Лесные пожары в Костанайской области: признаков диверсии не установлено

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КОСТАНАЙ. 16 СЕНТЯБРЯ - Диверсия не могла стать причиной возникновения лесных пожаров в Костанайской области, сообщили в прокуратуре региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По данным телеканала "Хабар 24", сейчас проверяют другие версии, а именно - неосторожное обращение с огнем. Не исключается и версия умышленного поджога. Однако пока она тоже не подтвердилась.
Напомним, вчера стало известно о задержании руководителя Басаманского лесного хозяйства. Если суд признает его виновным, ему грозит до 10 лет тюрьмы и пожизненный запрет занимать подобные должности.
Это в том числе включает бездействие со стороны руководителя данного учреждения и непринятие своевременных мер по устранению лесного пожара в лесном фонде. Прокуратурой рассматриваются уголовные дела: умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, повлекшее тяжкие последствия и причинившее особо крупный ущерб, а также уничтожение и повреждение лесов. На сегодняшний день признаков умышленного поджога либо диверсии не установлено", - сказал прокурор управления прокуратуры Костанайской области Нурсултан Сатубалдин.