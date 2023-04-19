Отдавать военачальников под трибунал за гибель солдат в армии предложил сенатор

Дело рассматривается в межрайонном суде по уголовным делам Алматы. По делу проходят пять человек

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Алматы. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Алматы начали давать свои показания сотрудники службы авиационной безопасности (САБ) Международного аэропорта Алматы по делу о захвате воздушной гавани мегаполиса во время январских беспорядков.





Как рассказал свидетель по делу - сотрудник службы авиабезопасности Кайрат Исмагулов, 5 января 2022 года около 19.55 после инструктажа он заступил на смену и находился на контрольно-пропускном посту "Южный-5". Мужчина остался на рабочем месте один, так как его напарник около восьми вечера ушел проводить медицинский персонал домой, сообщает Sputnik.kz.





Через несколько минут Кайрат увидел, как толпа пассажиров бежит со стороны местного прилета, а в районе пятого поста ходят люди в масках. Сотрудник САБ признался, что в этот момент его охватил страх и он решил оставить рабочее место и направился в сторону КПП № 6.





Там мужчина с другими сотрудниками службы авиабезопасности сел в автобус и направился в сторону здания "Казаэронавигации". Там их встретила толпа незнакомцев, некоторые из которых были в масках, а один дал команду "строиться".





Там был мужчина плотного телосложения в черной шапке и безрукавке с пропуском и красной лентой. Они забрали одного сотрудника САБ и что-то у него спрашивали. Было шумно - вопросы я не услышал. Дальше нам всем дали указание зайти в здание. В это время я увидел, как двое наших сотрудников убегают в сторону поля. Я тоже сделал попытку, но меня остановили. Из-за страха, что меня догонят, я вынужден был вернуться. Ко мне подошел незнакомый мужчина в белой куртке и сказал: "Отдай рацию". Я отдал ему свою рацию, поскольку побоялся", - сказал Исмагулов.





Свидетель отметил, что после этого он оглянулся по сторонам и увидел, что никого нет. Мужчина воспользовался моментом и убежал через поле, а на работу вышел только 9 января.





На процессе Исмагулов опознал подсудимого Каласа Нурпеисова как человека, отнявшего у него рацию. При этом свидетель пояснил, что в тот вечер оружия в его руках он не видел.





Свидетель объясняет свой страх тем, что был ажиотаж, он растерялся и боялся за свою безопасность, так как остался один.





На суде он пояснил, что перед вступлением на смену их проинструктировали, что в сторону аэропорта направляется толпа митингующих. Сотрудникам службы авиабезопасности рекомендовали в случае чего не оказывать сопротивления, поскольку люди могут быть вооружены.





Исмагулов добавил, что инструктажа об оставлении места работы не было, но из-за страха он самовольно покинул аэропорт.





Адвокат подсудимого Карменова обратил внимание суда на то, что свидетель не опознал его подзащитного, которого якобы давал команду "строиться", когда они сошли с автобуса.





На процессе свидетель также заявил, что он был уже испуганный, когда приехали к зданию "Казаэронавигации".





Отметим, дело рассматривается в межрайонном суде по уголовным делам Алматы. По делу проходят пять человек: гражданские активисты Айгерим Тлеужанова и Калас Нурпеисов, а также Нурлан Далибаев, Ермухамет Шилибаев и Жанайдар Карменов. Их обвиняют в действиях, направленных на захват аэропорта и приостановление деятельности аэропорта, а также на недопущение прибытия войск ОДКБ.





Дополнено 18.04.2023, 20.07





Водитель Международного аэропорта Алматы Тенел Джуманов дал показания относительно гражданской активистки Айгерим Тлеужановой, которая проходит по делу о захвате аэропорта Алматы. По словам свидетеля, он познакомился с подсудимой в незарегистрированной демократической партии Жанболата Мамая, сообщает " Sputnik Казахстан"





Согласно показаниям свидетеля, 5 января 2022 года он находился дома. Вечером ходил в гости к соседям поздравлять их с Новым годом. Тогда ему и позвонила Тлеужанова.





Она сказала, что они взяли аэропорт, и спросила, смогу ли я приехать. Я сказал, что не могу приехать - я не дома, а в Узунагаче. Сказал, что не могу пойти, и положил трубку", – сказал Джуманов.





Отвечая на вопрос адвоката, он пояснил, что, возможно, мог ослышаться. На процессе подсудимая Тлеужанова отрицала свой звонок. Она просила суд истребовать стенограмму разговора либо применить в отношении себя и свидетеля полиграф. Однако суд пояснил, что применение полиграфа не предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. После этого сторона защиты просила суд истребовать у сотового оператора детализацию входящих звонков.





Также свои показания в суде дал младший инспектор службы авиационной безопасности (САБ) аэропорта Алматы Абзал Каким. По его словам, 5 января 2022 года сразу, как заступил на смену на шестой КПП, он по рации получил сообщение о том, что часть митингующих направилась в сторону аэропорта.





После этого инспектор вместе со старшими коллегами на автобусе направился в сторону здания "Казаэронавигации", чтобы оттуда уйти домой. Здесь, как рассказал свидетель, их встретили около десяти неизвестных лиц. К нему подошел мужчина в белой куртке и сказал: "Дай рацию". Абзал, испугавшись, ее отдал.





Далее мужчина в белой куртке повел вверх по лестнице и спросил, где находится электрощит. Инспектор ответил, что работает здесь всего три месяца и впервые находится на территории "Казаэронавигации". Угроз о применении насилия в отношении него не было, отметил свидетель.

Отвечая на вопрос адвоката, почему он не пытался остановить этих людей, сотрудник аэропорта пояснил, что оказался в круге неизвестных лиц и испугался. К тому же при вступлении на смену им сказали не оказывать сопротивления надвигающейся толпе.