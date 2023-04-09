Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая

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Алматы. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки в 435 км и 437 км от Алматы на территории Китая.





Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 7 апреля в 21 час 44 мин. 04 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр расположен в 435 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.9. Магнитуда MPV 4.8. Глубина 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.





Также 7 апреля в 18 час. 17 мин. 05 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение с эпицентром в 437 км на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.6. Глубина 30 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.