26.01.2024, 11:38 61701
Линии экстренной службы "101" и "112" отключились в Астане
Фото: depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с техническими неполадками линии экстренной службы "101" и "112" отключились в городе Астане, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям столицы.
При чрезвычайных ситуациях просим звонить на следующие номера телефонов: 8(7172)55-94-32, 8(7172)37-41-70, 8(7172)37-43-63 и сотовые номера телефонов: 8-771-440-01-12, 8-708-269-23-41", - проинформировали в департаменте.
При этом отмечается, что с городских номеров имеется возможность дозвона на 101 и 112.
Дополнено 26.01.2024, 12.51
Линии экстренной службы "101", "112" департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны МЧС РК восстановлены и работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ранее депутаты мажилиса заявили, что казахстанские службы ЧС не готовы к катаклизмам.
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30.01.2024, 12:06 21641
Взрыв в жилом доме Карагандинской области: объявлена ЧС местного масштаба Дополнено
Фото: gov.kz
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Караганда. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - Чрезвычайная ситуация местного масштаба объявлена после взрыва газа в двухэтажном жилом доме, который произошел сегодня ночью в поселке Ботакара Карагандинской области, сообщает пресс-служба акимата региона.
Семьям погибших будет оказана помощь. Мы создаем комиссию, которая займется оценкой ущерба. Один на один с бедой никто не останется" - заявил аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали.
Он сообщил, что дом обследуют с привлечением экспертов КазМИРР. Жильцы пока размещены у родственников, будут решаться вопросы с их дальнейшим расселением и судьбой дома.
Дополнено 30.01.2024, 13.06
По факту взрыва газа возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе областного департамента по ЧС.
По факту взрыва баллонного газа в двухэтажном 12-квартирном доме в поселке Ботакара управлением полиции Бухар-Жырауского района начато досудебное производство", - уточнили в ведомстве.
Напомним, в поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате дом частично обрушился. На момент взрыва в доме находились 35 человек. Позже из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей.
30.01.2024, 09:22 25311
Стало известно о состоянии пострадавших в результате взрыва газа в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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Караганда. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области сегодня ночью в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа, здание частично обрушилось. Во время аварийно-спасательных работ из-под завалов были извлечены двое погибших и пятеро травмированных, в том числе трое детей. Об этом сообщили в акимате региона.
В медицинские учреждения региона поступили пятеро пострадавших, трое из них дети. Двое детей отпущены на амбулаторное лечение, один ребенок доставлен в областную детскую клиническую больницу в удовлетворительном состоянии. Из двух взрослых пациентов один находится в крайне тяжелом состоянии (80% ожогов), второй - в удовлетворительном. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в ведомстве.
Позже в управлении здравоохранения Карагандинской области уточнили, что одного из пострадавших детей доставили санавиацией в областную детскую клиническую больницу в состоянии близком к тяжелому. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение.
На месте происшествия развернут оперативный штаб. В ДЧС Карагандинской области открыт телефон горячей линии по номеру (8-7212) 51-72-23. Оказана экстренная психологическая помощь 25 жителям.
По данным акимата, из-за взрыва газа в квартире на втором этаже полностью обрушилась кровля над квартирой, стены и перекрытия, в том числе и квартиры на первом этаже. Также были частично повреждены другие квартиры.
Всего в доме проживало 46 человек, на момент взрыва в нем находились 35 человек.
30.01.2024, 08:11 26466
Многоквартирный дом частично обрушился в результате взрыва в Карагандинской области
Фото: ДЧС Карагандинской области
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Караганда. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В поселке Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области в двухэтажном жилом доме произошел взрыв газа, в результате дом частично обрушился.
30 января в 00.07 поступило сообщение о том, что в поселке Ботакара, по улице Ауезова, в двухэтажном 12-квартирном жилом доме предварительно произошел взрыв бытового газового баллона с последующим частичным обрушением второго этажа, без горения", - сообщили в ДЧС.
По данным ведомства, общая площадь обрушения составила 300 квадратных метров. Всего в доме проживало 46 человек, на момент взрыва в доме находились 35 человек.
С 00.11 до 03.37 во время спасательных работ под завалом были обнаружены тела двух человек и пять раненых. С различными телесными повреждениями в районную больницу доставлены три ребенка", - отметили в ДЧС.
На месте происшествия создан оперативный штаб. В работе задействовано 139 человек и 32 единицы техники.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области открыт телефон доверия 8-7212-517223.
29.01.2024, 11:05 41746
Трое мужчин устроили поножовщину возле детсада в Актау
По факту возбуждено уголовное дело
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Актау. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Трое мужчин устроили поножовщину возле частного детского сада "Дарын" в 8-м микрорайоне.
Инцидент произошел днем 28 января, сообщает Lada.
Как удалось выяснить у жильцов, 28 января в обеденное время на улице послышались крики. Оказалось, что позади дома произошла перепалка между тремя мужчинами. Один из них держал в руках нож, которым нанес удары своему оппоненту, находившемуся уже на земле. Третий же пытался их разнять. В итоге мужчина с ножом развернулся и удалился. В нем жильцы дома узнали своего соседа, который проживает на первом этаже с семьей", - пишет источник.
На место происшествия прибыла полиция. Вскоре за ней приехала карета скорой помощи, которая забрала пострадавшего.
После поножовщины у ограждения частного детского сада "Дарын" было много крови, которую позже засыпали песком.
В департаменте полиции региона сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Это деяние наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
23 января во время массовой драки в Кульсары был убит школьник.
21 января жестокая драка с применением арматуры произошла в Семее. Серьезно пострадал мужчина.
