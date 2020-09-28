Крупный пожар произошел на рынке "Масат" в Актау

Актау. 27 сентября. Kazakhstan Today - Утром 27 сентября в Актау произошел пожар на территории продовольственного рынка "Масат", передает Kazakhstan Today.

В МЧС уточнили, что 27 сентября 2020 года, в 7 часов 55 минут, на территории продовольственного рынка "Масат" в двух рядах произошло возгорание 17 торговых бутиков, 14 контейнеров, 60 прилавков под навесом. Площадь пожара составила 750 квадратных метров.

Благодаря оперативным действия спасательных подразделений МЧС, в 09.16 пожар был локализован.

Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации пожара были задействованы: 68 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС и Центра медицины катастроф Мангистауской области.

Причина пожара устанавливается.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства