12.02.2023, 20:47 9096
Казахстан доставил гуманитарную помощь в Сирию
Это второй рейс. Всего будет четыре вылета
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Астана. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский военно-транспортный самолет с грузом гуманитарной помощи для пострадавшей от разрушительного землетрясения Сирии благополучно прибыл в Алеппо, сообщает "Хабар24".
Казахстанский борт доставил в Алеппо палатки, одеяла, матрасы и другие предметы первой необходимости.
Это уже второй рейс в сирийский город. Всего будет четыре вылета. Общий объем гуманитарного груза составляет 50 тонн.
Спасательные работы в регионе продолжаются. В ВОЗ отмечают, что потребности в гуманитарной помощи остаются огромными, поскольку разрушены сотни клиник.
Напомним, 9 февраля в правительстве Казахстана под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра состоялось заседание комиссии по вопросам международной гуманитарной помощи. На заседании было принято решение о направлении в пострадавшую от разрушительных землетрясений Сирийскую Арабскую Республику гуманитарной помощи в объеме 50 тонн.
В Сирии в результате землетрясения погибли свыше 3,5 тысячи человек. Точное число раненных пока неизвестно.
новости по теме
12.02.2023, 16:50 18521
На западе Грузии за два дня произошло три землетрясения
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало
Рассказать друзьям
Тбилиси. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясения магнитудой 4,4 и 3,6 произошли на западе Грузии.
Эпицентр первого землетрясения магнитудой 4,4 зафиксирован в 12.07 по тбилисскому времени в 4 километрах от Озургети (регион Гурия), недалеко от села Гоми, сообщает Sputnik Грузия.
Второе землетрясение магнитудой 3,6 произошло в 12.21 в 5 км от Озургети.
Накануне землетрясение магнитудой 4,3 произошло в Грузии в трех километрах от курорта Бахмаро (регион Гурия).
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
12.02.2023, 10:03 31096
В Турции арестовали восемь человек из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях
Все они арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа
Рассказать друзьям
Анкара. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек арестованы в турецкой провинции Шанлыурфа в связи со строительными дефектами, обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях, сообщает "АиФ".
В Шанлыурфе были арестованы восемь подозреваемых, в отношении которых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся в результате землетрясения зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн.
Ранее сообщалось о задержании при попытке бегства из страны Хусейна Ялчина Кошкуна, главного архитектора рухнувшего при землетрясении жилого комплекса в Хатае.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. В Сирию Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи.
11.02.2023, 20:37 50406
В Туркестанской области перед закрытым участком дороги скопилось более 200 единиц автотранспорта
Открыты три пункта обогрева, где обеспечено горячее питание
Рассказать друзьям
Туркестан. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 11 февраля в Тюлькубасском районе Туркестанской области, в селе Шакпак-баба, перед закрытым из-за метели участком автодороги А-2 Хоргос - Алматы - Тараз - Шымкент - Ташкент образовалось скопление транспорта.
Как уточнили в МЧС РК, перед закрытым участком дороги скопились 120 легковых, 100 грузовиков, около 600 пассажиров и 15 пассажирских автобусов.
В Тюлькубасском районе открыты 3 пункта обогрева, где обеспечено горячее питание. Люди при необходимости доставляются в пункт обогрева.
К работе привлечены силы и средства департаментов по ЧС, полиции, МИО, бригады скорой медицинской помощи в количестве 21 человек и 7 единиц техники", - рассказали в МЧС.
По информации РГП "Казгидромет", завтра, 12 февраля, на юге, западе, востоке республики сохраняется усиление ветра.
На большей части страны ожидаются снег с метелью, на западе страны - осадки в виде дождя и снега. Лишь на северо-западе, севере - погода без осадков.
11.02.2023, 17:21 58451
Спецкомиссия создана по факту забастовки рабочих на Тенгизе
200 работников ТОО "Senimndi Kurylys" требют разъяснения по поводу единовременного премирования работников, принятых на работу до 31 декабря 2022 года
Рассказать друзьям
Атырау. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 200 работников Тенгизского месторождения собрались с требованием разъяснить премирование ряда работников.
11 февраля в 10.30 на заводе Тенгизского месторождения собрались 200 работников ТОО "Senimndi Kurylys", требуя разъяснения по поводу единовременного премирования работников, принятых на работу до 31 декабря 2022 года, информирует акимат Атырауской области.
По поручению акимата Атырауской области на месторождении Тенгиз создана специальная комиссия под председательством акима Жылыойского района.
