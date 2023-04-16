15.04.2023, 17:04 14056
Казахстанские прокуроры требуют допросить руководство "АрселорМиттал Темиртау"
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские прокуроры обратились с запросом в органы Люксембурга, в котором требуют провести допрос руководства "АрселорМиттал Темиртау".
Запрос в Люксембург связан с расследованием чрезвычайных происшествий на шахтах в Карагандинской области. Казахстанские прокуроры хотят получить ответы от руководства ArсelorMittal, какие меры предпринимаются по предотвращению аварий, усилению мер безопасности и сохранению жизней рабочих", - сообщил официальный представитель генпрокурора РК Дархан Дуйсенбай, передает МИА "Казинформ".
Компания ArcelorMittal зарегистрирована в Люксембурге и является второй по размерам металлургической компанией в мире.
В Казахстане она печально известна высокой смертностью среди работников и нарушениями промбезопасности. Только за минувший год их было выявлено около 2 тысяч.
По данным агентства KazTag, число жертв на предприятиях компании за 16 лет достигло почти 100.
Напомним, в ноябре прошлого года на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников. Позже стало известно о пятом погибшем.
После трагедии президент Касым-Жомарт Токаев поручил провести комплексную проверку предприятия в связи с регулярными авариями, в которых гибнут люди.
Согласно отчетам государственных органов и общественных организаций, компания нарушает трудовое, экологическое и налоговое законодательство, не исполняет инвестиционные обязательства", - заявил президент.
Сразу после ЧП Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал".
В январе сообщалось, что для комплексной проверки "АрселорМиттал Темиртау" привлечены международные консультанты.
В Минэкологии заявили, что будут требовать многомиллиардный штраф для компании. Однако в марте этого года компанию оштрафовали лишь на 16,5 млн тенге.
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15.04.2023, 10:10 22286
Увеличить объем инвестиций и количество новых инвестпроектов в Улытауской области поручил Смаилов
Фото: primeminister.kz
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Жезказган. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам социально-экономического развития Улытауской области с участием руководителей центральных госорганов и акимата региона, сообщает сайт главы правительства.
На заседании рассмотрены меры по укреплению различных секторов промышленности, строительству жилья, медучреждений и автодорог, модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства и систем тепло-, газо- и электроснабжения, реализации проектов водообеспечения и улучшения экологической обстановки и др.
Глава правительства подчеркнул, что первоочередное внимание следует уделить диверсификации экономики области.
Она должна быть направлена не только на расширение минерально-сырьевой базы, но и на реализацию проектов в сферах обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. В этой связи привлечение инвестиций - это самый главный вопрос", - сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что по итогам прошлого года регион оказался в числе аутсайдеров по данному показателю, и потребовал от акимата восполнить пробел за счет реализации новых проектов.
Вместе с тем премьер-министр указал, что проблема повышения доходов населения напрямую связана с вопросами роста цен. На сегодняшний день из 19 социально значимых продуктов питания в регионе производятся только три.
В результате большая часть продовольственных товаров в области дороже, чем даже в Астане и Алматы. Работу по стабилизации цен необходимо осуществлять комплексно, применяя как регуляторные, так и контрольные меры. При этом нужно насыщать внутренний рынок области за счет реализации проектов в сфере АПК с упором на производство и хранение социально значимых продуктов питания", - подчеркнул Смаилов.
По словам главы правительства, одним из перспективных направлений развития региона является логистика, что обусловлено его расположением в центре республики. В этой связи он обозначил необходимость ускорения работ по реконструкции автодорог Жезказган - Кызылорда и Жезказган - Караганда, что позволит снять транспортные ограничения в области.
Как отметил Алихан Смаилов, одним из самых наболевших вопросов населения является обеспечение качественной питьевой водой, особенно в городах Жезказгане и Сатпаеве. Для решения этой проблемы в прошлом году начата реконструкция насосной станции Уйтас - Айдосского месторождения подземных вод. Проект планируется завершить в 2024 году. Кроме того, в текущем году будет завершено строительство "долгостроя" - Эскулинского водовода.
При этом он добавил, что в области из 72 сел только 38 имеют доступ к услугам водоснабжения.
Акимату необходимо предусмотреть в местном бюджете средства на оснащение комплексными блок-модулями 30 сел. По остальным - ускорить разработку ПСД для последующего финансирования из республиканского бюджета", - поручил премьер.
