24.02.2023, 15:25 29121
Массовая драка попала на видео в Алматы
Инцидент прокомментировали в полиции
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Очевидцы сняли массовую драку в Бостандыкском районе Алматы.
Судя по видео, в конфликте принимали участие не менее 30 человек.
Инцидент прокомментировали в полиции.
23 февраля около 23.00 часов в Бостандыкском районе Алматы произошла драка между молодыми людьми. На сигнал незамедлительно отреагировали сразу несколько экипажей патрульной полиции, в результате 11 возможных участников драки задержаны", - сообщает Polisia.kz.
По факту хулиганства начато досудебное расследование. Другие обстоятельства конфликта устанавливаются.
На прошлой неделе в Атырау в одном из ресторанов города произошла массовая драка. 10 человек были доставлены в отдел полиции. У участников инцидента изъято холодное оружие.
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25.02.2023, 12:44 671
Возле одной из турецких деревень после землетрясения появилась огромная воронка
Фото: агентство Anadolu
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Анкара. 25 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Воронка диаметром 37 метров и глубиной 15 метров появилась в поле у деревни Карапынар в провинции Конья.
Хотя воронка появилась после землетрясения, связь ее появления с подземными толчками точно не установлена, сообщает Anadolu.
По словам местных жителей, появление подобных воронок в районе не является каким-то экстраординарным событием.
6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп. Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Подземные толчки вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины. Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение в Турции, которая стала для Запада неудобным партнером, случилось очень вовремя и прошло по провинциям с самой сложной этнической обстановкой. Оно наверняка надолго отвлечет Турцию от внешнеполитических вопросов и уже вовсю используется турецкой оппозицией, которая "раскачивает лодку" не без помощи заокеанских друзей, мечтающих заменить Эрдогана кем-нибудь посговорчивее. Всё это происходит незадолго до президентских выборов. Накануне катастрофы в Турции заявили о своем закрытии дипломатические представительства Канады, Франции, Британии, Германии, Голландии и Швеции. Официально они объяснили этот поступок "угрозой терактов".
В том, что против Турции применили тектоническое оружие, уверен иранский журналист Хаяла Муаззин. Он отметил, что катастрофа случилась почти сразу после того, как глава МВД Турции Сулейман Сойлу потребовал, чтоб американцы "убрали свои грязные руки" от его страны.
Для этого можно использовать магнитогидродинамический (МГД) генератор, который устанавливается на грузовой автомобиль и посылает в земную кору сильнейшие электромагнитные импульсы, способные вызвать землетрясения. Подобные установки были разработаны еще в 1970-х годах, и сейчас только секретные службы знают, как далеко вперед шагнули технологии.
Помимо этого, в последнее время все чаще появляются сообщения о загадочных металлических шарах. К примеру, неизвестный шар диаметром 1,5 метра был обнаружен на берегу в японской Сидзуоке.
Ранее ВВС США сбили летающий объект над озером Гурон. Также американские военные сбили принадлежащий Китаю аэростат, попавший в воздушное пространство США.
13 февраля глава североамериканского командования ПВО (NORAD) Глен ван Херк не исключил, что сбитые за последние дни в воздушном пространстве США летательные объекты могут иметь внеземное происхождение, но подчеркнул, что окончательное заключение на данный счет должны вынести разведслужбы.
14 февраля жители китайской провинции Хэйлунцзян заметили НЛО.
24.02.2023, 14:15 31661
Выживший пассажир рассказал подробности крушения вертолета в ЗКО
Фото: МЧС РК
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Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Пассажир вертолета, потерпевшего вчера крушение в Западно-Казахстанской области, рассказал подробности происшествия.
Выживший после крушения 62-летний Сергей Щеглов в интервью порталу "Мой город" отметил, что состояние у него нормальное, немного все побаливает. Ничего из произошедшего он не помнит, все произошло моментально.
Я оказался между креслами. Очнулся, когда потекла кровь с головы. Закрыл голову тряпкой. Потом приехали спасатели, спасибо им. Молодцы! Все быстро разрезали, все сделали как положено. Самостоятельно выбраться, наверное бы, не смог. Со мной парень, который остался жив, он не мог подойти. А я боялся вылезти, потому что вокруг торчали дюралевые штыри. Невозможно было выбраться", - вспоминает мужчина.
