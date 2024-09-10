09.09.2024, 12:35 13906

Массовое отравление школьников в Мангистауской области: по делу создана следственная группа   Дополнено

Следственная группа примет меры по результатам проверки
Массовое отравление школьников в Мангистауской области: по делу создана следственная группа
Фото: gov.kz
Актау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о массовом отравлении школьников в селе Бесшокы Мангистауской области создана следственная группа, сообщает акимат региона.

В следственную группу, сформированную при координации областной прокуратуры, вошли представители департаментов экономических расследований и полиции. Сегодня ожидаются результаты проб еды, взятых со школьной столовой. Согласно правилам департамента санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области, результаты лабораторных исследований будут опубликованы завтра", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что сформированная следственная группа примет меры по результатам проверки.

На сегодняшний день врачами проведен осмотр 460 детей, из них 377 направлены под амбулаторное наблюдение. В областную детскую инфекционную больницу поступило 83 ребенка. Двое переведены из реанимации в общую палату. Общая ситуация стабильная. Здоровье школьников улучшается. Ученики, которые находились под наблюдением дома, сегодня пошли в школу", - добавили в акимате.


Дополнено 09.09.2024, 18.00

В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения Казахстана прокомментировали массовое отравление школьников в Мангистауской области.

Сейчас на месте происшествия работают представители Комитета по охране прав детей. Детям оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. По данному факту возбуждено уголовное дело (...) Школьная столовая была опечатана и закрыта. После полного выздоровления детей для них будут организованы дополнительные занятия", - проинформировали в пресс-службе.


Кроме того, с сегодняшнего дня во всех областях и городах Казахстана организованы мобильные группы для мониторинга пищеблоков школ.

Эти группы будут контролировать качество организации горячего питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и профилактики пищевых отравлений. Стоит отметить, что поставщики школьного питания несут прямую ответственность за обеспечение качества продуктов и их соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам", - добавили в комитете.


Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело. Кроме того, правительство взяло на контроль расследование отравления детей в Мангистауской области.
 

новости по теме

08.09.2024, 16:18 29371

Число отравившихся школьников в Мангистауской области приблизилось к 300   Дополнено

Почти 70 детей находятся в больнице
Число отравившихся школьников в Мангистауской области приблизилось к 300
Фото: unsplash.com
Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Число отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области приблизилось к 300, сообщает региональное издание Lada.kz.

По данным областной администрации, в настоящее время в домашних условиях лечение проходят 222 ребенка, 67 детей находятся в больнице, из них двое в реанимации.

На вопрос, что именно употребляли учащиеся 1-4 классов в столовой, чиновники говорят, что устаналиваются все причины и обстоятельства. При этом стоит отметить, что обычно меню в школах расписывают ежедневно. Также неизвестна компания, обеспечивающая питанием школу. Результаты исследований, по предоставленным данным, будут готовы через три-пять дней", - информирует издание.


Дополнено 08.09.2024, 19.29

Аким Мунайлинского района Мангистауской области Ержан Кумискалиев обратился к жителям региона с просьбой не распространять фейки, связанные с происшествием в селе Бесшокы, сообщает Lada.kz.

В чатах и социальных сетях, как утверждает глава района, некоторые пользователи распространяют фейки. В организациях здравоохранения, по его словам, есть все необходимые медицинские препараты. Специалисты организованы на высоком уровне. Медики работают 24 часа в сутки, информирует сообщает Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Прошу не распространять негативную и неправдивую информацию. Родителям сейчас нелегко, надо перестать наносить им лишние удары. Напоминаю, что предусмотрена соответствующая уголовная и административная ответственность за распространение такого рода информации", - добавил Ержан Кумискалиев.


Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов). Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратился 141 ребенок.
 
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Теги:отравлениедетиМангистау
08.09.2024, 10:30 37451

Количество отравившихся школьников в Мангистауской области превысило 140 человек   Дополнено

В клинике проходят лечение 82 ребенка
Количество отравившихся школьников в Мангистауской области превысило 140 человек
Фото: unsplash.com
Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Количество отравившихся школьников селе Бесшокы в Мангистауской области превысило 140 человек, сообщает региональное издание Lada.kz.

По данным пресс-службы управления здравоохранения Мангистауской области, за медицинской помощью обратился 141 ребенок. В клинике проходят лечение 82 ребенка. Под присмотром дома находятся 43 ребенка, 16 детей - в больнице. Подчеркивается, имеется достаточный запас постельных принадлежностей и лекарств.

Между тем министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова сделала заявление в связи с массовым отравлением школьников в Мангистауской области.

На место направлены 10 основных и 2 дополнительных бригад областной станции скорой и неотложной медицинской помощи и 5 бригад 4 категории обслуживания вызовов Мунайлинской центральной районной больницы. Дополнительно в медицинские организации выведены группы психологической помощи областного центра психического здоровья. Ситуация, касательно здоровья детей, на контроле МЗ РК", - заявила она на своей странице в Сети.


Дополнено 08.09.2024, 13.55

В акимате Мангистауской области сообщили, что двое отравившихся детей находятся в реанимации.

Ответственным лицам поручено оказать всю необходимую помощь заболевшим детям и усилить режим работы в больнице. Сейчас здесь проходят лечение 67 детей. Вчера в школе № 8 Мунайлинского района они получили пищевое отравление и были госпитализированы. Двое детей находятся под пристальным наблюдением врачей в отделении реанимации", - проинформировали в ведомстве.


Напомним, в Мангистауской области произошло массовое отравление школьников. В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).
 
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Теги:отравлениедетиМангистау
08.09.2024, 09:25 38566

В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов

Возбуждено уголовное дело
В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Актау. 8 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области солдат-срочник получил смертельное ранение во время сборов с подразделениями регионального командования "Запад" на полигоне "Оймаша", сообщает региональное издание Lada.kz.

