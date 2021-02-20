Летевший из Нур-Султана в Шымкент самолет экстренно приземлился в Алматы

Алматы. 19 февраля Kazakhstan Today - Самолет авиакомпании Fly Arystan, выполнявший рейс Нур-Султан - Шымкент, экстренно приземлился в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили телеканалу " Алматы " в пресс-службе авиакомпании, посадка произошла из-за погодных условий.

19 февраля 2021 года, в 08.55, борт 7325 по направлению Нур-Султан - Шымкент из-за погодных условий совершил посадку в Международном Аэропорту Алматы. Вылет в Шымкент перенесен на 10.45", - проинформировали в пресс-службе.

В авиакомпании подчеркнули, что самолет приземлился благополучно. Никто из пассажиров в результате ЧП не пострадал, однако по словам пассажиров, самолет лишь с третьего раза сумел приземлиться в Алматы.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства