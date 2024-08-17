16.08.2024, 14:06 28116
Массовое отравление произошло в одном из популярных пансионатов на Балхаше
Проводится расследование
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Караганда. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 29 отдыхающих одной из зон отдыха на Балхаше обратились за медицинской помощью с подозрением на острую кишечную инфекцию.
Санэпидемиологи Балхаша и Караганды начали расследование обстоятельств массового отравления, которое произошло на одной из дорогостоящих зон отдыха. В данный момент лечение в стационаре получают 18 человек, всего за помощью обратились 29 человек, среди которых есть дети, сообщает издание ekaraganda.kz.
Общее состояние детей и взрослых - средней степени тяжести за счет симптомов интоксикации, кишечного синдрома. Пациентам назначено обследование и лечение, помещены в палаты на динамическое наблюдение в связи с отказом от госпитализации", - приводит издание сообщение областного управления здравоохранения.
В социальных сетях отдыхающие рассказали, что сначала им покоя не давал едкий запах канализации, затем отключили воду и люди остались без ужина, а под конец отдыха целыми семьями стали чувствовать недомогание: поднялась высокая температура и началась диарея.
Специалистами Балхашского городского управления санэпидконтроля начаты противоэпидемические мероприятия, организован выход в очаг, проведен опрос заболевших.
Материалы переданы в отдел полиции Балхаша для принятия процессуального решения.
Напомним, детей кормили просроченными продуктами в детсадах Кызылординской области.
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16.08.2024, 19:12 18431
В "Семей орманы" тушат десять лесных пожаров
Причиной пожара стала гроза
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Семей. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В период с 18.00 15 августа до 13.00 16 августа на территории государственного лесного фонда РГУ "ГЛПР "Семей орманы" было ликвидировано 18 лесных возгораний, сообщает пресс-служба резервата.
Все возгорания ликвидированы в течение часа. Причина - грозовой разряд. В настоящее время производится тушение 10 лесных пожаров.
Ранее в Уланском районе на территории Асу-Булакского лесничества в труднодоступной возвышенной горной местности произошел лесной пожар.
1 августа в Бескарагайском районе на территории Донгулекского лесничества в лесопокрытой зоне произошел пожар.
16.08.2024, 18:27 19791
Смерть подростка во время операции в Астане прокомментировали в Минздраве
Проводится служебное расследование
Фото: Depositphotos
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Астана. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Смерть подростка во время операции в Астане прокомментировал в ходе брифинга службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения Казахстана Ержан Нурлыбаев.
К сожалению, эта ситуация имела место. Пользуясь случаем, я хотел бы принести соболезнования родителям", - сообщил он.
По словам вице-министра, на сегодняшний день проводится служебное расследование, в том числе проводится судебно-медицинская экспертиза.
На основании результатов судебно-медицинской экспертизы уже мы дадим официальное сообщение. Предварительно, это злокачественная гипертермическая реакция, встречается крайне редко. Но, к сожалению, она имела место быть. Дополнительную информацию предоставим после того, как будут результаты судебно-медицинской экспертизы", - добавил Ержан Нурлыбаев.
Он также подчеркнул, что Минздрав держит эту ситуацию на контроле.
Поэтому мы гарантируем, что само расследование пройдет объективно", - заверил вице-министр.
Ранее сообщалось, что в Кокшетау 10-летний мальчик скончался после обрезания.
15.08.2024, 18:15 59681
В Алматы троллейбус врезался в остановку: пострадал пешеход
Фото: кадр из видео
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Алматы. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районе Алматы троллейбус врезался в остановку, в результате чего пострадал пешеход, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Водитель троллейбуса, следуя по проспекту Сейфуллина в южном направлении, южнее улицы Макатаева, не справился с рулевым управлением, допустил наезд на остановочный комплекс и пешехода, находившегося на остановке. В результате аварии пешеход получил телесные повреждения", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алмалинского района.
Ранее в результате столкновения легковушки с автобусом в Алматы погибли два человека.
15.08.2024, 08:29 78101
70 человек эвакуировали спасатели ночью из многоэтажки в Кокшетау
Фото: скриншот из видео
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Кокшетау. 15 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью в Кокшетау в подъезде одного из многоквартирных жилых домов на улице Жабаева произошло короткое замыкание электропроводки без последующего горения. Из-за сильного задымления огнеборцы эвакуировали 70 человек.