3 января в Актобе двое подростков скончались от ножевых ранений в результате групповой драки.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
В мае прошлого года в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Судебная экспертиза подтвердила тяжкие телесные повреждения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
28.01.2024, 18:28 59076
В Петропавловске под тяжестью снега обрушилась крыша дома
Фото: serik__mukhamediev
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Петропавловск. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске на улице Абая произошло частичное обрушение крыши пятиэтажного жилого дома из-за скопившегося снега и наледи, передает корреспондент агентства.
Последние дни в городе выдались снежными, выпало вдвое больше осадков. Сегодня из-за скопившегося снега и наледи в доме на улице Абая, 84, произошло частичное обрушение крыши", - написал аким города Серик Мухамедиев на своей странице в Instagram.
Он отметил, что ремонт кровли дома никогда не делали. Сейчас службы обследуют крышу дома. После этого совместно с жильцами будет приниматься общее решение по дальнейшему восстановлению.
Основная часть многоквартирных жилых домов в городе 80-х годов постройки. Ремонт там не делался по сей день и нет должного внимания со стороны собственников", - добавил аким.
В обращении к председателям ОСИ и КСК, жильцам жилых домов он написал, что во избежание аварийных ситуаций на кровле домов необходимо своевременно проводить очистку крыши от снега и наледи.
28.01.2024, 17:18 58361
Избиение водителя скорой помощи в Караганде: пострадавший рассказал подробности
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Караганда. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Водитель скорой помощи в Караганде, которого при выполнении вызова избил прохожий, рассказал подробности случившегося.
Я увидел мужчину, он нес тумбочку. Он подошел к окну и стал ругаться матом. На обратном пути у него уже не было тумбочки. Он снова стал ругаться. Мужчина сказал, что я его видел, но якобы специально не уступил ему дорогу. После этого стал бить меня. Фельдшер увидела, что он агрессивный, и стала снимать на видео", - цитирует слова потерпевшего телеграм-канал "Патриот".
Водитель скорой объяснил, что возмущение и нападение прохожего было вызвано тем, что скорая не уступила ему дорогу.
Сообщается, что родственники подозреваемого оправдывают его поступок недопустимым поведением водителя скорой. Они считают, что пострадавший сам "спровоцировал" удар, и просят руководство принять меры в отношении сотрудника.
Ранее сообщалось, что в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения вреда здоровью из хулиганских побуждений.
28.01.2024, 16:30 61156
В Акмолинской области сельчанин застрелил косулю
Браконьер увидел диких животных из окна дома
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Кокшетау. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - Житель села Урюпинка Акмолинской области застрелил сибирскую косулю, сообщает Polisia.kz.
26 января житель села Урюпинка, находясь у себя дома, увидел в окно трех особей сибирских косуль. Они забрели в село и находились на территории соседнего дома. Мужчина произвел несколько выстрелов в диких животных из хранящегося дома ружья марки ТОЗ. В результате одна особь погибла, другие сумели убежать", - проинформировали в областном департаменте полиции.
Как рассказали в полиции, стрелок перенес тушу в хозяйственное помещение, но не успел разделать мясо - стражи правопорядка его поймали.
По факту незаконной охоты начато досудебное производство. Также на экспертизу направлено оружие, которое, по словам мужчины, досталось ему от отца, но соответствующим образом не зарегистрировано в полиции", - добавили в ДП.
По результатам экспертиз следователями будет принято окончательное процессуальное решение.
Ранее сообщалось, что у двух браконьеров в Павлодарской области изъяли 12 туш косуль. По факту незаконной охоты в отношении подозреваемых начато досудебное расследование.
27.01.2024, 15:16 79616
Подземные толчки силой в два балла ощущались в Алматы
Эпицентр находится на территории Китая
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Алматы. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение силой в два балла вновь произошло в Алматы, его эпицентр находился на территории Китая, передает корреспондент агентства.
Землетрясение произошло в 15.03. Его эпицентр расположен в 257 км на юго-восток от Алматы на территории Китая, проинформировали в центре сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.
В Алматы сила подземных толчков составила два балла.
Напомним, сильное землетрясение магнитудой 6,7 на границе Кыргызстана и Китая произошло 23 января в 00.09. Его эпицентр был расположен в 264 км на юго-восток от Алматы. Жители Алматы ощутили подземные толчки силой 5 баллов.
Стоит отметить, что в момент землетрясения не были включены сирены и система оповещения о землетрясении. Люди без своевременной информации и четких действий подверглись панике. Жители города хаотично покидали свои дома, несколько человек выпрыгнули из окон, в результате чего были травмированы. Всего в Алматы пострадали 67 человек.
Несколько часов люди находились на улице, опасаясь повторного землетрясения. Из-за отсутствия сведений о местонахождении пунктов сбора и проблем с уплотняющей застройкой даже на улице люди продолжали оставаться в опасности, так как стояли среди высотных зданий.
По данным портала Protenge, в минувшем году в Алматы освоили 1,1 млрд тенге, чтобы создать автоматизированную систему раннего оповещения о сильных землетрясениях. Однако она не была включена во время землетрясения. Между тем очевидцы сообщают, что за 20 секунд до подземных толчков у них сработала система оповещений Android о землетрясениях. То есть телефоны оказались более надежным средством оповещения, нежели дорогостоящая система.
Депутаты на заседании мажилиса отметили, что землетрясение в Алматы наглядно показало неготовность сотрудников служб по чрезвычайным ситуациям и чиновников.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению чрезвычайных ситуаций в сейсмоопасных регионах.
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