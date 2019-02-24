Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 21 февраля 2019 года, в 23.16 (21 февраля в 17.16 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого расположен в 414 километрах на восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 10,6. Магнитуда MPV - 4,7. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет.

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