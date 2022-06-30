Люди оказались заблокированными во время пожара в караоке-баре в Алматы

По данным пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы, 28 июня в 17. 09 пожарные выехали в Медеуский район, улица Толе би, 35/23, на сообщение о возгорании караоке-бара "Рояль". По прибытии в 17.17 обнаружено горение помещений караоке-бара на первом этаже административного здания, огонь успел охватить площадь в 30 квадратных метров.
На первом и втором этажах создалось плотное задымление и высокая температура, люди, находящиеся на вышележащих этажах (других организаций), остались заблокированными от выхода. Из окон вышележащих этажей они звали о помощи, один их них выбежал на козырек здания", - проинформировали в департаменте.
Сообщается, что в ходе тушения пожара было спасено 4 человека (3 женщины - 49, 50, 61 года и один мужчина 39 лет). Двое спущены по пожарной автолестнице, еще двоих вывели сквозь ядовитый дым, надев спасательный колпак.
В тушении пожара было задействовано 10 единиц техники и 35 человек личного состава. Пожар локализовали за 30 минут, ликвидировали в 18.03. Спасенных осмотрела прибывшая бригада медицинской службы, в настоящее время их жизни ничего не угрожает", - добавили в ведомстве.