В состав комиссии вошли представители ТОО "Тенгизшевройл", руководство и рабочие Senimdi Kurylys, сотрудники управление государственной инспекции труда Атырауской области.
В январе сотни рабочих строительной компании вышли на забастовку в ЗКО.
11.02.2023, 14:37 62451
На теплосетях Экибастуза зафиксировано 19 повреждений
Фото: Instagram/ekibastuz_akimdigi
Рассказать друзьям
Павлодар. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - На теплосетях зафиксировано 19 повреждений, в том числе 9 - на магистральных сетях, 10 - на внутриквартальных сетях, информирует пресс-служба правительства.
Недогрев на протяжении нескольких лет испытывают 26 многоэтажных жилых домов Экибастуза. Для устранения проблемы специалисты проводят промывку внутренних систем теплоснабжения, подводящих сетей и наладочные работы.
В соответствии с поручением главы государства правительством и акиматом Павлодарской области принимаются комплексные меры по стабилизации температурного режима в квартирах жителей и на социальных объектах города.
В ходе поездки первый заместитель премьер-министра посетил Экибастузскую ТЭЦ, где осмотрел участки, на которых проводятся ремонтно-восстановительные работы в круглосуточном режиме. На сегодняшний день в работе находятся 6 котлоагрегатов и 11 сетевых насосов. В ремонте - 4 котлов и 3 насоса. Основная причина остановки котлов - ремонт поверхностей нагрева.
Собственнику ТЭЦ поручено в двухдневный срок разработать дорожную карту по обеспечению необходимой паровой нагрузки, а также ускорить поставки материалов и оборудования для выполнения ремонтных работ.
Акимату города поручено усилить контроль и мониторинг сливов горячей воды в домах.
Резкого повышения тарифов в Экибастузе мы не допустим. Ремонтную кампанию по окончании отопительного сезона мы проведем", - подчеркнул Скляр.
Ранее сообщалось, что по требованию Романа Скляра был уволен глава АО "Павлодарэнерго" Вадима Лесина. Зампремьера отметил, что возникшие проблемы с перебоями в теплоснабжении должны были решаться на уровне собственника объекта, а не на уровне правительства.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры для стабилизации тепла в домах Экибастуза.
Произошедшая 27 ноября крупная авария на Экибастузской ТЭЦ оставила жителей города без тепла в 30-градусный мороз. От отопления были отключены 130 жилых домов, а также социальные объекты: школы, детские сады и больницы. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Часть детей из социальных центров и некоторых пациентов горбольницы пришлось эвакуировать. Детсады прекратили работу, а школьников временно перевели на дистанционное обучение. 7 января на Экибастузской ТЭЦ вновь произошла авария. Из-за свищей поочередно вышли из строя три котлоагрегата. Жители жаловались на холод в квартирах.
11.02.2023, 09:11 70681
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 23 тысячи человек
Фото: twitter/@pusholder
Рассказать друзьям
Анкара. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Турции сообщили о росте количества жертв землетрясения на юго-востоке страны.
По последним данным, число погибших составляет 20 213 человек, 80 052 человек ранены", - приводит сообщение турецкого Минздрава РИА Новости.
Сообщается о 3513 погибших и 5245 пострадавших в Сирии, информирует портал Interfax.ru.
Таким образом, общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тысячи человек.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит.
Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. В Сирию Казахстан направит 50 тонн гуманитарной помощи.
Дополнено 11.02.2023, 11.00
На сегодняшний день спасателями МЧС Казахстана спасены 7 человек и переданы медицинским работникам. Извлечены тела 19 погибших, в том числе ребенка.
В городе Газиантеп развернут медицинский пост на базе пневмокаркасного модуля, который также используется для обогрева личного состава. За сутки в среднем обращаются более 35 пострадавших", - рассказали в МЧС РК.
Дополнено 11.01.2023, 14.02
Медики МЧС Казахстана развернули пункт медпомощи в Газиантепе. В ходе медицинского приема за сутки медики Центра медицинских катастроф оказали консультативную и квалифицированную медпомощь почти двум десяткам пациентам, среди них двое детей, сообщили в МЧС РК.
10.02.2023, 16:32 95906
В Усть-Каменогорске отменили очные занятия в 20 школах из-за сообщений о взрывных устройствах
Школы проверяются соответствующими специалистами
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Усть-Каменогорске занятия у учащихся во вторую смену перевели в дистанционный формат в связи с сообщениями о заложенных взрывных устройствах.
На данный момент школы проверяются соответствующими специалистами, сообщает YK-news.kz.