По его словам, во время полета он находился в задней части вертолета.
Не знаю, как все получилось. Там месиво, вертолет был искорежен. Половины его не было после крушения. Редуктор куда-то улетел. Причины назвать не можем. Мы летели практически три часа. Все было идеально. Когда вылетали, все было отлично - и погода, и все. Я во время полета находился сзади, читал свои конспекты. И раз, и все... я уже на земле. Вертолет очень хороший, 2022 года, новый. В нем все предусмотрено, обогрев лопастей. Почему так все произошло, я не пойму", - рассказал Щеглов.
Он поблагодарил спасателей и врачей, которые экстренно оказали им первую помощь. С его слов, все было слаженно и на высшем уровне.
Я работаю в "Казавиаспас" ведущим инженером В2. Стаж - 43 года. Обслуживаю радио и электроприборы вертолета. А инженер, который погиб, обслуживал двигатели. Я из Атырау. Мы сами спасаем и перевозим беременных и больных из поселков в Атырау. Ну а здесь нас спасали, спасибо!" - сказал Сергей Щеглов.
Мужчина отметил, что родился в рубашке, и теперь день спасения - его второй день рождения.
В свою очередь врачи больницы, где находятся двое пострадавших пассажиров, рассказали об их состоянии.
При поступлении состояние оценивалось как средней тяжести. Пациенты были в сознании. Проведено мультидисциплинарное полное обследование больных - рентген, УЗИ. После этого их госпитализировали в нейрохирургическое отделение с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушибленная рана теменной и затылочной областей. У одного пациента ушибленная рана верхней и нижней губы. Проведено лечение, операций не было. Пациенты получат консервативное лечение в течение 5-6 дней. Состояние стабильное", - рассказал заведующий приемного отделения многопрофильной больницы Уральска Еркин Ахбалин.
23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. По данным МЧС, на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл".
В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали.
По факту крушения вертолета начато досудебное расследование.
В МЧС сообщили, что разбившийся МИ-8 прошел техобслуживание месяц назад. В ведомстве также добавили, что семьи погибших сотрудников "Казавиаспаса" будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым. Он также пояснил, почему первоначально появилась информация об отсутствии погибших. По словам Иманкулова, на месте была очень плохая связь. Когда диспетчер дозвонился до выжившего члена экипажа, он сказал либо слово "жив", либо "живы", затем связь оборвалась. И уже после получения данных была подтверждена информация о гибели четверых человек.
В авиационной администрации Казахстана заявили, что проверят все авиакомпании, эксплуатирующие Ми-8. В случае выявления нарушений будут приостановлены соответствующие сертификаты и свидетельства.
24.02.2023, 10:04 39341
Разбившийся МИ-8 прошел техобслуживание месяц назад - МЧС Дополнено
Семьи погибших сотрудников "Казавиаспаса" будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей
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Астана. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Потерпевший крушение вертолет Ми-8 2021 года выпуска прошел периодическое техническое обслуживание при налете 250 часов 17 января 2023 года в городе Атырау, сообщил в ходе брифинга официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан Руслан Иманкулов.
Как сообщил Иманкулов, дата первого капитального ремонта воздушного судна выпадала 2030 год. С момента эксплуатации вертолета дефектов, неисправностей и замечаний, влияющих на летную годность, не поступало.
Согласно информации, сегодня на место происшествия вылетают представители завода-изготовителя.
Расследованием обстоятельств происшествия будут заниматься сотрудники департамента полиции на транспорте МВД РК и работники департамента по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Отмечу, что экипаж состоял из сотрудников высокой квалификации, имеющих большой опыт работы и налет часов", - уточнил спикер.
