Лжетеррорист "заминировал" школу в Жамбылской области

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УРАЛЬСК. 30 НОЯБРЯ -30 ноября, примерно в 16.00, на проезжей части по улице Сырыма Датова произошло ДТП. Коробки с сантехникой разбили заднее стекло в автобусе и помяли грузовую "Газель", передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам очевидцев, на прицепе фуры порвался тент и оттуда вывалились коробки, в которых находилась сантехника. Груз повалился на рядом проезжавшие "Газель" и маршрутный автобус №13, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

По словам водителя автобуса №13, он направлялся по маршруту в сторону рынка "Ел-ырысы". В автобусе находились пассажиры. К счастью, они не пострадали.

К нам вызов не поступал. Предметы каким-то образом выпали из фуры, возможно, при маневрировании. Где ехала фура, там все и выпало. ДТП не было", - заявила представитель пресс-службы департамента полиции ЗКО Дарига Мажитова.