16.01.2023, 15:49 32851
Массовая драка в Атырау: у участников изъяли холодное оружие
В конфликте принимали участие несовершеннолетний и женщина
Фото: кадр из видео
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Атырау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау в одном из ресторанов города произошел конфликт, в ходе которого 10 человек были доставлены в отдел полиции, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, инцидент произошел 15 января около 05.10 в одном из ресторанов, расположенном на улице Темирханова.
Также в конфликте принимали участие несовершеннолетний и женщина. В отношении нарушителей в соответствии со статьей 434 КоАП (Мелкое хулиганство) составлены адмпротоколы.
Отмечается, что у участников драки изъято холодное оружие.
Собранные документы направлены в специализированный суд по административным правонарушениям города Атырау", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Алматы учащиеся двух колледжей устроили массовую драку.
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17.01.2023, 10:16 1731
В Генпрокуратуре рассказали об экстрадированных в Казахстан за убийство, торговлю людьми и хищения
Фото: Polisia.kz
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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году иностранными государствами удовлетворено 50 запросов об экстрадиции разыскиваемых лиц, сообщает Генеральная прокуратура Республики Казахстан.
В 2022 году из Королевства Бахрейн экстрадирована подозреваемая в торговле несовершеннолетними, а именно отправке девушек из Казахстана в Бахрейн для сексуальной эксплуатации.
Россией выданы подозреваемый в хищении средств АО "Банк РБК" на сумму свыше 15 млн долларов США, трое разыскиваемых за создание и руководство финансовой пирамидой (QI TRADE Kazakhstan, "Выгодный займ"), один - за хищение золотосодержащего материала в составе преступной группы на сумму более 1 млрд тенге.
Кыргызстаном удовлетворен запрос о выдаче разыскиваемого за экономическую контрабанду золота и ювелирных изделий в особо крупном размере, совершенную в составе транснациональной организованной группы. Из Таджикистана экстрадированы двое разыскиваемых за совершение убийства при отягчающих обстоятельствах с применением огнестрельного оружия. Узбекскими коллегами выдана разыскиваемая правоохранительными органами Казахстана за хищение путем мошенничества 288 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
По информации ведомства, на сегодня Казахстаном заключено 72 двусторонних договора в уголовно-правовой сфере с 34 зарубежными странами. Это договоры:
- правовой помощи по уголовным делам;
- о выдаче разыскиваемых лиц;
- о передаче осужденных лиц.
Также в Генпрокуратуре отметили, что ведется комплексная работа по возврату незаконно выведенных активов из-за рубежа. Работает межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, руководство которой возложено на генерального прокурора.
Совместно с правительством и другими заинтересованными госорганами разрабатывается законопроект, включающий дополнительный комплекс мер по возврату незаконно выведенных активов.
В настоящее время указами главы государства уже одобрены и готовы к подписанию полный пакет договоров с Республикой Перу, с Малайзией о выдаче, а также с Египтом о взаимной правовой помощи по уголовным делам и о выдаче.
На рассмотрении в парламенте РК находятся законопроекты ратификации договоров о правовой помощи по уголовным делам с Францией и о передаче осужденных лиц с Узбекистаном.
Ведутся переговоры о подписании договоров о передаче осуждённых лиц с Египтом и Израилем, Аргентиной о правовой помощи по уголовным делам и о выдаче, с Португалией, Словакией, Латвией и Ираном о правовой помощи по уголовным делам, а также с Марокко по всем трем договорам
Напомним, разыскиваемый за хищение $15 млн из банка RBK задержан в России.
16.01.2023, 19:23 21526
Убийство врача в Алматы: убийцу осудили на 18 лет
Фото: Depositphotos
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 16 января, суд вынес приговор убийце известного гастроэнтеролога Юрия Шумкова.
Подсудимому Нуржану Турсынбаеву были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Казахстана: статья 99 "Убийство"; статья 115 "Угроза"; статья 287 "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств"; статья 291 "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств", статья 380 "Угроза или насильственные действия в отношении представителя власти".
Приговором суда Нуржан Турсынбаев признан виновным в совершении убийства в связи с осуществлением лицом служебной деятельности, хищении и незаконном хранении оружия, угрозе убийством и применении насилия в отношении представителя власти и ему назначено 18 лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба суда Алматы.
Он будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности и должен выплатить семье погибшего компенсацию 15 млн тенге.
Напомним, врач-гастроэнтеролог Юрий Шумков был убит выстрелом в голову 4 апреля прошлого года. Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался один из пациентов Шумкова, который решил отомстить врачу за якобы неудавшееся лечение. Министр здравоохранения РК Ажар Гиният назвала убийство врача страшной трагедией для всего здравоохранения страны.
16.01.2023, 17:19 29746
В Алматы у гражданина Узбекистана изъяли крупную партию наркотиков
Изъято более 80 свертков с наркотиками
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы 81 сверток синтетических наркотиков изъяли сотрудники полиции у гражданина Узбекистана, сообщает Polisia.kz.
По подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 297, часть 3, пункты 1, 3, УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами в целях сбыта, в группе лиц по предварительному сговору", задержан гражданин М., 2000 года рождения. При личном досмотре у него изъят 81 сверток с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. Согласно заключению проведенной экспертизы, данное зелье является психотропным веществом, запрещенным к распространению", - сказал начальник управления полиции Ауэзовского района Улан Абулхайыр.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение. На период следствия фигуранта водворили в изолятор временного содержания. Оперативники устанавливают каналы поставки наркотиков в мегаполис.
