китая и его инвестиционного опыта. Кроме того, в документе освещаются широкие перспективы китайско-казахстанского сотрудничества в отрасли "зеленой" энергетики в будущем.
Перед конференцией замминистра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров пригласил посла Китая в Казахстане Чжана Сяо на встречу, посвященную содействию развитию ВИЭ в Казахстане предприятиями с участием китайского капитала, представленными SPIC, CPID и CPIH, и предоставлению соответствующей политической поддержки для проведения исследований и обменов.
21.12.2022, 09:18 13156
Аграрная кредитная корпорация выдала 23 млрд тенге на проведение весенних полевых работ
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аграрная кредитная корпорация выдала 23 миллиарда тенге на проведение посевной будущего года. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
При поддержке АКК в текущем году обработано 5,2 миллиона гектаров посевных земель. Часть средств, а это 23 миллиарда тенге, уже направлены на финансирование посевной 2023 года. Аграрная кредитная корпорация продолжит работу по совершенствованию своей деятельности для финансирования сельхозтоваропроизводителей", - сказал председатель правления АО "Аграрная кредитная корпорация" Алмат Аширбеков.
В текущем году, учитывая макроэкономическую ситуацию, возросшие затраты на посевную и уборочную кампании, высокий спрос на кредитные средства по данному направлению, государство выделило дополнительно 70 млрд тенге. Планируется, что в следующем году объем выделенного финансирования на проведение весенних полевых и уборочных работ составит 140 миллиардов тенге.
В реализации программы "Кең дала" активно участвуют кредитные товарищества, выдающие займы крестьянским хозяйствам. Одно из них, КТ "Целиноградское", профинансировало аграриев Акмолинской области на 940 миллионов тенге. Эти средства помогут провести посевную кампанию 2023 года более эффективно, считает руководство финансовой организации.
Ежегодно средства по программе "Кең дала" аграрии получали в весенний период, что было не совсем удобно. В этом году, во-первых, были увеличены объемы финансирования, во-вторых, учитывая интересы растениеводов, корпорация внесла изменения в условия кредитования. Теперь хозяйства, получив деньги на посевную в декабре этого года, смогут закупить семена, ГСМ, удобрения, по ценам текущего года. Как показывает практика, к весне цены повышаются на 10-15%", - отметил председатель правления КТ "Целиноградское" Сагадат Ашебеков.
Благодаря раннему финансированию крестьянское хозяйство "Ай" в Туркестанской области уже начало закуп семян для будущей посевной. По словам представителя хозяйства Багдата Айбосынова, это позволит аграриям снизить расходы.
Озимые посеяли, с этим вопросов нет. Весной планируем засеять пшеницу, ячмень, сафлор и люцерну на 800 гектарах земли. Сейчас закупаем семена, весной они обходятся намного дороже. Поэтому льготный кредит сейчас в самый раз. Наше хозяйство подготовило сельхозтехнику, 25 тонн ГСМ. В марте начнем посевную", - сказал представитель крестьянского хозяйства "Ай" Багдат Айбосынов.
АО "Аграрная кредитная корпорация" - дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". С 2001 года корпорация занимается льготным кредитованием, финансируя проекты по развитию животноводства, растениеводства, переработке сельхозпродукции, а также по развитию других направлений предпринимательства в сельской местности.
Напомним, в Казахстане урожай зерновых превысил ранее установленный прогнозный уровень. Вместо планируемых 19,5 млн тонн зерновых в бункерном весе намолочено больше 21,7 млн тонн зерна.
21.12.2022, 08:27 13751
Казатомпром осуществил поставку урана через Транскаспийский международный транспортный маршрут
Груз с ураном успешно прибыл в канадский порт
Фото: Казатомпром
Астана. 21 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" осуществило физическую поставку природного урана в Канаду через Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ).
Компания успешно использует ТМТМ в качестве альтернативного маршрута для поставки продукции Казатомпрома на западные рынки с 2018 года - в целях нивелирования потенциального риска недоступности основного маршрута по какой-либо причине", - отметили в пресс-службе компании.
Сообщается, что по состоянию на 26 октября 2022 года часть груза, принадлежащая Kазатомпрому, прибыла в порт Поти и ожидала прибытия дополнительного материала ТОО "СП "Инкай" - для консолидации и погрузки на чартерное судно для дальнейшей транспортировки в конечный пункт назначения. Груз, включающий как уран, принадлежащий Казатомпрому, так и уран, принадлежащий ТОО "СП "Инкай", успешно прибыл в канадский порт.
Казатомпром продолжает отслеживать ситуацию с санкциями против России и их потенциальное влияние на транспортировку готовой продукции через территорию РФ. На сегодняшний день каких-либо ограничений, связанных с поставками готовой продукции клиентам компании по всему миру, не наблюдается", - пояснили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о поставке казахстанского ядерного топлива для АЭС Китая.
