Лесной пожар в Абайской области: жители близлежащего поселка покинули дома  

Фото: МЧС РК

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Семей. 24 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области продолжается тушение крупного лесного пожара. Более 270 жителей поселка Березовка покинули свои дома. На место пожара прибыл вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков.





Общая площадь пожара 1500 гектаров, происходит горение сухой травы, лесного массива", - сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.





МЧС РК





Сообщается, что в связи с угрозой населенным пунктам самостоятельно эвакуировались 277 человек из санатория и поселка Березовка. Все эвакуированные расположились у родственников. На месте санатория и подхоза организовано дежурство 15 человек РОП, чтобы не допустить мародерства.





Всего на тушении лесного пожара задействовано 100 единиц техники, в том числе 1 пожарный поезд и 2 вертолета. Более 400 человек участвуют в ликвидации возгорания.





За сутки двумя вертолетами всего осуществлено 59 сбросов 157,5 тонны воды.





МЧС РК





На месте пожара развернута работа командно-штабной машины (КШМ). Также в кризисных центрах работают оперативные штабы МЧС и ДЧС области Абай. Открыта горячая линия.





Дополнительно направлена группировка сил и средств ДЧС Астаны, Павлодарской и Карагандинской областей в количестве 133 человек личного состава и 26 единиц техники. Также вылетел вертолет АО "Казависпас" МИ-8 (экипаж 4 человека) из аэропорта Караганды", - проинформировали в МЧС.





По данным Казгидромета, 24-26 мая в Бородулихинском районе Абайской области ожидается северо-восточный ветер порывами до 15-20 метров в секунду.