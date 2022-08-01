Кадет Военного колледжа Минобороны получил ранение

НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – В Военном колледже Министерства обороны Республики Казахстан один из кадетов получил ранение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
31 июля этого года в Военном колледже МО РК, находясь в суточном наряде, получил ранение кадет. Военнослужащему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе Минобороны РК.
По данному факту начато досудебное расследование. Для установления обстоятельств происшествия направлена специальная комиссия.
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.