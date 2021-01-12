Алматы. 11 января. Kazakhstan Today - Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Кыргызстана, передает Kazakhstan Today.

Сетью сейсмических станций ГУ "Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция КН МОН РК" 11 января 2021 года, в 01.38 (10 января в 19.38 по Гринвичу), зарегистрировано землетрясение.

Эпицентр землетрясения расположен в 372 километрах на юго-запад от Алматы, на территории Кыргызстана.

Энергетический класс землетрясения - 10,9. Магнитуда MPV - 4,4. Глубина - 5 километров.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.

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