Лестничный пролет обвалился в одной из многоэтажек Караганды

Караганда. 14 ноября. Kazakhstan Today - В Караганде в одной из многоэтажек обвалился лестничный проход первого этажа, передает Kazakhstan Today.

Лестничный пролет обвалился на первом этаже одной из многоэтажек Караганды. Грохот напугал жильцов, но никто не пострадал, сообщает телеканал КТК

Грохот поднялся, я думала, там что-то у соседей упало. Все выбежали, тут как раз газ кто-то заказывал, он успел выйти, и прямо грохнулось вниз. Сильный грохот был… Все-таки старый же дом. Там вообще провалилось, там трубы провалились, септик провалился", - рассказала жительница дома Айнагуль Исакаева.

В репортаже рассказали, что бетонная лестница повредила канализационные трубы. Пока их восстанавливали, жильцы дома, которому 50 лет, сидели без холодной воды.

В акимате заявили, что ремонт в подъезде жильцам придется делать за свой счет, поскольку это имущество собственников квартир. Точную причину случившегося еще выясняют.

Специалисты ЧС совместно с нашими сотрудниками проверили, больше никаких конструкций не нарушено. Сейчас будем думать, скорее всего, методом целевых средств, то есть жители сами будут восстанавливать, совместно с КСК", - сообщил руководитель районного отдела ЖКХ Cерик Дюсенбаев.

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