Он отметил, что с учетом сложностей прошедшего отопительного периода и перспектив развития Жезказгана требуется поэтапная модернизация объектов и сетей теплоснабжения. По его словам, акимату нужно систематизировать работу в данном направлении.
Для обеспечения вышеуказанных мероприятий финансированием в течение 3 лет будет поэтапно внедрена новая тарифная политика "Тариф в обмен на инвестиции". Учитывая это, нужно активно проводить соответствующую разъяснительную работу и принимать конкретные меры для поддержки уязвимых слоев населения", - сказал он.
Переходя к социальному блоку вопросов, глава правительства сообщил, что в рамках новых нацпроектов в области построят семь комфортных школ и приведут в соответствие с нормативами 17 сельских медучреждений. Дополнительно будут проработаны вопросы строительства в регионе современного перинатального центра, онкологического диспансера и центра психического здоровья.
В завершение совещания Алихан Смаилов поручил активизировать работу по повышению инвестиционной привлекательности и созданию благоприятных условий для роста экономической активности региона, в части обеспечения области нефтепродуктами - рассмотреть реализацию проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода, а также завершить возведение объектов образования в Жезказгане и Жанааркинском районе, которые были начаты в 2020-2021 годах.
Кроме того, он отметил необходимость проработать вопросы открытия в регионе международного государственного технического университета, повышения эффективности госзакупок и организации авиасообщения между Жезказганом и Шымкентом.
Напомним, вчера в ходе рабочей поездки в Улытаускую область Смаилов проинспектировал работу Жезказганской ТЭЦ. Он дал поручение собственнику до начала нового отопительного сезона провести работу по запуску дополнительного котла и в целом активно заняться вопросами реконструкции энергоисточника.
Также глава кабмина встретился с медиками и горняками Улытауской области.
14.04.2023, 19:44 38711
В Казахстане построят завод Kia
Казахстан и Корея подписали ряд совместных документов
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Сеул. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - 13-14 апреля состоялся визит казахстанской делегации во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром в Сеул (Южная Корея), сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
В состав делегации вошли представители министерств иностранных дел, здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, АО "НК "KAZAKH INVEST", СК "Фармация", а также предприниматели и представители бизнес-ассоциаций.
В рамках визита состоялись встречи с руководством ведущих корейских компаний: Samsung, KIA, SK, Doosan, KIGAM, GL Rapha, Youngsan, OFE, Dongil Motrex, SsangYong, Hi Air Korea. В ходе встреч обсуждались вопросы реализуемых и перспективных совместных проектов в таких отраслях, как машиностроение, фармацевтика, ГМК, энергетика и строительство.
По итогам прошлого года товарооборот между нашими странами составил более $6 млрд, а объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Кореи в Казахстан в 2022 году составил порядка $1,5 млрд, что является рекордным за всю историю экономических взаимоотношений.
Также состоялась встреча с министром торговли, индустрии и энергетики Республики Корея Ли Чханг Янгом. В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы казахстанско-корейского двустороннего экономического сотрудничества. Была подчеркнута высокая заинтересованность Казахстана в привлечении южнокорейского капитала и технологий.
Наиболее приоритетными направлениями экономического взаимодействия являются энергетика, ГМК, машиностроение, электротехника, сельское хозяйство, фармацевтика, транспортная инфраструктура, образование и туризм. Нам интересен передовой опыт Южной Кореи в развитии отрасли электронной промышленности, машиностроения, возобновляемых источников энергии и "зеленой" экономики. Ряд южнокорейских компаний уже сейчас активно участвуют в реализации энергетических, инфраструктурных и других проектов в нашей стране", - отметил первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан.
В рамках визита был подписан ряд совместных документов о сотрудничестве, в том числе соглашение по локализации автокомпонентов компании Youngsan Corporation с ТOO "Vehicles Almaty", производству мультимедийных устройств совместно c южнокорейской Motrex и казахстанской Сar Wagon Wheels.
Также между первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром и президентом и CEO Kia Corporation Хо Сун Соном было подписано соглашение о совместном развитии производства, углублении локализации и обучении инженерных кадров автомобилестроения Республики Казахстан.
14.04.2023, 18:56 40046
Медики и горняки Улытауской области рассказали Смаилову о своих проблемах
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
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Жезказган. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе рабочей поездки в Улытаускую область премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил ряд промышленных объектов, провел встречу с шахтерами Анненского медного рудника, ознакомился с ходом капитального ремонта центральной больницы Сатпаева и развитием системы здравоохранения региона в целом, сообщает пресс-служба главы правительства РК.
