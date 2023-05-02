01.05.2023, 15:18 22536

Курсант Академии КНБ РК покончил с собой

Его тело обнаружено 30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ
Курсант Академии КНБ РК покончил с собой
Фото: Depositphotos
Алматы. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Курсант Академии КНБ РК совершил суицид. Проводится расследование по части 1 статьи 105 (Доведение до самоубийства).

30 апреля 2023 года в общежитии Академии КНБ Республики Казахстан обнаружено тело курсанта 3-го года обучения. Причина смерти - суицид", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.


По данным ведомства, управлением полиции Бостандыкского района начато досудебное расследование по части 1 статьи 105 (Доведение до самоубийства) Уголовного кодекса.

Отмечается, что членам семьи погибшего оказывается необходимая поддержка.

Ранее сообщалось, что в Казахстане с 2020 года скончались 270 военнослужащих. Наиболее распространенными причинами смерти являются болезни - 36%, ДТП - 24% и суицид - 20%.
 
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Теги:КНБкурсантсуицид

новости по теме

02.05.2023, 08:27 341

На газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области произошел пожар  Дополнено

Пострадали четыре человека
На газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области произошел пожар
Фото: МЧС РК
Актобе. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На газоперерабатывающем заводе № 2 в Актюбинской области произошел пожар, сообщили в пресс-службе департамента по ЧС региона.

1 мая 2023 года в 15.55 по времени Актюбинской области на пульт "112" поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода № 2 АО "СНПС-Актобемунайгаз" произошло возгорание установки на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района", - проинформировали в ДЧС.


Руководством ДЧС произведена аэровизуальная разведка. В ДЧС Актюбинской области создан оперативный штаб.

В тушении пожара задействованы более 50 огнеборцев и 9 единиц техники ДЧС Актюбинской области и ТОО "Семсер өрт сөндіруші". Пожар локализован в 20.35. Причины и площадь пожара устанавливаются.

Тушение пожара продолжается. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильное", - отметили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области.


Дополнено 02.05.2023, 08.42

Как сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области, 2 мая в 06.20 пожар ликвидирован.
 
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Теги:ПожарАктюбинская областьзавод
01.05.2023, 19:02 17536

В Павлодаре тушат пожар в дачном массиве   

Площадь пожара составила ориентировочно 6 гектаров
В Павлодаре тушат пожар в дачном массиве
Фото: Instagram/pavlodar_tjd
Павлодар. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре в садоводстве "Яблонька" произошло горение сухой травы, огонь распространился на дачные участки.

В 15.19 1 мая текущего года на пульт "101" поступило сообщение о возгорании в садоводстве "Яблонька". Для ликвидации загорания к месту вызова были направлены силы и средства ДЧС Павлодарской области (33 сотрудника и 7 единиц техники), сообщили в ДЧС Павлодарской области.

По прибытии к месту вызова установлено горение дачных участков и сухой травы на площади ориентировочно 6 гектаров.

Пожар был локализован в 16.50. В тушении принимают участие силы и средства Павлодарского лесничества (7 работников, 2 единицы техники), на месте организован подвоз воды.

 
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Теги:ПожарПавлодардачи
30.04.2023, 18:26 44676

В Караганде в результате драки скончался парень

Смерть наступила до приезда скорой помощи
Караганда. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Возле карагандинского рестобара TEDD 24-летний мужчина в словесной перепалке нанес удар 19-летнему парню, в результате чего потерпевший скончался, сообщает департамент полиции Карагандинской области.

30 апреля в Караганде около 2.30 возле рестобара ТEDD произошла словесная ссора между двумя мужчинами 24 и 19 лет. В ходе конфликта 24-летний мужчина нанес последнему один удар кулаком по лицу. Потерпевший до приезда скорый скончался на месте", - рассказали подробности в департаменте.


По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.
 
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Теги:дракаКарагандаскончался
30.04.2023, 14:46 49866

В ЗКО произошел конфликт со стрельбой

Все участники инцидента доставлены в полицию
Уральск. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В одном из дворов в городе Аксае Западно-Казахстанской области произошел конфликт со стрельбой. Видео инцидента появилось в соцсетях.