Казатомпром является крупнейшим в мире производителем урана с добычей природного урана пропорционально долям участия компании в размере около 24% от совокупной мировой первичной добычи урана в 2021 году. Группа имеет крупнейшую резервную базу урана в отрасли. Казатомпром вместе с дочерними, зависимыми и совместными организациями ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий. Все уранодобывающие предприятия расположены на территории Республики Казахстан и при добыче урана применяют технологию подземного скважинного выщелачивания, уделяя особое внимание передовым практикам и средствам контроля охраны здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды (сертифицированы ISO 45001 и ISO 14001).
20.12.2022, 17:09 17376
Запрет на вывоз ГСМ из Казахстана планируют продлить еще на полгода
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют продлить на 6 месяцев запрет на вывоз автотранспортом дизельного топлива, бензина и других видов ГСМ.
Соответствующий проект приказа размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 января 2023 года.
Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709 00, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 00), за исключением смазочных масел (ТН ВЭД ЕАЭС 2710 19 820 0, 2710 19 840 0, 2710 19 860 0, 2710 19 880 0, 2710 19 920 0, 2710 19 940 0, 2710 19 980 0, 3403 19 900 0, 3403 91 000 0)", - говорится в тексте приказа.
Исключение составит вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей). При этом вывоз должен быть согласован с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов. Также необходим договор с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ и письмо с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива.
20.12.2022, 11:47 18876
Усиление энергетического контроля в Казахстане: Минэнерго предлагает проводить до четырех проверок ТЭЦ в год
Требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции
Фото: Primeminister.kz
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Болат Акчулаков на заседании правительств предложил ряд мер по усилению энергетического контроля в Казахстане.
Как рассказал глава Минэнерго, в настоящее время проверки субъектов проводятся на основании проверочных листов, в которых отражаются требования нормативных правовых актов.
Однако в проверочные листы не вошли требования по эксплуатации энергооборудования, изложенные в местных инструкциях по эксплуатации и инструкциях заводов-изготовителей, которые не относится к НПА. Данные требования являются обязательными для поддержания надлежащего технического состояния энергооборудования энергопредприятий и потребителей", - пояснил он.
Министерством энергетики были подготовлены поправки по усилению функции органа государственного энергетического надзора и были внесены в проект закона Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам теплоэнергетики и электроэнергетики". Также был проведен анализ регуляторного воздействия в части усиления государственного энергетического контроля.
Акчулаков обратился с просьбой поддержать подходы Минэнерго по усилению энергетического контроля в части:
- выведения за рамки Предпринимательского кодекса с проведением энергетического контроля электрических станции, тепловых и электрических сетей;
- осуществления контроля без применения критериев оценки степени риска и проверочных листов;
- проверки станций, тепловых и электрических сетей ежегодно не более четырех раз;
- передачи от МИО контроля за магистральными тепловыми сетями в комитет;
- принудительного исполнения предписаний в судебном порядке;
- контроля по мере возникновения аварий и технологических нарушений;
- проведения проверок ремонтных работ и исполнения инвестиционных соглашений;
- увеличения штрафов в КоАП и наложение их на первых руководителей предприятий.
Министр также напомнил, что в реализацию послания главы государства от 1 сентября 2022 года прорабатывается вопрос принятия в 2023 году новой программы "Тариф в обмен на инвестиции".
Обеспечение инвестиций в электрические станции позволит вовлечь существующие резервы самым быстрым и эффективным образом. Программа позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энергопроизводящих организаций и тем самым повысить надежность работы энергосистемы и обеспечить исполнение снижения износа генерирующих мощностей на 15% к 2035 году", - пояснил он.
По его словам, будут определены приоритетные проекты, требующие инвестиций на основании технического аудита станций, осуществляющих теплоснабжение и имеющих критический уровень износа.
Кроме того, требуется увеличение предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности с 590 тысяч до 2 млн тенге за МВт в месяц с последующим индексированием на уровень инфляции", - добавил Акчулаков.
Ранее глава МЭ сообщил, что для проведения капитальных ремонтных работ на ТЭЦ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге.
20.12.2022, 10:08 19446
Средний возраст казахстанских ТЭЦ составляет 61 год - Акчулаков
Астана. 20 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Средний возраст теплоэлектроцентралей в Казахстане составляет 61 год, заявил на заседании правительства министр энергетики Болат Акчулаков.
Средний возраст ТЭЦ страны составляет 61 год, из них около 76% ТЭЦ отработало более 50 лет", - сообщил глава Минэнерго.
По его словам, средний износ оборудования ТЭЦ составляет 66%, при этом износ ТЭЦ Уральска, Степногорска, Тараза, Кызылорды, Кентау превышает 80%.
Количество аварийных отключений на электростанциях по итогам 2021 года выросло на 5% по сравнению с 2020 годом, рассказал Акчулаков.