По причине густого едкого дыма, распространившегося на верхние этажи, силами ДЧС по лестничному маршу было эвакуировано 70 человек, из них 16 детей", - проинформировали в пресс-службе МЧС РК.
Сообщается, что после проведения дымоудаления жители вернулись в свои квартиры.
14.08.2024, 15:00 100416
Air Astana отменила рейс в Пекин из-за очередного повреждения самолета
На этот раз самолет авиакомпании повредили в аэропорту южной столицы
Фото: пресс-служба Air Astana
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Air Astana сообщает, что 13 августа при подготовке рейса КС 267 Алматы - Пекин дверь воздушного судна получила повреждение от кейтеринговой машины.
Данный рейс был отменен, а пассажиры приняты на сегодняшний рейс КС 267", - сказано в сообщении авиакомпании.
В Air Astana подчеркнули, что инцидент произошел не по вине авиакомпании.
Air Astana призывает международный аэропорт Алматы не допускать такие инциденты, которые помимо нанесения материального ущерба сбивают расписание полетов", - добавили в пресс-службе.
Напомним, на прошлой неделе сразу четыре самолета Air Astana были повреждены в столичном аэропорту. Это привело к цепной задержке более десяти рейсов в Астане.
14.08.2024, 11:23 103121
Двух девушек пытались похитить в Алматы
Студентки отказались от претензий к пытавшимся их украсть знакомым
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Алматы. 14 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматы прокомментировала произошедшую в Алматы попытку кражи двух молодых девушек.
По данному факту управлением полиции Медеуского района проведена проверка. В ходе разбирательства от участниц инцидента поступило заявление о непринятии мер в отношении своих знакомых и об отсутствии к ним претензий", - сообщили в департаменте полиции Алматы.
Об инциденте написала в Telegram правозащитница Дина Тансари.
5 августа около 13 часов две девушки, студентки АГУ, выходили из общежития. И прямо на улице трое парней насильно посадили их в машину. Они хотели украсть девушек в Сарыагаш. Девушки кричали, просили помощи, в итоге смогли вырваться. Разбили телефон одной девушки. Пострадавшие получили множественные травмы: вывих ноги у одной и повреждены руки у другой девушки. Девочки вызвали полицию, а этих парней задержали", - написала общественница.
По ее словам, задержанных парней почти сразу отпустили. Девушки написали заявление в прокуратуру, однако по сей день ничего не происходит.
Ранее эксперт Петр Кодаш прокомментировал обычай кражи невест в интервью Kazakhstan Today. По словам юриста, за похищение человека в Казахстане предусмотрена уголовная ответственность.
13.08.2024, 13:17 125086
Водитель ГАЗели спровоцировал столкновение с поездом в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
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Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Столкновение ГАЗели с локомотивом произошло на 72-м километре автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук в Акмолинской области, сообщили в департаменте полиции региона.
В полиции уточнили, что ДТП произошло по вине водителя ГАЗели, который выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
Водитель не пострадал.
Причинен материальный ущерб ТОО "КТЖ - Грузовые перевозки". В отношении водителя составлены административные протоколы по статье 610 КоАП РК (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения) и по статье 607 КоАП РК (Нарушение правил проезда железнодорожных переездов)", - сообщили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями. Железнодорожники отмечают низкий уровень дисциплины водителей автомобилей.
13.08.2024, 08:46 119906
В Алматы на территории "Атакента" произошел крупный пожар в кафе, пожарные предотвратили взрыв
Фото: скриншот из видео
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Алматы. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вечером 12 августа силы и средства ДЧС Алматы были направлены по повышенному рангу вызова в Бостандыкский район по адресу: улица Тимирязева, 42. Открытым пламенем горело кафе. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС.
Сообщается, что до прибытия пожарных персонал и посетители успели покинуть кафе.
За 30 минут пожарные локализовали пожар и вынесли из огня несколько газовых баллонов.
Принятыми оперативными мерами спасли от уничтожения первый этаж кафе, летнюю террасу, четыре дизельных генератора. Вынесен один кислородный и три газовых баллона объемом 50 литров каждый. Пожар в 21.33 ликвидирован на общей площади 250 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.
На месте происшествия работали более 40 сотрудников личного состава ДЧС и 11 единиц техники.
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?