Магнитные бури вновь обрушились на Землю
Ухудшение геомагнитной обстановки, начавшееся вчера на фоне роста скорости солнечного ветра, пока продолжается и держится на уровне G1-G2. Уровень G2, впрочем, был достигнут пока лишь эпизодически (...) скорость солнечного ветра, при этом, находится в умеренной зоне, и основным фактором, влияющим на ситуацию, является межпланетное магнитное поле. В настоящее время в нем доминирует отрицательная компонента, которая способствует проникновению солнечной плазмы внутрь магнитосферы Земли. В результате вчера весь день происходило насыщение магнитосферы заряженными частицами и рост электрических токов, следствием чего и стала текущая ситуация", - проинформировали в лаборатории.
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В Экибастузе полицейские спасли людей из горящего дома
Фото: polisia.kz
Экибастуз. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Экибастузе трое сотрудников полиции спасли людей из горящего дома, расположенного по проспекту Конституции, сообщает Polisia.kz.
“Густой дым заполнил подъезд, создавая угрозу для жизни людей. На место происшествия прибыли сотрудники полиции Ерболат Сыздыков, Нариман Жетписбаев и Жадыгер Рахатулы. До приезда пожарных они начали эвакуацию жителей”, - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что полицейские вынесли на руках двух детей и помогли жильцам выбраться из задымленного подъезда.
Ранее в Алматы пожарные спасли восемь человек.
Бойцы Нацгвардии спасли девочку от избиения сверстниками в Уральске
Во время патрулирования военнослужащие воинской части 5517 услышали крики о помощи. Незамедлительно прибыв на место, они обнаружили девочку, попавшую в неприятную ситуацию, связанную с буллингом. Подростки применяли к ней физическое насилие", - говорится в сообщении.
Мы увидели девочку, ей была необходима помощь. Словесная перепалка переросла в драку. Медлить было нельзя, мы сразу же приняли меры и вмешались в потасовку", - рассказал рядовой Галамат Нурберген.
Задержанные несовершеннолетние подростки были переданы в руки правоохранительных органов, а девочка получила необходимую медицинскую помощь и поддержку", - сообщили в пресс-службе.
В Уральске талая вода затопила дорогу
В результате обильного снеготаяния в микрорайоне Сарыарка города Уральска произошел перелив талой воды через низменный участок внутригородской автодороги, соединяющей два микрорайона", - проинформировали в департаменте.
На месте работают подразделения ДЧС Западно-Казахстанской области, которые проводят перекачку воды с помощью мотопомп. Также задействованы сотрудники полиции и представители местных исполнительных органов. Ситуация находится под контролем", - добавили в пресс-службе.
Застрявший на рельсах джип чуть не стал причиной железнодорожной аварии в Алматинской области
12 марта в 15.46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 - Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами. С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия. В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщено в линейное управление полиции, ведется расследование", - рассказали в КТЖ.
КТЖ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности на железной дороге", - обратились к водителям в нацкомпании.
Взрыв на шахте в Хромтау: один из пострадавших сотрудников скончался
Казхром" обеспечит поддержку семье сотрудника, скончавшегося в больнице после несчастного случая на шахте Болашак. Сотрудник находился в реанимации, врачи боролись за его жизнь несколько дней. Были привлечены все необходимые специалисты. Несмотря на все усилия, сотрудник 7 марта 2025 года скончался", - проинформировали в компании.
Дополнительно компания возьмет на себя оплату обучения детей и при необходимости обеспечит трудоустройство одного из членов семьи. Также семья будет получать выплаты в соответствии с законом РК об обязательном страховании работников от несчастных случаев при исполнении им трудовых обязанностей. Компания приносит семье погибшего глубокие соболезнования", - добавили в "Казхроме".
В Туркестанской области ощущались подземные толчки
В Жетысуской области ночью ощущались подземные толчки
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в МЧС.
Утечка газа на Тенгизском месторождении: два сотрудника получили отравление сероводородом
Из-за утечки газа с содержанием сероводорода из фланцевого соединения сепаратора отравление получили 2 сотрудника подрядной компании ТШО, которые были доставлены в клинику для обследования, а затем транспортированы в больницу в Атырау.
Вчера вечером с места аварии в клинику ТШО привезли трех работников, двое из которых получили различные травмы и после получения медицинской помощи были транспортированы в ЦРБ г. Кульсары", - говорится в информации.
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