По данным пресс-службы Актауского гарнизона, в результате нарушения правил обращения с оружием военнослужащий срочной службы получил ранение, несовместимое с жизнью. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Кроме того, по факту смерти возбуждено уголовное дело.

Напомним, в прошлом году в Мангистауской области также погиб солдат-срочник. Тогда военнослужащий скончался из-за полученных ранений в результате взрыва неизвестного вещества.
 
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Теги:МангистаусолдатГибель
07.09.2024, 17:18 52991

В Мангистауской области произошло массовое отравление школьников  Дополнено

За медицинской помощью обратились более 50 детей
В Мангистауской области произошло массовое отравление школьников
Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Учащиеся школы № 8 в селе Бесшокы Мангистауской области массово отравились в столовой, сообщает региональное издание Lada.kz.

В управлении здравоохранения региона сообщили, что с вечера 6 сентября в скорую помощь обратились родители 21 ученика школы № 8 с болями в животе, повышением температуры тела.

По состоянию на 13.15 за медицинской помощью обратились 58 детей. В клинике получают лечение 26 детей, дома находятся под наблюдением 27 детей, в больнице - пятеро.

Для выяснения причин сложившейся ситуации было направлено уведомление в отдел санитарно-эпидемиологического надзора Мангистауской области.

Дополнение: 20.09, 07.09.2024.

В связи со сложившейся ситуацией был создан совместный специальный штаб с представителями компетентного органа. Состояние школьников стабильное. Родителям оказывается психологическая помощь, сообщает Lada.kz.

По данному факту в Едином реестре досудебных расследований районного управления полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов).

По этой статье может грозить наказание в виде штрафа в размере до 2000 (7 384 000 тенге) МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
 
07.09.2024, 16:15 54256

В Мангистауской области взорвался мусоровоз  

Автомашина сгорела полностью
В Мангистауской области взорвался мусоровоз
Фото: скриншот из видео
Актау. 7 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня днем в Мунайлинском районе Мангистауской области, вблизи ресторана "Айгерым", загорелся мусоровоз. Об этом сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Информация о возгорании поступила в 12.01. Произошел взрыв газового баллона автотранспорта объемом 120 литров.

В результате взрывной волной выбило стекла и пострадал баннер расположенного в 20 метрах продуктового магазина "Ак жол". Жертв и пострадавших нет", - проинформировали в ДЧС.


Пожар был ликвидирован в 12.14. В его тушении были задействованы 7 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.

 
04.09.2024, 19:39 95126

В Жетысуской области под поезд попал табун лошадей

Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут
Талдыкорган. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 августа на перегоне Быжы-Бахша Жетысуской области машинист грузового поезда применил экстренное торможение из-за домашних животных на железной дороге. Наезда избежать не удалось, сбиты восемь лошадей. Незапланированная стоянка поезда составила 14 минут, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В этот же день аналогичный факт выявлен на перегоне Сарыозек-Уштобе, где грузовым поездом были сбиты три лошади.

В ходе проверки сотрудники линейного отдела полиции на станции Уштобе нашли хозяев домашних животных. Ими оказались жители региона 44 и 55 лет. Их привлекли к административной ответственности за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Всего за 8 месяцев 2024 года зарегистрировано 1 417 фактов экстренного торможения поездов. На железной дороге допущено 1 070 случаев наездов на скот, из них 355 голов лошадей, 191 голова крупно рогатого скота, 28 мелкого рогатого скота и другие.

Напомним, в Казахстане за первое полугодие на железнодорожных переездах зафиксированы десятки вынужденных остановок поезда из-за нарушений ПДД водителями автомобилей.
 
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Теги:ПолицияпоездЛошади
03.09.2024, 10:08 117196

В Караганде страшная авария попала на камеры видеонаблюдения  

Водитель нарушил скоростной режим и протаранил три автомобиля
В Караганде страшная авария попала на камеры видеонаблюдения
Фото: скриншот из видео
Караганда. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Камеры видеонаблюдения запечатлели страшное ДТП в Караганде. ДТП произошло 2 сентября около 14.15 на улице Аманжолова. Виновник аварии задержан, сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

55-летний водитель, совершивший дорожно-транспортное происшествие на улице Аманжолова города Караганды, задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, водитель автомашины "Лексус" нарушил скоростной режим", - проинформировали в полиции.


По данному факту возбуждено уголовно дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Обстоятельства выясняются. Сотрудниками полиции изъяты записи камер видеонаблюдения центра оперативного управления. В настоящее время проводится расследование. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства департамента полиции Карагандинской области.

Сообщается, что на месте происшествия от полученных травм скончался один человек, трое госпитализированы. В дорожно-транспортном происшествие пострадали шесть автомашин.

 
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Теги:АварияКарагандавидео
03.09.2024, 09:21 110776

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров  

Пожар на мусорном полигоне в Астане: предварительная площадь составила 850 квадратных метров
Фото: МЧС РК
Астана. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Пожарные продолжают ликвидацию возгорания на мусорном полигоне в Астане, площадь пожара составила 850 квадратных метров.

На данный момент на месте продолжаются работы по проливке горения и засыпке грунтом специальной техникой, открытого горения нет. Предварительная площадь пожара составила 850 квадратных метров. Задействованы силы и средства ДЧС и МИО", - проинформировали в МЧС.


Напомним, утром 2 сентября в МЧС сообщили о возгорании мусора на территории полигона твердых бытовых отходов в районе Байконур города Астаны.

 
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Теги:ПожарПолигонМусорМЧС

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      В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?

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