Комитет промышленной безопасности озвучил требования к "АрселорМиттал" в связи с трагедией на шахте

Фото: Акимат Карагандинской области
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет промышленной безопасности озвучил требования к компании "АрселорМиттал Темиртау" по промышленной безопасности в связи с трагедией на шахте, жертвами которой стали пять шахтеров.
АО "АМТ" необходимо:
- укомплектовать штат рабочих и инженерно-технических работников, что скажется на поддержании в безопасном состоянии горных выработок угольных шахт и проведении безопасных технологических работ в части проветривания и безопасности шахтеров;
- своевременно производить замену оборудования, отработавшего нормативный срок, которое негативно сказывается на безопасном выполнении технологических операций, росте травматизма, аварийности оборудования (в плачевном состоянии находится большинство вентиляторов главного проветривания, которыми отработано уже 3 срока эксплуатации (1970-80-х годов при нормативе 14 лет);
- повысить эффективность научно-исследовательских работ по предотвращению газодинамических явлений;
- проводить заблаговременную дегазацию угольных пластов на основе активного воздействия на пласты угля через скважины, пробуренные с поверхности до начала ведения горных работ, - на основе передовых достижений на угольных шахтах ближнего и дальнего зарубежья (за 25 лет контракта на недропользование на шахтах УД АО "АМТ" данная работа не проводилась и не проводится);
- производить разведку угольных шахтных полей с поверхности на предмет доразведки геологических нарушений с целью недопущения газодинамических явлений (за период действия контракта на недропользование данная работа не производилась);
- выполнять проектные решения по разработке маломощных пластов и вскрытию новых горизонтов во избежание снижения объемов по добыче угля и остановки шахт).
Полагаем, что выполнение АО "АМТ" всех перечисленных мероприятий по промышленной безопасности, рекомендаций независимых экспертных организаций позволит снизить аварийность и производственный травматизм на опасных производственных объектах республики", - подчеркнули в комитете.
В ведомстве также прокомментировали ситуацию на шахте имени Ленина.
Сообщаем, что все причины и выводы будут определены по итогам расследования, а также разработаны соответствующие мероприятия для недопущения аналогичных аварий", - отметили в комитете.
Там напомнили, что в рамках действующего законодательства проверки на опасных производственных объектах, в том числе шахт, проводятся 1 раз в год с предварительным уведомлением проверяемого субъекта за 30 календарных дней. Более того, сократились сроки проведения ежегодных плановых проверок с 30 календарных дней (с возможностью продления еще на 30 дней) - до 15 рабочих дней.
Вместе с тем с каждым годом происходит увеличение количества вновь вводимых предприятий, однако при сокращении численности государственных служащих сократился и инспекторский состав, осуществляющий проверки в области промышленной безопасности, с 1640 человек до 381. Также стоит отметить, что низкая заработная плата инспекторского состава по сравнению с бизнесом сказывается на их квалификации", - пояснили в комитете.
Напомним, 3 ноября ориентировочно в 3 часа ночи в Шахтинске, АО "АрселорМиттал Темиртау", на шахте имени Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа, что повлекло гибель 4 работников. Позже стало известно о пятом погибшем.
Также во время аварии пострадали 4 человека. Об их состоянии сообщили медики.