Правительство взяло на контроль расследование отравления детей в Мангистауской области

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов заслушал министров здравоохранения, просвещения, акима Мангистауской области в связи отравлением детей в селе Бесшокы Мунайлинского района. Под наблюдением врачей находятся 460 детей, из них 83 госпитализированы, 2 детей - в реанимации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.





Состояние всех пострадавших стабильное с положительной динамикой. В связи с улучшением состояния здоровья двоих детей, находившихся в реанимации, переводят в общее отделение", - отметили в правительстве.





Сообщается, что в настоящее время все дети, обратившиеся с симптомами отравления, получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, в том числе психологическую. На месте работают представители Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК. Ведется работа по оказанию мер поддержки пострадавших и их семей. Круглосуточно работает штаб.





Для усиления мер по локализации и ликвидации вспышки в регион направлены специалисты филиала "Научно-практический центр санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга" РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения".





По поручению главы правительства в месячный срок во всех школьных столовых республики проведут мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. Мера направлена на усиление мер обеспечения безопасности школьного питания и недопущения повторения подобных случаев.





В школе №8 проводится расследование. Виновные будут привлечены к ответственности", - отметили в правительстве.