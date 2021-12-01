Лжетеррорист "заминировал" школу в Жамбылской области

ТАРАЗ. 30 НОЯБРЯ - В Жамбылской области задержали лжетеррориста, якобы заминировавшего школу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отдел полиции Шуского района позвонил неизвестный и сообщил о том, что в здании средней школы имени М. Ауэзова, расположенной в селе Толеби Шуского района, установлено взрывное устройство. Сотрудниками полиции оперативно были приняты соответствующие меры и проведена эвакуация людей из здания школы. В результате проверки взрывное устройство не обнаружено", - сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 25-летнего местного жителя. Подозреваемый полностью признал вину и водворен в изолятор временного содержания Шуского района.