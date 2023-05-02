01.05.2023, 15:18 22536
Курсант Академии КНБ РК покончил с собой
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Курсант Академии КНБ РК совершил суицид. Проводится расследование по части 1 статьи 105 (Доведение до самоубийства).
30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.
По данным ведомства, управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.
Отмечается, что членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2020 года скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.
новости по теме
02.05.2023, 08:27 341
На газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области произошел пожар Дополнено
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На газоперерабатывающем заводе № 2 в Актюбинской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.
1 мая 2023 года в 15.55 по времени Актюбинской области на пульт "112" поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района", - проинформировали в ДЧС.
Руководством ДЧС произведена аэровизуальная разведка. В ДЧС Актюбинской области создан оперативный штаб.
В тушении пожара задействованы более 50 огнеборцев и 9 единиц техники ДЧС Актюбинской области и ТОО "Семсер өрт сөндіруші". Пожар локализован в 20.35. Причины и площадь пожара устанавливаются.
Тушение пожара продолжается. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильное", - отметили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.
Дополнено 02.05.2023, 08.42
Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, 2 мая в 06.20 пожар ликвидирован.
01.05.2023, 19:02 17536
В Павлодаре тушат пожар в дачном массиве
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Рассказать друзьям
Павлодар. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в садоводстве "Яблонька" произошло горение сухой травы, огонь распространился на дачные участки.
В 15.19 1 мая текущего года на пульт "101" поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Яблонька". Для ликвидации загорания к месту вызова были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области (33 сотрудника и 7 единиц техники), сообщили в ДЧС Павлодарской области.
По прибытии к месту вызова установлено горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектаров.
Пожар был локализован в 16.50. В тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества (7 работников, 2 единицы техники), на месте организован подвоз воды.
30.04.2023, 18:26 44676
В Караганде в результате драки скончался парень
Смерть наступила до приезда скорой помощи
Рассказать друзьям
Караганда. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возле карагандинского рестобара TEDD 24-летний мужчина в словесной перепалке нанес удар 19-летнему парню, в результате чего потерпевший скончался, сообщает департамент полиции Карагандинской области.
30 апреля в Караганде около 2.30 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес последнему один удар кулаком по лицу. Потерпевший до приезда скорый скончался на месте", - рассказали подробности в департаменте.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
30.04.2023, 14:46 49866
В ЗКО произошел конфликт со стрельбой
Все участники инцидента доставлены в полицию
Рассказать друзьям
Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из дворов в городе Аксае Западно-Казахстанской области произошел конфликт со стрельбой. Видео инцидента появилось в соцсетях.
В одном из дворов в города Аксая произошла потасовка группы мужчин, в ходе которой слышны звуки, похожие на выстрел. В целях установления обстоятельств и привлечения виновных лиц факт зарегистрирован в ОП Бурлинского района", - говорится в сообщении департамента полиции ЗКО в Instagram.
Сообщается, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.
По данному факту начато досудебное расследование по статье 293, часть 3, пункт 2, УК РК (Хулиганство, совершенное с применением газового оружия). Проводятся следственные действия для более подробного установления обстоятельств дела. Прокуратурой района дано письменное указание. Жертв и пострадавших нет", - добавили в полиции.
Отмечается, что иные данные в интересах следствия согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат.
30.04.2023, 12:49 55101
Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Конаев. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Илийском районе Алматинской области, в микрорайоне Гейт Сити, на строительной площадке ногу рабочего зажало в бетономешалке, сообщает Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.
Во время погрузки песка 35-летний рабочий неудачно споткнулся, в результате чего правая нога оказалась зажатой в бетономешалке", – проинформировали в ведомстве.
По прибытии спасатели МЧС при помощи болгарки освободили зажатую ногу пострадавшего. Нога была сломана, пострадавшего в шоковом состоянии передали бригаде скорой помощи, которая увезла его в больницу.
30.04.2023, 11:02 57086
Подростки избили сверстника в Талдыкоргане
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространилось очередное видео с групповым избиением подростка сверстниками. В полиции рассказали подробности происшествия.
Драка подростков произошла 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане.
Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства", - сообщили в полиции.
Участниками избиения оказались учащиеся местных учебных заведений 16 и 17 лет.
По факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК, часть 2 (Хулиганство). Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента полиции.
Ранее сообщалось об избиении подростков сверстниками в Актюбинской области.
30.04.2023, 10:42 58626
В Атырау 172 ребенка потерялись на концерте
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Атырау. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На гала-концерте звезд эстрады в Атырау, где собралось более 16 тысяч человек, потерялись 172 ребенка, сообщает официальный интернет-ресурс МВД Polisia.kz.
С 19.00 до 00.00 к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 - дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что все дети были найдены и благополучно переданы родителям.
29.04.2023, 17:08 79231
В Экибастузе могут вновь объявить чрезвычайную ситуацию
Фото: кадр из видео
Рассказать друзьям
Экибастуз. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе могут вновь объявить чрезвычайную ситуацию, сообщает пресс-служба акимата города.
По данным pavlodarnews.kz, 27 апреля в 17.57 на пульт связи части СПЧ2 поступило сообщение о возгорании кровли двухэтажного жилого дома.
Произошло горение кровли 800 квадратных метров и 8 квадратов двух балконов. Причина устанавливается. Пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек, из них семь детей.
В связи с произошедшим на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба. Это позволит выполнить соответствующие восстановительные работы в достаточно сжатые сроки", - заявили в пресс-службе акимата Экибастуза.
В настоящее время в соответствие с действующим законодательством проект данного постановления акимата города находится на обсуждении на портале открытого правительства.
Ранее в Костанайской области потушили крупный пожар.
Читаемое
01.05.2023, 09:04Праздник единства народа отмечают в Казахстане 01.05.2023, 14:1130141Что ждет казахстанцев в мае 01.05.2023, 09:2325111Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа 01.05.2023, 15:1821956Курсант Академии КНБ РК покончил с собой 01.05.2023, 14:0620311Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана 27.04.2023, 19:56186161В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях 27.04.2023, 18:27170931Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске 27.04.2023, 16:09161956Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре 28.04.2023, 08:15160831Изъятые у коррупционеров средства направят на строительство 72 новых школ 27.04.2023, 15:28150916Как в Казахстане будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни 27.04.2023, 19:56186161В Экибастузе выявили 119 повреждений на тепловых сетях 07.04.2023, 16:53181371Аким Балхаша рассказал, почему до сих пор нет воды в городе 27.04.2023, 18:27170931Живого младенца нашли в мусорном баке в Уральске 08.04.2023, 09:31164681Казахстанские сейсмологи зарегистрировали два землетрясения на территории Китая 27.04.2023, 16:09161956Пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?