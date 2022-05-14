Массовая драка в колонии Уральска: около 10 человек получили ранения

Инцидент произошел 10 мая в пять утра в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности РУ-170/2. Между осужденными произошла массовая драка. По предварительным данным, заключенные во время драки использовали ножи и заточки, а сотрудникам учреждения пришлось вызывать подкрепление", - сообщает портал "Мой ГОРОД".
Инцидент был локализован в течение 10 минут. Всем пострадавшим оказана первая медицинская помощь. По данному факту полицейские проводят досудебное расследование по статье 107 УК РК "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью".
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в колонию выезжали пять бригад скорой помощи. Всего в драке пострадали 10 человек, двое из которых отказались от медицинской помощи. Семерых доставили в городскую многопрофильную больницу.
У всех различные ушибы, резаные раны. После оказания медицинской помощи всех отпустили. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать. У 37-летнего мужчины диагностированы резаные раны, перелом нижней челюсти, его доставили в областную многопрофильную больницу", - сообщает сайт со ссылкой на облздрав.