Иманкулов рассказал, что на сегодня в авиапарке "Казавиаспаса" имеется 31 вертолет (Ми-8Т - 1 ед., Ми-171 - 2 ед., Ми-8МТВ - 1 ед., Ми-8АМТ - 7 ед., ЕС-145 - 16 ед., Н-145- 2 ед., Н-130 - 2 ед.). "Казавиаспас" имеет соответствующее свидетельство на выполнение авиационных работ и сертификат по техническому обслуживанию и ремонту авиационной техники.
Вертолетная индустрия "Казавиаспас" является на сегодняшний день самой крупной в Средней Азии, вертолеты дислоцированы в 15 регионах Республики (Астана, Алматы, Шымкент, Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганды, Кокшетау, Кызылорда, Павлодар, Тараз, Талдыкорган, Уральск, Усть-Каменогорск) и состоят на ежедневном дежурстве для обеспечения безопасности жизнедеятельности и охраны здоровья граждан. Воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке гуманитарных грузов, спасательных отрядов и спецтехники в зоны ЧС. Кроме того, авиация МЧС привлекается для осуществления облета паводковых зон и горных склонов с целью проведения авиационной разведки и оценки паводковой и ледовой обстановки, обеспечивает восстановительные работы после ЧС, участвует в работах по спасению терпящих бедствие рыбаков, по тушению степных и лесных пожаров. "Казавиаспас" занимает особое место в деятельности МЧС РК по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. К примеру, во время крупных наводнений в Алматинской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях летчики-спасатели спасли в общей сложности жизни нескольких тысяч людей, эвакуировав их с зон подтоплений", - проинформировал представитель МЧС.
Вертолеты были задействованы для тушения крупных природных пожаров на территории Костанайской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.
Кроме того, воздушные суда МЧС выполняют полеты по доставке квалифицированных медицинских специалистов, транспортировке больных из удаленных населенных пунктов в районные, областные, республиканские медицинские учреждения для оказания им специализированной медицинской помощи.
Продолжается обновляться авиационный парк. На сегодняшний день он пополняется современной специализированной авиационной техникой, предназначенной для оказания медицинской помощи и спасения пострадавших при ЧС. Только в течение 2020-2022 годов приобретено 10 вертолетов (Н-130 - 2 ед., Н-145 - 2 ед., Ми-8 - 6ед.). В текущем году планируется поставка четырех вертолетов (1 ед. Н145, Зед. Ми-8), в 2024 году - четырех единиц воздушных судов (1 ед. Н145, 2 ед. Ми-8, 1 реактивный самолет). Переподготовка и поддержание профессионального уровня пилотов проводится на базе как отечественных, так и зарубежных авиационных учебных центров и отвечает всем требованиям ICAO", - поделился Иманкулов.
В заключение спикер добавил, что "Казависпас" берет на себя всестороннюю помощь семьям погибших, все затраты на ритуальные услуги также будут покрыты за счет "Казавиаспас".
Вместе с тем семьи погибших сотрудников будут обеспечены ежемесячным пособием ориентировочно в размере оклада погибшего сотрудника до достижения совершеннолетия детей. Будут произведены все необходимые выплаты предусмотренные коллективным договором. Все эти вопросы находятся на личном контроле министра по ЧС", - добавил Иманкулов.
Дополнено 24.02.2023, 11.30
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель МЧС сообщил, что, по предварительной информации, во время жесткой посадки вертолет был фактически неуправляемым.
Он также пояснил, почему первоначально появилась информация об отсутствии погибших.
По словам Иманкулова, на месте была очень плохая связь. Когда диспетчер дозвонился до выжившего члена экипажа, он сказал либо слово "жив", либо "живы", затем связь оборвалась. И уже после получения данных была подтверждена информация о гибели четверых человек.
23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. По данным МЧС, на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл". В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали. По факту крушения вертолета начато досудебное расследование.
24.02.2023, 09:52 41431
За сутки казахстанские сейсмологи зарегистрировали семь землетрясений
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Алматы. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС РК 24 февраля 2023 года в 05.40 зарегистрировано землетрясение на территории Кыргызстана.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения расположен в 439 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана. Энергетический класс землетрясения 9,2. Магнитуда MPV 4,0. Координаты эпицентра 40.47° с.ш. 73.08° в.д. Глубина 5 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
Напомним, 23 февраля жители Алматы и Шымкента ощущали подземные толчки силой 2-3 балла от землетрясения на территории Таджикистана, которое произошло в 06.37. Эпицентр землетрясения был расположен в 696 км на юго-запад от Алматы. Магнитуда составила 7,0.