Смаилов ознакомился с деятельностью Жезказганского медеплавильного завода - крупнейшего градообразующего предприятия. В год здесь выпускается порядка 200 тысяч тонн рафинированной меди. На производстве занято свыше 2 тысяч человек. В период с 2023 по 2026 годы на заводе будет построен новый сернокислотный цех проектной мощностью 350 тысяч тонн продукции в год.
Алихан Смаилов отметил, что правительство будет всячески поддерживать дальнейшую работу предприятия, входящего в топ мировых лидеров по производству меди. При этом он обозначил важность внедрения новых технологий, в первую очередь в области защиты экологии. В частности, запуск сернокислотного цеха позволит минимум в два раза сократить вредные выбросы завода в атмосферу.
Очень важно поддерживать инвесторов в реализации их проектов. Те вопросы, которые зависят от правительства, мы будем решать, но акимату нужно на системной основе создавать условия для увеличения количества инвестпроектов. Необходимо максимально учитывать инициативы наших предпринимателей, стимулировать их вкладывать средства в развитие экономики региона", - сказал он.
Далее премьер-министр ознакомился с ходом строительства химического завода ТОО "Казхимсинтез" по выпуску реагентов, используемых в гидрометаллургической промышленности. Предприятие производственной мощностью 12 тысяч тонн продукции в год планируется запустить в ноябре текущего года.
Алихан Смаилов подчеркнул, что данный завод внесет большой вклад в обеспечение занятости, импортозамещение и диверсификацию областной экономики. При этом, по его словам, в случае дальнейшего развития и увеличения мощности предприятие может не только покрывать спрос на внутреннем рынке, но и наладить экспорт продукции в соседние страны.
Глава правительства также посетил центральную больницу Сатпаева, где были рассмотрены меры по развитию здравоохранения региона. В частности, по нацпроекту "Модернизация сельского здравоохранения" в ближайшие два года 17 медучреждений области будут приведены в соответствие с нормативами. Кроме того, в дальнейших планах строительство современного перинатального центра, онкологического и кардиологического центров, а также других объектов.
Здесь же Алихан Смаилов провел встречу с работниками больницы, в ходе которой одна из медсестер озвучила вопрос повышения зарплат младшему медперсоналу. Премьер-министр напомнил, что с 2020 по 2023 год всем врачам предусмотрено ежегодное увеличение оклада на 30%, а средним медработникам - на 20%. Вместе с тем дополнительно было принято решение с 2022 по 2025 год ежегодно на 20% повышать оклады остальным работникам здравоохранения. Однако, как выяснилось, в Улытауской области увеличение для младшего медперсонала составило лишь 15%.
Так не должно быть, было принято решение ежегодно поднимать на 20%, чтобы суммарно за четыре года зарплата увеличилась примерно в два раза. Давайте эту проблему с акиматом решим", - сказал он.
Глава правительства добавил, что наряду с этим руководству регионов предоставлено право устанавливать за счет местного бюджета стимулирующие надбавки посредством применения поправочного коэффициента к должностным окладам.
Это отдельный механизм, позволяющий дополнительно повышать заработную плату. Но базово сам оклад должен увеличиваться на 20% ежегодно. Эта задача должна быть выполнена. Мы проконтролируем, чтобы так оно и было", - подчеркнул Алихан Смаилов.
В рамках рабочей поездки премьер-министр также посетил один из градообразующих производственных объектов Сатпаева - шахту "Анненская", где провел встречу с горняками. На ней были обсуждены вопросы социального обеспечения работников, занятых во вредных условиях труда, страхования от несчастных случаев и ряд других.
Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время прорабатывается вопрос внесения изменений в действующую систему соцобеспечения лиц, занятых во вредных условиях труда, которые позволят горнякам раньше выходить на пенсию. При этом будут учитываться следующие критерии: период обязательных профессиональных пенсионных взносов и общий стаж работы, в том числе во вредных условиях труда.
Кроме того, рассматривается вопрос осуществления страховых выплат при утере профессиональной трудоспособности граждан, работавших на вредном или опасном производстве, до и после выхода на пенсию.
Это предложение правительства, которое будет обсуждено профсоюзами и внесено в парламент РК", - подчеркнул он.
