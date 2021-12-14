Конфликт в магазине закончился поножовщиной в Алматинской области

Фото: Администрация Серпухова

СЕРПУХОВ. 13 ДЕКАБРЯ - Выпускник православной гимназии устроил взрыв на территории Введенского женского монастыря в Серпухове. По предварительным данным, нападавший скончался от полученных ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, ЧП произошло на входе в приходскую православную гимназию. Самодельную взрывчатку принес и привел в действие 18-летний выпускник гимназии.

18-летний Владислав Струженников подорвал себя на входе в православную гимназию при Серпуховском женском монастыре. Внутри в это время молились семь детей. У шестерых контузия, у одного - закрытая черепно-мозговая травма, он госпитализирован", - сообщает Mash .

Педагогов и учеников эвакуировали. На место ЧП выехали прокурор Московской области Сергей Забатурин и исполняющий обязанности Серпуховского городского прокурора Валерий Кукушкин.

По предварительным данным, мотивом преступления стала ненависть подозреваемого к педагогам школы и монахиням на фоне личных неприязненных отношений", - рассказал агентству Interfax информированный источник.

По предварительным данным, во время учебы нападавший подвергался буллингу.





Дополнено: число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает : число пострадавших при взрыве в гимназии на территории монастыря в Серпухове выросло до 12 человек, все они подростки. Один из них - 15-летний - госпитализирован в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.





Территория монастыря оцеплена, но туда стали пускать родителей, чтобы они могли забрать детей.





Сразу после взрыва дети начали выбегать, чтобы спрятаться в трапезной. Многие были без верхней одежды, кто-то в тапочках, сменной обуви", - сказал собеседник агентства.





По его словам, все дети находятся в настоящее время в безопасности, с ними работают психологи, медики и сотрудники правоохранительных органов. "Также к территории приехало уже много родителей и близких учащихся, им стали передавать детей", - рассказал он.





В Минздраве сообщили, что медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме.





По данным пресс-секретаря Подольской епархии Русской православной церкви священника Константина Семенова, 18-летний мужчина, который привел в действие самодельное взрывное устройство, не погиб, как первоначально сообщили некоторые СМИ.





Насколько мы знаем, он жив. Его тоже увезли в больницу", - сказал священник.





При этом он не подтвердил данные о том, что организатор взрыва является выпускником этой гимназии. По словам Семенова, эта информация еще проверяется.





Он также сообщил, что взрыв произошел на крыльце здания, внутрь напавший не смог попасть из-за закрытой металлической двери.









В Следственном комитете России, что 18-летний Владислав Струженков, устроивший взрыв, пытался совершить самоубийство общеопасным способом. Об этом пишет "Лента.ру"





По версии следствия, около 8.30 россиянин пришел к православной гимназии, в которой ранее учился, и попытался покончить с собой. В результате он потерял ногу и получил множество травм и ранений. Следователи провели обыски в доме у выпускника и изъяли имеющие важное значение для расследования уголовного дела предметы. Назначен ряд экспертиз.





Известно также, что у Струженкова было онкологическое заболевание, которое ему диагностировали еще в 2015 году. Незадолго до нападения он посещал военкомат, где был признан не годным к военной службе.





По данному факту возбуждено дело по статьям о покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 105 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ (статья 223.1 УК РФ), уточняет ТАСС.