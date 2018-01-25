Алматы. 25 января. Kazakhstan Today - В 600 километрах от Алматы произошло землетрясение магнитудой 9,7, передает Kazakhstan Today.

По данным казахстанской сейсмической опытно-методической экспедиции, 25 января 2018 года, в 02.54 алматинского времени, зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 593 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 9,7. Магнитуда MPV - 9,7. Глубина - 20 километров. Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, уточнили сейсмологи.

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