14.04.2023, 18:05 41581
Токаев и Раиси обсудили перспективы развития казахстанско-иранских отношений
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан
Фото: Акорда
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенты обсудили состояние и перспективы развития казахстанско-иранских отношений. Стороны отметили широкие возможности дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе в сферах транспорта, логистики и торговли.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.
Главы государств обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан и наступающего праздника Ораза айт.
Ранее президенты Казахстана и Азербайджана провели переговоры.
14.04.2023, 15:13 45221
Износ котлоагрегатов на ТЭЦ в Жезказгане составляет 74% - Смаилов
Фото: primeminister.kz
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Жезказган. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ Жезказгана в полном объеме, заявил премьер-министр Алихан Смаилов в ходе рабочей поездки в Улытаускую область.
Глава кабмина ознакомился с работой крупных коммунальных предприятий, ходом модернизации автодорожной инфраструктуры и проектом детальной планировки Жезказгана.
В частности, Смаилов проинспектировал работу Жезказганской ТЭЦ и ознакомился с мерами по ее подготовке к предстоящему отопительному сезону. На сегодня теплоэлектроцентраль располагает электрической мощностью в размере порядка 244 МВт и тепловой на 496 Гкал/ч. Основным оборудованием станции являются 8 котлоагрегатов, 2 из которых прошли капитальный ремонт в прошедшие годы, и 5 турбогенераторов.
Средний износ котлоагрегатов ТЭЦ составляет 74%, подчеркнул Смаилов. Он дал поручение собственнику до начала нового отопительного сезона провести работу по запуску дополнительного котла и в целом активно заняться вопросами реконструкции энергоисточника.
Чтобы не было внештатных или аварийных ситуаций предстоящей зимой, нужно уже сейчас инвестировать средства в стабильную работу ТЭЦ. В прошлом году собственник планировал вложить 2,3 млрд тенге, но часть работ была перенесена. В этом году необходимо обеспечить финансирование ремонтных работ на ТЭЦ в полном объеме. Возврат средств будет обеспечиваться в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции", - сказал глава правительства.
Он также посетил реконструируемый участок автомобильной дороги республиканского значения Кызылорда - Жезказган. Работы на нем планируется завершить до 2025 года.
Премьер-министр отметил, что на развитие дорог республиканского значения в текущем году предусмотрено 420 млрд тенге, за счет чего будут продолжены работы по строительству и модернизации 3,6 тысячи километров автодорог.
К реконструкции автодороги Кызылорда - Жезказган необходимо максимально привлечь местные компании. В этом году первые 65 км уже должны быть введены в эксплуатацию. Завершение проекта в целом даст большой импульс социально-экономическому развитию региона", - сказал Алихан Смаилов.
Также глава правительства ознакомился с ходом реконструкции основного хозяйственно-питьевого очистного сооружения на предприятии тепло-водоснабжения Жезказгана и генеральным планом развития и проектом детальной планировки города.
Глава правительства подчеркнул, что строительство новых объектов требует опережающего развития инженерно-транспортных коммуникаций.
Реализация проектов по подведению инфраструктуры, ее модернизации и другие мероприятия должны проводиться с учетом перспектив дальнейшего расширения границ города. Акимат должен держать данный вопрос на контроле", - отметил Смаилов.
Напомним, серия аварий на ТЭЦ в разных городах Казахстана, произошедших этой зимой, оставила без тепла горожан в холодное время года.
Износ теплоэлектроцентралей в отдельных регионах превышает 90%, заявил в ходе парламентских слушаний спикер сената Маулен Ашимбаев.
По поручению президента в стране провели аудит всех теплоэнергостанций и электрических сетей.
В настоящий момент известно, что на ремонт Экибастузской ТЭЦ собственник выделит 7,5 млрд тенге.
Также увеличено до 9 млрд тенге финансирование модернизации ТЭЦ-2 Петропавловска. Еще 3 млрд тенге будет выделено на обновление теплосетей и электроснабжения.
Сложной остается ситуация с Риддерской ТЭЦ. Собственники отказываются передавать ее в коммунальную собственность. Аким ВКО обвинил новых собственников в бездействии.
14.04.2023, 13:11 48781
Казахский язык сделают обязательным для госслужащих
Фото: mail.kazakhtest.kz
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Основным рабочим языком сферы государственной службы станет казахский язык, говорится в проекте новой концепции развития языковой политики, который разработало Министерство образования и науки.
Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 апреля 2023 года.
В ходе реализации концепции будут разработаны требования, обязывающие государственных служащих владеть казахским языком", - говорится в документе.