В одном из дворов в города Аксая произошла потасовка группы мужчин, в ходе которой слышны звуки, похожие на выстрел. В целях установления обстоятельств и привлечения виновных лиц факт зарегистрирован в ОП Бурлинского района", - говорится в сообщении департамента полиции ЗКО в Instagram.


Сообщается, что все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293, часть 3, пункт 2, УК РК (Хулиганство, совершенное с применением газового оружия). Проводятся следственные действия для более подробного установления обстоятельств дела. Прокуратурой района дано письменное указание. Жертв и пострадавших нет", - добавили в полиции.


Отмечается, что иные данные в интересах следствия согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат.
 
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Теги:стрельбаКонфликтАксайдвор
30.04.2023, 12:49 55101

Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области

Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области
Фото: МЧС РК
Конаев. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Илийском районе Алматинской области, в микрорайоне Гейт Сити, на строительной площадке ногу рабочего зажало в бетономешалке, сообщает Республиканский оперативно-спасательный отряд МЧС РК.

Во время погрузки песка 35-летний рабочий неудачно споткнулся, в результате чего правая нога оказалась зажатой в бетономешалке", – проинформировали в ведомстве.


По прибытии спасатели МЧС при помощи болгарки освободили зажатую ногу пострадавшего. Нога была сломана, пострадавшего в шоковом состоянии передали бригаде скорой помощи, которая увезла его в больницу.
 
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Теги:ЧПстроителиКонаев
30.04.2023, 11:02 57086

Подростки избили сверстника в Талдыкоргане

Подростки избили сверстника в Талдыкоргане
Фото: Polisia.kz
Талдыкорган. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Сети распространилось очередное видео с групповым избиением подростка сверстниками. В полиции рассказали подробности происшествия.

Драка подростков произошла 15 апреля на территории центрального парка в Талдыкоргане.

Все его участники были установлены и доставлены вместе с законными представителями в городскую полицию для разбирательства", - сообщили в полиции.


Участниками избиения оказались учащиеся местных учебных заведений 16 и 17 лет.

По факту инициировано досудебное расследование, предусмотренное статьей 293 УК РК, часть 2 (Хулиганство). Расследование уголовного дела взято на особый контроль областного департамента полиции.

Ранее сообщалось об избиении подростков сверстниками в Актюбинской области.
 
30.04.2023, 10:42 58626

В Атырау 172 ребенка потерялись на концерте  

В Атырау 172 ребенка потерялись на концерте
Фото: Polisia.kz
Атырау. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На гала-концерте звезд эстрады в Атырау, где собралось более 16 тысяч человек, потерялись 172 ребенка, сообщает официальный интернет-ресурс МВД Polisia.kz.

С 19.00 до 00.00 к полицейским, мобилизованным на площади, поступило 172 заявления о пропаже детей. Из них 125 - дети в возрасте от 14 до 18 лет и 47 детей в возрасте от 1,5 до 14 лет", - проинформировали в полиции.



Отмечается, что все дети были найдены и благополучно переданы родителям.
 
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Теги:КонцертПолицияАтыраудети
29.04.2023, 17:08 79231

В Экибастузе могут вновь объявить чрезвычайную ситуацию  

В настоящее время в соответствие с действующим законодательством проект данного постановления акимата города находится на обсуждении на портале открытого правительства
В Экибастузе могут вновь объявить чрезвычайную ситуацию
Фото: кадр из видео
Экибастуз. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе могут вновь объявить чрезвычайную ситуацию, сообщает пресс-служба акимата города.

По данным pavlodarnews.kz, 27 апреля в 17.57 на пульт связи части СПЧ2 поступило сообщение о возгорании кровли двухэтажного жилого дома.

Произошло горение кровли 800 квадратных метров и 8 квадратов двух балконов. Причина устанавливается. Пострадавших нет. Эвакуировано 30 человек, из них семь детей.


В связи с произошедшим на внеочередном заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации принято решение объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера объектового масштаба. Это позволит выполнить соответствующие восстановительные работы в достаточно сжатые сроки", - заявили в пресс-службе акимата Экибастуза.


В настоящее время в соответствие с действующим законодательством проект данного постановления акимата города находится на обсуждении на портале открытого правительства.

Ранее в Костанайской области потушили крупный пожар.
 
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Теги:ПожарЭкибастузЧС

 

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