В 07.35 в 636 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана снова произошло землетрясение магнитудой 5,6.
В 08.01 казахстанские сейсмологи зарегистрировали еще одно землетрясение в 424 км на северо-восток от Алматы на территории Казахстана магнитудой MPV 4,1.
В 08.18 зарегистрировано землетрясение в 645 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 5,7.
Вчера в 14.01 произошло землетрясение в 606 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Магнитуда составила 5,0.
В 17.24 зарегистрировано землетрясение в 609 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана магнитудой 4,9.
Ранее в институте сейсмологии корреспонденту Kazakhstan Today рассказали о сейсмической активности Алматинского региона.
24.02.2023, 08:13 43846
Начато расследование по факту крушения вертолета в ЗКО
Фото: МЧС РК
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Уральск. 24 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Под надзором Главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование по факту крушения вертолета в ЗКО.
23 февраля данный факт зарегистрирован в ЕРДР ДП на транспорте по части 3 статьи 344 УК РК "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". В настоящее время под надзором Главной транспортной прокуратуры РК проводится досудебное расследование", - сообщается в официальном Telegram-канале МВД РК.
Отмечается, что иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия в соответствии с требованиями статьи 201 УК РК.
Напомним, 23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода. По данным МЧС, на борту находилось 6 человек - 5 членов экипажа и 1 представитель АО "КазТрансОйл". В результате ЧП погибли четыре сотрудника "Казавиаспаса" МЧС. Два члена экипажа пострадали.
Дополнено. 24.02.2023, 09.24
В МЧС сообщили имена погибших.
23.02.2023, 23:57 56811
Приверженцы ДРТ мешали в мечети во время намаза
Нарушители признаны виновными
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Кызылорда. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылординской области сторонники деструктивного религиозного течения препятствовали людям во время намаза в мечети, сообщает Telegram-канал Министерства внутренних дел Казахстана.
Установлено, что три жителя Казалинского района, придерживающиеся деструктивного религиозного течения, не подчиняясь законным требованиям сотрудника мечети, воспрепятствовали религиозной деятельности", - говорится в сообщении.
В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 490, часть 2, КоАП РК (Воспрепятствование законной религиозной деятельности). Постановлением суда они признаны виновными и оштрафованы на 120 750 тенге.
23.02.2023, 20:33 63261
В Алматы неизвестные "заминировали" шесть зданий Дополнено
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В полицию Алматы поступили сообщения о якобы минировании шести объектов города.
На данную минуту по пяти объектам дан отбой, информация оказалась ложной, не подтвердилась. Проверка одного из банков продолжается", - рассказали в ДП Алматы.
Напомним, две недели назад в Усть-Каменогорске отменили очные занятия в 20 школах из-за сообщений о взрывных устройствах. Незадолго до этого неизвестные "заминировали" здания судов в Абайской области.
Дополнено. 23.02.2023, 21.40.
Как сообщили позже в департаменте полиции, в результате проверки банка взрывных устройств не обнаружено.
23.02.2023, 20:14 64976
Четыре человека погибли в результате жесткой посадки вертолета в ЗКО
Фото: МЧС РК
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Уральск. 23 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Четыре члена экипажа погибли при жесткой посадке вертолета "Казавиаспас", сообщает Министерство по ЧС Республики Казахстан.
В 19.07 на месте происшествия силами ДЧС обнаружены 4 погибших из числа членов экипажа и двое пострадавших, которым оказывается первая медицинская помощь",- проинформировал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.
23 февраля в 15.50 в 6 км от населенного пункта Чапурино Западно-Казахстанской области совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 АО "Казавиаспас". Вертолет совершал облет трубопровода по заказу АО "Казтрансойл". На борту находились 5 членов экипажа и 2 пассажира.
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