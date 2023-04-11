Суд вынес приговор виновному в гибели солдата-срочника в Жамбылской области

На скамье подсудимых четверо, в том числе двое несовершеннолетних

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Актау. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области 10 апреля рассмотрено уголовное дело в отношении четверых подсудимых, в том числе двух несовершеннолетних. Они обвинялись в совершении хулиганства и хищении чужого имущества.





Подсудимые М., Д., С. и К. вступив между собой в предварительный сговор, используя возникший малозначительный конфликт поводом для нанесения телесных повреждений потерпевшим, неоднократно, применяя насилие, с помощью топора, железной цепи и молотка нанесли телесные повреждения по различным частям тела потерпевшим С., К., О., Т., Т., У. Также несовершеннолетние подсудимые М. и Д. открыто похитили сотовые телефоны потерпевших Т. и Т.", - говорится в сообщении суда.





Кроме того, сообщается, что подсудимый Д. незаконно проник в автомобиль одного из потерпевших и похитил сумку с деньгами.





Одному из несовершеннолетних приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, второму несовершеннолетнему - наказание в виде лишения свободы сроком 4 года.





Еще двое подсудимых осуждены на 4 года и 4 года 6 месяцев лишения свободы.





Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.



