За нарушение экологического законодательства на "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф в почти 6 млрд тенге

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Металлургический комплекс является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - За нарушение экологического законодательства на металлургический комплекс "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге, сообщил в ходе - За нарушение экологического законодательства на металлургический комплекс "АрселорМиталл Темиртау" наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге, сообщил в ходе брифинга службы центральных коммуникаций председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов.





По его словам, металлургический комплекс является основным источником загрязнения атмосферного воздуха в городе Темиртау. Доля вклада предприятия в загрязнение воздуха города составляет 86,4% - при выбросе по городу в целом 243 тысяч тонн, по предприятию - 210 тысяч тонн.





В 2021 году предприятие получило экологическое разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2022 год с условием сокращения нормативов эмиссий на 25%.





При этом на следующий год предприятием экологическое разрешение не получено. Заявка со стороны компании направлена, на сегодняшний день находится на рассмотрении комитета.





Ежегодно АМТ является предметом экологического контроля. Только за 9 месяцев 2022 года территориальным департаментом экологии в отношении компании проведено 7 плановых и внеплановых проверок. Результаты проверки выявили нарушение требований экологического законодательства, таких как сверхнормативные выбросы неорганической пыли, невыполнение ранее выданных предписаний, неэффективная работа по улавливанию отходящих газов, а также очистных сооружений. В качестве мер реагирования наложен штраф на общую сумму 5,8 млрд тенге. Сейчас обжаловано в суде, находится на рассмотрении", - проинформировал Зулфухар Жолдасов.





В настоящее время департаментом проводится проверка ряда цехов.





Также направлены иски о приостановлении деятельности на эксплуатацию полигона промышленно-бытовых отходов, установок грохочения, хвостохранилищ № 2 и № 3, золошламонакопителя, сортировочного комплекса. При этом имеет место неисполнение 7 мероприятий дорожной карты по комплексному решению экологических проблем Карагандинской области", - добавил он.





Национальной программой "Жасыл Казахстан" предусмотрено сокращение эмиссий предприятием на 30% до 2025 года от имеющихся фактических объемов - 213 тысяч тонн. Министерство экологии придерживается принципиальной позиции по достижению предприятием данных показателей.