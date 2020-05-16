Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 15 мая 2020 года, в 07.28 (15 мая в 01.28 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 332 километрах на северо-восток от города Алматы, на территории Китая. Энергетический класс землетрясения - 9,5. Магнитуда MPV - 3,7. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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