10 февраля в 20 школах города дети учатся дистанционно. Ситуация находится под контролем правоохранительных органов", - сообщили в ДП ВКО со ссылкой на отдел образования.
Ранее сообщалось, что в Караганде "заминировали" 12 школ.
10.02.2023, 14:42 92491
Казахстанские сейсмологи зафиксировали за неделю шесть землетрясений Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК с начала недели зафиксировано шесть землетрясений.
6 февраля зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 628 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Подземные толчки тогда ощутили жители поселка Темирлан, Шымкента и Тараза.
7 февраля землетрясение произошло в 375 км на северо-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.2. Также 7 февраля землетрясение произошло в 613 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 9.6.
10 февраля землетрясение произошло в 338 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9.9. Также 10 февраля землетрясение произошло 113 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 7.9.
Дополнено 10.02.2023, 19.41
10 февраля в 18 час. 35 мин. 14 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 928 км на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России. Энергетический класс землетрясения 9.8. Магнитуда MPV 4.4. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Напомним, в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля произошло землетрясение магнитудой 7,7. Подземные толчки продолжаются в Турции уже три дня. В стране объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. Число погибших в обеих странах приближается к 22 тысячам человек.
Всего за 6 и 7 февраля в мире произошло 241 землетрясение.
Казахстанцы ведут сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения. Президент Токаев поручил правительству направить гуманитарную помощь Сирии. Также, по поручению главы государства, Казахстан выделит 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике.
В Турции работают казахстанские спасатели. На сегодняшний день им удалось спасти из-под завалов 7 человек. Спасательные работы ведутся в городах Газиантеп и Нурдагы и провинции Хатай.
В городе Антакья провинции Хатай Турции под завалами полностью разрушенного шестиэтажного дома обнаружили и извлекли тела двух казахстанцев. Ранее 8 февраля под завалами нашли живой казахстанку. Ранее сообщалось о четырех без вести пропавших в Турции казахстанцах.
Дополнено 10.02.2023, 15.14
В Казахстане появится Национальный центр сейсмологических наблюдений.
Он призван оптимизировать работу профильных структур, которые появились еще в советское время", - сообщает "Хабар24".
Как отмечает агентство, сейчас состояние отечественной сейсмологии весьма плачевное. Оборудование уже давно устарело морально и физически. Информация поступает от полусотни сейсмостанций, которые в основном расположены вокруг Алматы. Де-факто работа центра сводится к фиксации уже произошедших землетрясений.
Новая автоматизированная система раннего оповещения о сильных землетрясениях разработана поэтапно на 2 года. Всего планируется установить 28 станций. Установка 11 из них завершена в прошлом году, в этом году будут установлены еще 17, сообщил начальник управления предупреждения ДЧС Алматы Алмат Жаныспаев.
Ранее аким города Ерболат Досаев на встрече с жителями Бостандыкского района рассказал, что во второй половине текущего года в Алматы проведут новый сейсмоаудит. По его словам, в 2021 году была утверждена новая карта сейсмического микрорайонирования, в которой утверждены все разломы.
Читаемое
12.02.2023, 11:33В Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев 12.02.2023, 12:1632311Генконсульство РК в Стамбуле обратилось к казахстанским студентам 12.02.2023, 12:2731751В двух областях Казахстана закрыты трассы 12.02.2023, 10:0329416В Турции арестовали восемь человек из-за строительных дефектов в обрушившихся зданиях 12.02.2023, 17:2519571Более 600 человек, застрявших на дороге из-за непогоды, эвакуировали через КТЖ 08.02.2023, 13:33144821Мошенник обманул родителей выпускников в Алматы на десятки миллионов тенге 09.02.2023, 16:05142426В Алматы начали сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате землетрясения в Турции 10.02.2023, 13:33130666Около 70 тысяч казахстанцев смогут получить субсидии на аренду жилья 06.02.2023, 21:52130601Отменен рейс поезда из Алматы в Шымкент 09.02.2023, 15:31122751Токаев поручил активизировать работу по раскрытию преступлений против журналистов 03.02.2023, 10:12237411В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 16.01.2023, 11:55233966Более 140 домов временно отключат от отопления в Экибастузе 16.01.2023, 14:53229511В ЗКО бастуют рабочие ТОО "KKC-Sicim" 03.02.2023, 15:28228591Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22227501"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане граждане жалуются на плохое содержание спортивных объектов, находящихся в частных руках. Считаете ли вы, что спортивные объекты, переданные в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?