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Крупный пожар произошел на рынке "Масат" в Актау

27.09.2020 9694
Актау. 27 сентября. Kazakhstan Today - Утром 27 сентября в Актау произошел пожар на территории продовольственного рынка "Масат", передает Kazakhstan Today.
 
В МЧС уточнили, что 27 сентября 2020 года, в 7 часов 55 минут, на территории продовольственного рынка "Масат" в двух рядах произошло возгорание 17 торговых бутиков, 14 контейнеров, 60 прилавков под навесом. Площадь пожара составила 750 квадратных метров.
 
Благодаря оперативным действия спасательных подразделений МЧС, в 09.16 пожар был локализован.
 
Жертв и пострадавших нет.
 
В ликвидации пожара были задействованы: 68 сотрудников и 13 единиц техники ДЧС и Центра медицины катастроф Мангистауской области.
 
Причина пожара устанавливается.
 

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