Как сообщалось ранее, при обыске автомобиля в Кызылорде нашли 165 свертков синтетических наркотиков.
16.01.2023, 17:04 28551
На территории заповедника в Жамбылской области задержали браконьеров с тушей сайгака
Фото: Polisia.kz.
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Тараз. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области на территории особо охраняемого государственного природного заказника "Андасай" задержали двух жителей Мойынкумского района во время разделки туши сайгака, сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что при проверке у задержанных изъяты разделанная туша сайгака, два охотничьих гладкоствольных ружья, патроны и нож.
По данному факту было начато досудебное расследование по статье 337, часть 4, УК РК (Незаконная охота). Подозреваемые полностью признали свою вину. Назначен ряд необходимых экспертиз", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что за совершение указанного преступления Уголовным кодексом Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 6 тысяч МРП, либо исправительных работ в том же размере, либо ограничения свободы на срок от 3 до 6 лет, либо лишения свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.
Ранее сообщалось, что туши джейранов и оружие обнаружили в машине браконьеров в области Жетісу. Также в ноябре браконьеров с тушей косули задержали в СКО.
Кроме того, в Мангистауской области на берегу Каспия задержали браконьеров с 14 килограммами осетрины.
16.01.2023, 16:07 32111
При обыске автомобиля в Кызылорде нашли 165 свертков синтетических наркотиков
Фото: Polisia.kz.
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Кызылорда. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде в результате проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий на одной из улиц города остановлена автомашина, в которой при обыске обнаружено 165 свертков с синтетическим наркотическим веществом, сообщает Polisia.kz.
На месте происшествия задержан 20-летний житель области. Как установлено, он снимал дом в городе.
При обыске из арендованного жилья изъяты порошки белого цвета в пакетах с надписями, электронные весы, фольга, изоленты. Согласно заключению экспертизы, общий вес изъятых синтетических наркотических веществ: мефедрона составил 233,28 грамма и PVP - 249,7 грамма", - проинформировали в полиции.
По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 3,5 части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, посредством использования электронных информационных ресурсов).
Ранее сообщалось, что житель Талдыкоргана организовал наркоточку в своей квартире.
16.01.2023, 10:09 39476
Силовики осуждены за сбыт списанного оружия и боеприпасов криминалитету
Фото: depositphotos.com
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Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Завершился судебный процесс в отношении действующих и бывших сотрудников правоохранительных органов, а также их пособников, занимавшихся вторичным оборотом оружия и боеприпасов, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
Как разъяснили в КНБ, преступная схема заключалась в фиктивном уничтожении списанного огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств с последующим сбытом.
Канал вторичного оборота оружия был пресечен Комитетом национальной безопасности совместно с департаментом собственной безопасности МВД в ходе двух этапов в Алматы, Алматинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областях.
В процессе задержаний и обысков изъято 347 единиц оружия, 13 гранат и 7387 боеприпасов. Ликвидирован подпольный цех по модификации оружия, организованный бывшим сотрудником полиции. В процессе дальнейшей оперативной разработки Комитетом национальной безопасности выявлена вся клиентская сеть сбытчиков оружия, состоявшая из представителей криминалитета, деструктивных религиозных течений и бывших правоохранителей", - рассказали в КНБ.
Решением Алмалинского районного суда Алматы виновные лица осуждены к различным срокам наказания от 2 до 5 лет лишения свободы.
За халатное отношение к своим служебным обязанностям и ослабление контроля за личным составом ряд руководителей правоохранительных органов уволены со службы по отрицательным мотивам.
Принятые меры оказали положительный профилактический эффект на криминогенную обстановку и соблюдение законности в сфере контроля за оборотом оружия", - добавили в комитете.
15.01.2023, 21:05 56086
В Алматы родителей девушек, избивавших сверстниц, привлекли к ответственности
Фото: пресс-служба МВД РК
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Алматы. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Факты избиения выявлены в ходе мониторинга социальных сетей. Оба эпизода, как установлено, имели место в Алатауском районе Алматы. В обоих случаях фигурируют несовершеннолетние учащиеся одного из колледжей города, сообщает пресс-служба МВД РК.
В первом случае 15-летние участницы драки сообщили, что видео было снято в феврале 2022 года. Вину свою они полностью признали. В отношении матерей девушек составлены административные протоколы по статьям 127, 435 КоАП РК.
Аналогичные меры воздействия также были приняты в отношении родителей еще трех девушек, которые 4 января 2023 года в микрорайоне Улжан избили свою сверстницу.
Участницы потасовок поставлены на учет и будут находиться под контролем инспекторов ювенальной полиции. С ними также была проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных фактов.
Ранее в Талдыкоргане родители школьниц, обвиненных в избиении подруги-сверстницы, предстали перед судом. Решением специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Жетысуской области каждая семья оштрафована на 20 МРП, что составило 69 тысяч тенге.
14.01.2023, 20:00 90056
Житель Талдыкоргана организовал наркоточку в своей квартире
Фото: Кадр из видео
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Талдыкорган. 14 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане ликвидирована точка по реализации наркотиков, которую в своей квартире организовал 45-летний житель микрорайона Болашак, сообщает Polisia.kz.
По данным полиции, его задержали при сбыте порядка 14 граммов марихуаны.
Также по местожительству подозреваемого обнаружено 83 грамма "Пирролидина", относящегося к синтетическим наркотикам. Кроме того, при обыске в квартире полицейские обнаружили патроны от огнестрельного и травматического оружия.
По факту начато уголовное расследование. Задержанный помещен под стражу.
Ранее сообщалось, что в спальном районе Алматы задержали крупного наркодельца.
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