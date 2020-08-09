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Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территориии Китая

08.08.2020, 09:53 8425
Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.
 
Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 8 августа 2020 года, в 06.35 (8 августа в 00.35 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.
 
Эпицентр землетрясения расположен в 841 километре на восток от Алматы, на территории Китая.
 
Энергетический класс землетрясения - 12,2. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 10 километров.
 
Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
 

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