В проекте подчеркивается, что в соответствии с требованиями современного общества государственный служащий должен свободно владеть государственным языком.
В статье 9 Закона "О языках" отмечено: "Акты государственных органов разрабатываются и принимаются на государственном языке, при необходимости их разработка может вестись на русском языке с обеспечением по возможности перевода на другие языки". Данная юридическая норма должна быть реализована в полном объеме", - отмечается в концепции.
Разработчики подчеркнули, что рассмотрят вопрос включения критерия разработки документов на государственном языке в рейтинг расчета оценки эффективности работы государственных служащих. Это также будет способствовать увеличению доли документооборота на государственном языке.
Там также напомнили, что в ходе отчетных встреч руководителей госорганов с населением, особенно при посещении отдаленных населенных пунктов, и при выступлении с докладами на диалогических площадках приоритет отдается государственному языку.
Это тоже будет стимулировать использование государственного языка государственными служащими в процессе работы", - отметили разработчики.
В настоящее время госслужащие при поступлении на службу не обязаны проходить тестирование через систему "Казтест".
Данный вопрос необходимо решить путем внесения соответствующих изменений в действующие нормативно-правовые акты", - говорится в проекте.
Ранее сообщалось, что с нового учебного года в Казахстане введут ежегодный экзамен по казахскому языку. Экзамен вводится для учеников 5-8-х и 10-х классов средней школы, а также в организациях технического, профессионального и послесреднего образования.
14.04.2023, 10:18 54071
Государству возвращен земельный участок стоимостью 65 млн тенге
На данном земельном участке планируют построить школу
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Кокшетау. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Косшы в ходе анализа применения земельного законодательства установлены грубые нарушения со стороны местных исполнительных органов при предоставлении земель для коммерческих целей. По акту прокуратуры города государству возвращен земельный участок стоимостью 65 млн тенге.
Распоряжением акима Косшыского сельского округа в августе 2016 года товариществу с ограниченной ответственностью предоставлено право временного возмездного землепользования на земельный участок площадью 3,2778 гектара. На основании данного распоряжения между ТОО и отделом земельных отношений Целиноградского района заключен договор о временном возмездном землепользовании на земельный участок. Сроки аренды неоднократно продлевались. Однако с 2016 года предприятием не совершено ни единого действия, направленного на использование земельного участка по целевому назначению. А по документам ТОО якобы намеревалось построить жилой комплекс", - проинформировали в прокуратуре Акмолинской области.
Данный земельный участок кадастровой стоимостью 65 млн тенге расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность.
Такой вывод можно сделать только из того, что в 2021 году ТОО продало право аренды другому юридическому лицу за 120 млн тенге. Однако надзорным органом установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов (конкурсов, аукционов). По представлению прокуратуры департаментом по управлению земельными ресурсами Акмолинской области внесен иск о признании договоров аренды недействительными", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 7 ноября 2022 года исковые требования департамента удовлетворены в полном объеме с возвратом земли государству. Данное решение вступило в законную силу 16 февраля 2023 года.
По сведениям акимата города Косшы, на данном земельном участке планируется построить школу в рамках реализации национального проекта "Комфортная школа". Следует отметить, что в городе Косшы в связи с интенсивным развитием и ростом численности населения из года в год отмечается катастрофическая нехватка школ.
Работа в данном направлении будет продолжена", - заключили в прокуратуре.
14.04.2023, 08:55 51941
Комиссия по демонополизации экономики рассмотрела ситуацию с платными парковками в Астане
Фото: primeminister.kz
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Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики с участием руководства центральных госорганов, Генпрокуратуры, Антикора, АЗРК, АФМ и других ведомств. Платные парковки Астаны попали в поле зрения комиссии.
Участникам была представлена информация о проекте "Создание, эксплуатация и управление платным парковочным пространством города Астаны", для реализации которого акимат столицы в 2018 году заключил договор ГЧП с компанией ТОО "Парковочное пространство Астаны". По итогам обсуждения уполномоченным госорганам поручено проанализировать данный договор на предмет соблюдения норм законодательства республики, в том числе в части антимонопольного регулирования", - сообщили в пресс-службе правительства.
Кроме того, на заседании рассмотрены вопросы возврата в государственную собственность некоторых объектов энергетической отрасли и законности выдачи ряда лицензий на разведку твердых полезных ископаемых.
Ранее сообщалось, что в Алматы создали госоператора платных парковок.
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