Массовое отравление студентов в Рудном: у работников столовой обнаружен стафилококк

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По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трех сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока", - проинформировали ДСЭК региона.
По данным ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.
Специалистами проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге.
По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Напомним, более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией.