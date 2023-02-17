16.02.2023, 15:50 23131
Несколько руководителей Погранслужбы лишились должностей после суицида солдата-срочника в Жамбылской области
Фото: gov.kz
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд руководителей Пограничной службы отстранили от должностей после самоубийства солдата-срочника в Жамбылской области, рассказал сегодня в кулуарах сената зампредседателя Комитета национальной безопасности, директор Пограничной службы Ерлан Алдажуманов.
По его словам, от должностей отстранили начальника департамента Погранслужбы по Жамбылской области, главу погрануправления, его заместителя по воспитательной работе и начальника заставы, где произошло ЧП.
Они ждут окончания следствия. Потом будут дальнейшие действия в отношении этих должностных лиц", - цитирует Алдажуманова Zakon.kz.
По его словам, следствие проводит главный следственный департамент МВД.
Мы к нему отношения не имеем, мы даже не допущены к этим материалам следствия. Комментировать я не могу. До нас доведут, когда следствие закончится. И, естественно, после будут приняты меры", - прокомментировал глава Погранслужбы.
Он добавил, что до окончания служебного расследования факты следствия не подлежат оглашению. А также заявил, что в целом проблема неуставных отношений в казахстанской армии не актуальна, сообщает КазТаг.
Факты бывают, но факты единичные. Сказать, что повально, такого нет. В прошлом году было три факта. В этом году пока фактов не было. Изнасилований тоже не было. Даю 100% гарантии", - заявил зампредседателя КНБ.
Напомним, в августе 2022 года на погранзаставе "Шолдала" в Жамбылской области совершил суицид 18-летний солдат-срочник Бекбол Мираш. В его смерти обвинили командира отделения той же заставы, которому предъявлено обвинение в превышении власти, повлекшем тяжкие последствия.
Не согласившись с результатами расследования, адвокат обвиняемого Сержан Пралиев выступил перед средствами массовой информации, заявил о том, что следствие проводилось с нарушениями, а также озвучил жуткие подробности трагедии. По его словам, судебно-медицинская экспертиза установила, что на нижнем белье и во рту погибшего солдата-срочника была обнаружена сперма. При этом в процессе расследования следователь отказался рассматривать версию сексуального насилия над военнослужащим. В своих ходатайствах адвокат Пралиев требовал провести геномную экспертизу в отношение всех 74 солдат, находившихся в день совершения суицида на погранзаставе, чтобы установить, чьи ДНК были обнаружены на теле погибшего срочника. Однако ему было отказано. На момент завершения уголовного дела такой тест был проведен лишь в отношении 38 военнослужащих.
После выступления адвоката в СМИ о нарушениях, допущенных следствием, расследование дела, которое должно было оказаться в суде, было возобновлено.
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16.02.2023, 19:37 13501
Сенатор обеспокоен дефицитом воды в Астане
Водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника - Астанинского водохранилища
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор Нурлан Бекенов выразил обеспокоенность тем, что водоснабжение Астаны осуществляется из единственного источника - Астанинского водохранилища, сообщает пресс-служба верхней палаты.
Водохранилище было построено в 1969 году и рассчитано на 500 тысяч человек, хотя население столицы уже давно превысило этот показатель.
Предложение сенатора - освоение Нуринского месторождения подземных вод и реконструкция его инфраструктуры, которая в результате длительной эксплуатации находится в аварийном состоянии.
Вместе тем депутат напомнил, что согласно поручению главы государства правительству было поручено изучить и внести предложение по строительству Бузулукского водохранилища.
Напомним, на совещании по вопросам развития столицы президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что приоритетной задачей развития Астаны является комплексное развитие инженерной инфраструктуры.
16.02.2023, 14:00 26161
Комплексные меры защиты только на бумаге - депутат о безопасности в учебных заведениях РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания сената депутат Нурторе Жусип, озвучивая депзапрос на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова, заявил, что сейчас безопасность в учебных заведениях Казахстана ведется формально.
Каждый день мы слышим негативные новости. В Петропавловске ученик девятого класса пришел в школу с топором и ранил троих детей (...) В образовательном учреждении не было специализированной службы охраны", - заявил депутат.
По его словам, сейчас безопасность в учебных заведениях ведется формально, на "примитивном" уровне.
Комплексные меры защиты только на бумаге или в виде различных планов, отчетов, справок. Если смотреть правде в глаза, мы не можем полностью оценить риски (…) Родители борются за выживание, а дети предоставлены сами себе. Национальному воспитанию необходимо придавать значение с государственной точки зрения, в обществе, где каждый по своему усмотрению живет, ценности остаются вне поле зрения", - сообщил Нурторе Жусип.
В результате, отметил он, меры по предотвращению подобных инцидентов остаются без внимания.
Есть две актуальные проблемы: первая - система прогнозирования и ранней профилактики и вторая - противостоять и предотвратить. Первое направление - дело психиатров, психологов, социологов, педагогов. Соответствующей научной базы по этому направлению у нас нет", - проинформировал сенатор.
Он также отметил, что не учитываются моменты составления психологического портрета учащегося, определения социального положения семьи, предварительная изоляция детей, склонных к депрессии или агрессии.
В России есть такой опыт. Психологический портрет, данный детям в школе, считается важным документом при поступлении в высшие учебные заведения и трудоустройстве", - заявил депутат.
По второму направлению, отметил сенатор, следует вывести на повестку дня создание многоступенчатой комплексной системы безопасности.
Так, в Южной Корее ответственность за безопасность учащихся несут не только учителя, но и родители. В каждой школе есть родительский патруль. Каждый день около 10 родителей посещают школу. На дежурство заступают профессиональные охранники. В Китае в школу можно попасть только со специальным удостоверением с фотографией как ученика, так и родителя. В любом учебном заведении установлена кабинка охранника. Если у посетителей нет удостоверения, то можно войти только в сопровождении учителя", - проинформировал Нурторе Жусип.
Он подчеркнул, что в законе "Об образовании РК" нет ни слова об обеспечении безопасности учащихся и учителей.
Уважаемый Алихан Асханович (Смаилов. - Прим. ред.), просим вас принять срочные меры по созданию эффективной системы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях страны, защищающие от угроз криминального и террористического характера для защиты учащихся, учителей, вспомогательного персонала в учебный заведениях", - добавил депутат.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения трем ученикам.
Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте. В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска.
По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
Позже стало известно, что напавшего с топором на школьников подростка в Петропавловске взяли под стражу на два месяца.
16.02.2023, 10:32 34896
Обязательную установку кнопки SOS в автомобилях отложили до 1 февраля 2024 года
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - По инициативе Казахстана Совет Евразийской экономической комиссии на очередном заседании, прошедшем 15 февраля 2023 года в режиме онлайн, продлил на 1 год срок ввода в действие обязательного оснащения личного автотранспорта кнопкой SOS, сообщает пресс-служба правительства РК.
Требования по оснащению устройствами вызова экстренных и оперативных служб (кнопкой SOS) личного автотранспорта категории N и M (грузовой и пассажирский), ввозимого на территорию стран ЕАЭС, определены техническим регламентом Таможенного союза.
Ранее до 1 февраля 2024 года от этих обязательств были освобождены официальные импортеры и производители транспортных средств этих категорий стран ЕАЭС.
При этом на граждан, кто приобретал транспорт этих категорий для собственных нужд, данное пролонгирование не распространялось, для них был предусмотрен переходный период до 1 февраля 2023 года. Принимая во внимание обращения автовладельцев на дороговизну установки (практически 25% от стоимости таможенной очистки в зависимости от года выпуска), дефицит микросхем и отсутствие комплектующих для изготовления кнопок SOS, казахстанской стороной был поднят вопрос продления срока обязательного оснащения также на год.
Члены Совета ЕЭК единогласно поддержали данное предложение. Теперь транспортные средства категорий M и N, ввозимые для собственных нужд на территорию стран ЕАЭС, освобождаются от требования обязательного оснащения системами вызова экстренных и оперативных служб до 1 февраля 2024 года, рассказали в правительстве.
Еще одна пролонгация сделана для перехода с бумажных на электронные паспорта самоходных машин и других видов техники. По поручению Совета ЕЭК от 25 января 2023 года в первом полугодии необходимо разработать новую архитектуру систем электронных паспортов и алгоритм информационного взаимодействия между системами государств - членов ЕАЭС, а срок переходного периода, установленный в 2022 году, истекает 1 апреля 2023 года. Таким образом, чтобы принятые ранее решения не влияли на свободу обращения самоходной и другой техники на территории ЕАЭС, Совет ЕЭК принял решение о переносе срока окончания переходного периода по оформлению электронных паспортов до 30 июня 2023 года.
Также на Совете ЕЭК внесли ряд уточнений в перечень продукции, подлежащей карантинному фитосанитарному контролю на таможенной границе. Для снижения рисков проникновения и распространения на территории Союза капрового жука установлены специальные карантинные фитосанитарные требования по его отсутствию. Внесены изменения в перечень изъятий Республики Казахстан в отношении контейнеров и частей газовых турбин мощностью более 5000 кВТ, но не более 50 000 кВт в технический регламент "О безопасности мяса птицы и продукции его переработки".
15.02.2023, 18:20 65521
В Костанайской области тела инфицированных животных вынуждены закапывать в обычные ямы
Фото: gov.kz/Комитет ветконтроля
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Костанай. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области официально действуют 37 скотомогильников, но 34 из них, по словам специалистов, примитивные, то есть обычные ямы, в которые закапываются тела инфицированных животных.
Ям Беккера, то есть специальных сооружений для этих же целей, только 3. Они расположены в Костанае, Рудном и Лисаковске. Этого катастрофически мало, как, к примеру, передвижных и стационарных инсинераторов для утилизации трупов павших животных. Их всего 26", - информирует alau.kz.
Решать проблему со скотомогильниками, подчеркивают специалисты, нужно как можно быстрее. Ведь выброшенное где попало тело больного животного может привести к новым вспышкам заболеваний, к примеру через бродячих собак.
Учитывая изношенность инсинераторов, а также отсутствие скотомогильников в сельских округах, прошу вас поручить акимам районов и городов строительство скотомогильников за счет местного бюджета и средств сельхозформирований по примеру Жангельдинского района для обеспечения биологической безопасности. Акиматом Жангельдинского района были построены в 2021-2022 годах 5 примитивных скотомогильников", - заявил руководитель управления ветеринарии Костанайской области Акат Шектыбаев.
Сообщается, что эти скотомогильники обошлись Жангельдинскому району в зависимости от размера от 1 млн до 3 млн тенге за каждый.
Ветеринары согласны и на такие, лишь бы они были. Ведь только на изготовление проектно-сметной документации трех скотомогильников необходимо почти 7 млн тенге", - информирует издание.
Отмечается, что строительство одного скотомогильника обойдется в 17,5 млн тенге. Управление ветеринарии просит помощи из бюджета области.
Глава области в целом средства поручил выделить, но напомнил чиновникам о незавершенной до сих пор работе по инвентаризации уже имеющихся в регионе захоронений животных.
В 2012 году у нас было 253 по области, сейчас только 37. Хотя у нас населенных пунктов 529. Причины этого то, что скотомогильники не прошли инвентаризацию. Нам нужно это сделать в срочном порядке и документы получить. Только тогда мы сможем выделять средства на юридически правильно оформленный объект", - сообщил аким области Кумар Аксакалов.
Ранее сообщалось, что десятки трупов собак обнаружили в яме близ Актау.
15.02.2023, 13:30 77806
Скандал в детсаду Туркестана: персонал заставляли убирать дома чиновников
Фото: Otyrar
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Туркестан. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники детского сада в Туркестане жалуются на работу заведующей. По их словам, руководство ворует продукты питания, незаконно собирает деньги с персонала и заставляет убирать дома чиновников.
Воспитатели и нянечки собрались, чтобы рассказать о своих проблемах. Говорят, устали от постоянных поборов. По их словам, заведующая собирает с коллектива деньги на нужды детского сада и крадет продукты, из-за чего дети недоедают, сообщает телеканал Otyrar.
Мы сами платили за оформление детского сада. Вы же видели внизу панно, мы его купили за 180 тысяч тенге. С нас постоянно собирают деньги с зарплаты", - рассказывает методист детсада "Бобек" Ляззат Ералиева.
По словам сотрудников, из закупленных 116 килограммов мяса 3 килограмма заведующая забрала домой. Также они жалуются, что руководитель заставляет их убирать дома чиновников и закупать моющие средства за свой счет.
Нас заставляли убирать дома чиновников. Среди них были и начальник налоговой и начальник трудовой инспекции. Нам говорят, надо постирать, вымыть туалет, помыть кухню", - рассказывает воспитатель Асылзат Танатарова.
По словам сотрудников, они неоднократно обращались с жалобами на заведующую не только в городской отдел развития человеческого потенциала, но и в антикоррупционную службу, трудовую инспекцию и даже прокуратуру.
Сама заведующая все обвинения категорически отрицает.
Специалисты отдела развития человеческого потенциала отмечают, что была проведена проверка.
26 января 2022 года поступили заявления. По этому поводу проводилась проверка со стороны отдела. В связи с неявкой заведующей на работу ее уволили. Но в ходе выездной проверки инспекцией труда по ее заключению заведующую восстановили в должности. Будет еще одна проверка", - говорит главный специалист отдела Гульмира Кулбайымбетова.
Тем не менее сотрудники детского сада требуют отставки заведующей.
Сегодня сообщалось, что директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников на 9 млн тенге.
15.02.2023, 09:57 86636
Напавшего с топором на школьников подростка в Петропавловске взяли под стражу на два месяца
Фото: Фото из соцсетей
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Петропавловск. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Напавшего с топором на школьников подростка в Петропавловске взяли под стражу на два месяца.
15 февраля 2023 года специализированный следственный суд Петропавловска санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении несовершеннолетнего Д. сроком на 2 месяца. Другие данные досудебного расследования не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК", - сообщили в специализированном следственном суде Петропавловска.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения трем ученикам. Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте. В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
14.02.2023, 20:52 116026
В Турции спасатели МЧС РК вытащили из-под завалов отца и двоих детей
Фото: МЧС РК
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Анкара. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Спасатели Бауыржан Арыстанбаев, Нуржан Бозтериев, Ерик Берлыбеков и Рахат Пиржанов проводили поиск пострадавших в многоэтажном доме. Первым о нахождении людей под завалами заметил верный друг Ерика Джейкоб, сообщает пресс-служба МЧС РК.
После этого спасатели применили акустический аппарат и по голосу ручными электроинструментами (отбойники, гидравлический аварийно-спасательный инструмент) стали прокидывать галерею.
При помощи электроинструмента постепенно продвигались к людям. Спустя более 20 часов работы с риском для жизни спасатели извлекли из-под завала отца и его двоих детей.
В эти дни, когда из-под завалов еще можно кого-то спасти, на счету каждая минута. Поэтому спасательные работы не останавливаются, трудимся 24/7. Наша первая задача - спасение людей", - отметил Рахат Пиржанов.
На сегодняшний день Казахстан отправил в Турцию 75 тонн гуманитарной помощи. Среди отправленного груза есть также и юрты, предназначенные для лишившихся жилья граждан Турции.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе визита в Академию гражданской защиты имени Малика Габдуллина заявил, что направленных в Турцию казахстанских спасателей и медиков наградят.
Напомним, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.
Казахстан отправил в Турцию вторую группу спасателей. Общее количество казахстанских спасателей составляет 100 человек.
14.02.2023, 17:07 117266
В Темиртау временно прекращено движение трамваев
Фото: Depositphotos
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Темиртау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Темиртау временно прекратили движение трамваев. В компании "АрселорМиттал Темиртау", на балансе которой состоит трамвайный парк, заявили, что содержать этот вид транспорта нерентабельно.
За последние десятилетия предприятие трамвайного парка стало нерентабельным. Оплата проезда не взимается с работников АО "АрселорМиттал Темиртау", для других категорий пассажиров оплата предусмотрена в минимальном размере, однако для поддержания работоспособности трампарка необходимы колоссальные затраты. Сегодня трамвайные вагоны нуждаются в полной замене, так как нынешнее их состояние не отвечает требованиям безопасности и комфортным условиям", - заявили в пресс-службе компании.
В компании сообщили, что принято решение приостановить трамвайное движение и провести техническое обследование подвижного состава. Там также посетовали, что неизвестные лица похитили 600 метров кабеля контактной сети.
В этой связи во избежание рисков хищения было принято решение провод, оставшийся на опорах, демонтировать, описать и складировать. Это позволит в будущем при возобновлении работы трамвайного парка использовать этот провод", - заявили в АМТ.
В настоящее время проводится техническое обследование трамвайного парка. Оно включает в себя обследование всей инфраструктуры парка, подвижного состава, рельсового хозяйства и контактной сети. Также будут обследованы здания и сооружения трамвайного парка.
Пока будет вестись техническое обследование и последующая разработка проекта модернизации трампарка, весь персонал трамвайного парка будет продолжать свою работу с сохранением текущей заработной платы.
Работники задействованы внутри депо для профилактики и текущих ремонтов вагонов, содержании путей и инфраструктуры трампарка, а также в перевозках на автобусах.
После завершения техобследования, проведения экспертизы и подготовки проекта модернизации трамвайный парк планируется передать на баланс акимата Темиртау.
Напомним, в 2015 году трамваи убрали в Алматы. Причиной якобы стал ряд резонансных ДТП с участием электротранспорта. С улиц также убрали рельсы. Но по результатам проведенного после ДТП обследования выяснилось, что трамвайный парк находился в аварийном состоянии. На его ремонт требовались большие деньги, причем менять пришлось бы не только сами вагоны, но и рельсы. Именно этим власти города мотивировали решение убрать трамваи.
В прошлом году на встрече с общественностью Павлодарской области президент Касым-Жомарт Токаев назвал трамвай символом Алматы.
В Алматы ходил трамвай, вроде никому не мешал, но решили его убрать из города. Провели очень большой объем работы, уничтожили рельсы. Теперь Алматы остался без трамвая. Между тем трамвай был символом города", - заявил президент
При этом, по словам президента, во многих городах Европы, причем в развитых городах, трамваи ходят беспрепятственно.
Это очень экологичный и удобный транспорт, которому отдают предпочтение многие местные жители. Необходимо продолжить развитие трамвайной системы и ускорить обновления составов", - сказал глава государства.
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