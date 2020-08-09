Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территориии Китая

Алматы. 8 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция" 8 августа 2020 года, в 06.35 (8 августа в 00.35 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 841 километре на восток от Алматы, на территории Китая.

Энергетический класс землетрясения - 12,2. Магнитуда MPV - 5,2. Глубина - 10 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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