Для минимизации рисков при прохождении следующего отопительного сезона для ТЭЦ, находящихся в красной зоне, был определен объем проведения капитальных ремонтов основного оборудования, реконструкции, модернизации 98 котлов, 54 турбин. По проведенным предварительным расчетам в рамках бенчмаркинга для выполнения перечисленных работ необходимо финансирование в объеме 182 млрд тенге, срок реализации - 2023 год. Денежные средства, предусмотренные для ремонтов энергопроизводящих организаций с учетом утвержденных тарифов на электрическую и тепловую энергию, составляет 93 млрд тенге", - проинформировал министр.
При этом глава Минэнерго обратил внимание на то, что на текущий момент доходы электростанций от реализации электрической и тепловой энергии в рамках утвержденных тарифов не покрывают расходы для выполнения полноценных ремонтов. Таким образом, сумма недофинансирования составляет 88 млрд тенге.
Для реализации вышеуказанных работ по 12 ТЭЦ, которые находятся в коммунальной и квазигосударственной собственности, предлагается профинансировать из государственного бюджета, а по 22 частным ТЭЦ - за счет собственника", - сообщил он.
По данным Минэнерго, анализ по техническому состоянию ТЭЦ показал, что в стране из 37 функционирующих теплоэлектроцентралей в красную зону вошли 19 ТЭЦ, в желтую - 11 и в зеленую - 7 ТЭЦ.
Акчулаков также затронул проблему нехватки кадров производственного персонала ТЭЦ в связи с низким уровнем заработной платы.
Средняя заработная плата производственного персонала ТЭЦ Казахстана в 2021 году составила 224 100 тенге. Как известно, на ТЭЦ затраты распределяются по тепловой и электрической энергии. В тарифах на тепловую энергию ТЭЦ предусматривается ежегодный 5-процентный рост фонда оплаты труда. Министерство энергетики при рассмотрении предельных тарифов на электрическую энергию предусмотрел 15-процентный рост заработной платы для персонала, задействованного в выработке электрической энергии", - подытожил он.
Заслушав докладчика, премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что в сентябре акиматы докладывали об отсутствии проблемных вопросов при подготовке к отопительному периоду.
Но как только начались холода, так возникло множество проблем. За два месяца допущены две крупные аварии на энергоисточниках и тепловых сетях. Это Риддер и Экибастуз. Серьезное снижение стабильности теплоснабжения наблюдалось в Усть-Каменогорске и Риддере, Темиртау, Семее, Актау, Павлодаре. Необходимо принять самые активные меры по стабилизации работы систем теплоснабжения и других инженерных сетей. Откладывать нельзя ни на один день. Проверки только начались, данные уже неутешительные. В регионах ситуация оказалось хуже той картины, которую пытались выдать за реальность. Имеющиеся проблемы скрывались", - высказался глава кабмина.
По его словам, недофинансирование не позволяло проводить модернизацию и качественный ремонт. Собственники станций и сетей не инвестировали в достаточном объеме. Также не решены вопросы и бесхозных сетей.
Понятно, аварии возникали всегда. У нас достаточно суровые зимы. Но не в таком количестве и не в таких масштабах. Вы посмотрите на число жалоб людей в прессе и социальных сетях. Их тысячи по всем регионам. Эта проблема накапливалась годами", - сказал Смаилов, отметив необходимость дальнейшей проверки сетей.
Он также напомнил, что со следующего года начнется масштабная программа по ремонту сетей теплоснабжения.
Заменены будут в первую очередь тепловые сети с износом свыше 70%. Это 1600 километров. Вторым этапом станет обновление уже почти 4 тысяч километров сетей", - добавил глава правительства.
Дополнено 20.12.2022, 11.24
По данным МИИР, на сегодняшний день средний износ теплосетей составляет 55%. Необходимый объем инвестиций составляет порядка 2,2 трлн тенге.
По четырем субъектам в городах Риддере, Шемонаихе и Аркалыке сети протяженностью 52 километра превышают нормативный срок эксплуатации -более 25 лет", - сообщил глава Мининдустрии Каирбек Ускенбаев.
Министр отметил, что с 2020 года наблюдается низкая заинтересованность местных исполнительных органов в бюджетном кредитовании в связи с ограниченностью тарифов и убыточностью субъектов естественных монополий для обеспечения возвратности.
В этой связи, МИИР прелагает поэтапный 17-летний подход по модернизации тепловых сетей.
Первый этап: с 2023 по 2030 годы предлагается заменить тепловые сети с износом более 70%, что составляет 1,6 тыс. километров (объем инвестиций 538 млрд тенге, ежегодно по 225 километров 74 млрд тенге).
Второй этап: с 2030 по 2040 годы замена тепловых сетей с износом от 50 до 70%, что составляет 3,7 тыс. километров (объем инвестиций 1,2 трлн тенге, ежегодно по 370 километров 122 млрд тенге).
Для государственных субъектов с недостаточной финансовой устойчивостью предлагаем финансирование через целевые трансферты", - добавил Ускенбаев.
Для обеспечения доступности сведений и оперативного планирования развития сетей СЕМ было предложено вносить данные инженерной инфраструктуры и их технического состояния в систему градкадастра.
Напомним, аудит всех ТЭЦ будет завершен в первом квартале 2023 года.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?