Массовое отравление школьников в Мангистауской области: по делу создана следственная группа Дополнено
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Актау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о массовом отравлении школьников в селе Бесшокы Мангистауской области создана следственная группа, сообщает акимат региона.
В следственную группу, сформированную при координации областной прокуратуры, вошли представители департаментов экономических расследований и полиции. Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Согласно правилам департамента санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области, результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что сформированная следственная группа примет меры по результатам проверки.
На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступило 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Общая ситуация стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу", - добавили в акимате.
Дополнено 09.09.2024, 18.00
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана прокомментировали массовое отравление школьников в Мангистауской области.
Сейчас на месте происшествия работают представители Комитета по охране прав детей. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело (...) Школьная столовая была опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, с сегодняшнего дня во всех областях и городах Казахстана организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ.
Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений. Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам", - добавили в комитете.
Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, правительство взяло на контроль расследование отравления детей в Мангистауской области.