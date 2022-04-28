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Массовое отравление студентов в Рудном: у работников столовой обнаружен стафилококк

27.04.2022, 11:35 14646
Массовое отравление студентов в Рудном: у работников столовой обнаружен стафилококк
Фото: Depositphotos
РУДНЫЙ. 27 АПРЕЛЯ - У трех сотрудников столовой колледжа в Рудном выявлен патогенный стафилококк, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области, передает KAZKAHSTAN TODAY. 
 

По результатам лабораторных исследований выявлено носительство патогенного стафилококка у трех сотрудников столовой, все пробы готовой продукции не соответствовали по микробиологическим показателям. У госпитализированных студентов в анализах был выделен патогенный стафилококк. Возможным источником инфекции мог стать персонал пищеблока", - проинформировали ДСЭК региона.

 
По данным ведомства, в ходе проверки выявлены нарушения санитарных правил: использование пищевых продуктов без документов, подтверждающих их качество и безопасность, нарушение условий хранения и технологии приготовления блюд.
 
Специалистами проведены профилактические и противоэпидемические мероприятия в очаге. 
 
По итогам проверки будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
 
Напомним, более 70 студентов Рудненского горно-технологического колледжа отравились в местной столовой. 14 студентов госпитализированы с кишечной инфекцией.
 

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В центре Алматы обнаружена граната

27.04.2022, 18:33 6641
В центре Алматы обнаружена граната
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 27 АПРЕЛЯ - Светошумовая граната без запала обнаружена около одного из офисных зданий на пересечении улиц Толе би и Муратбаева, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Боеприпас обнаружил охранник, осматривая территорию, сообщает пресс-служба ДП Алматы.
 
Прибывшие на место экстренные службы города оцепили прилегающую местность. Саперы позже сообщили, что граната без запала и опасности для окружающих не представляет.
 
Следственно-оперативная группа управления полиции Алмалинского района займется установлением обстоятельств ЧП.
 
 

Специалисты выясняют причину гибели тюленей в Мангистауской области

27.04.2022, 08:43 18261
Специалисты выясняют причину гибели тюленей в Мангистауской области
Фото: местного жителя, взято с сайта Lada.kz
АКТАУ. 27 АПРЕЛЯ - Специалисты взяли пробы воды и грунта с места гибели тюленей в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, ранее в социальных сетях появилась информация о том, что на побережье Каспийского моря в районе водозаборной дамбы месторождения Каражанбас обнаружено около 50 туш мертвых тюленей
 
Как сообщили в пресс-службе Комитета рыбного хозяйства МЭГПР РК, на предполагаемое место гибели выехали государственные инспектора управления рыбной инспекции по Мангистауской области Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства. О данном факте были оперативно оповещены правоохранительные и природоохранные структуры области, органы прокуратуры, ветеринарии, местного исполнительного органа, экологии и чрезвычайных ситуаций.
 

По состоянию на 23.00 26 апреля 2022 года обнаружено 22 туши мертвых тюленей, которые находятся в различных местах, удаленных друг от друга. Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии", - проинформировали в комитете.

 
В настоящее время инспекторами управления рыбной инспекции по Мангистауской области совместно с егерской службой субъектов рыбного хозяйства обследуется береговая зона и другие участки Каспийского моря с целью выявления других фактов выброса и обнаружения мертвых животных.
 

Для проведения лабораторных исследований сотрудниками инспекции оперативно отобраны пробы воды и грунта с места гибели тюленей, а также сами тушки тюленей для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы, которыми 27 апреля текущего года планируется выезд на место гибели животных", - отметили в ведомстве.

 
Кроме того, о данном факте оповещены работники лаборатории Института микробиологии и вирусологии Комитета науки МОН РК, а также Западно-Казахстанского учреждения "Институт гидробиологии и экологии".
 

Мониторинг побережья продолжается, информация будет обновляться по мере поступления", - заключили в пресс-службе.

 

В Атырау подростка избили в школьном туалете

26.04.2022, 20:01 28491
В Атырау подростка избили в школьном туалете
Фото: Depositphotos
АТЫРАУ. 26 АПРЕЛЯ - Инцидент произошел 25 апреля в школе-гимназии № 36, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщила руководитель городского отдела образования Феруза Шангереева, в этот день между двумя учениками 10-го и 11-го класса возник конфликт, который продолжился в школьном туалете и перерос в драку. Десятиклассник избил второго мальчика, а рядом с ними находились шесть учеников 9-го и 11-го классов, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Со всеми участниками конфликта и их родителями была проведена разъяснительная работа. Сейчас эти дети находятся под строгим контролем. Директор учебного заведения привлечен к ответственности. В будущем воспитательный процесс этой школы будет находиться под строгим наблюдением", - рассказал Феруза Шангереева.

 
Директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов сообщил, что 25 апреля в 17.30 в приемное отделение медицинского учреждения с травмами поступил пациент. Он был госпитализирован в отделение отоларингологии.
 

Пациенту оказали медицинскую помощь. Однако в связи с тем, что ему не требовалась экстренная операция, и с тем, что в области нет челюстно-лицевого хирурга, было решено направить пациента к специалистам из ЗКО. Ему должны были провести плановую операцию в течение 7 - 10 дней. Однако родители пациента добровольно написали расписку и самостоятельно повезли ребенка в ЗКО", - сообщил Нуркабыл Айтмухамбетов.

 

Появились подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области

26.04.2022, 18:52 29261
Появились подробности стрельбы в детском саду в Ульяновской области
Фото: Telegram-канал Baza
УЛЬЯНОВСК. 26 АПРЕЛЯ - Ранее сообщалось, что в российском Ульяновске неизвестный застрелил из ружья двоих детей и няню в детском саду, а после застрелился сам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщалось также, что возможный стрелок - 68-летний россиянин Александр Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была устроена стрельба, зарегистрировано на него. 
 
Как сообщает Telegram-канал Baza, сегодня Александр Дронин предупредил жену, что поедет на охоту. Он взял ружье и уехал на своей "Ниве". Позже полиция обнаружила тело Александра Дронина на свалке недалеко от поселка. 
 
Как выяснилось, 26-летний Руслан Ахтямов собирался пристреливать ружье вместе с Александром. По предварительной версии, Ахтямов убил мужчину, забрал у него ружье и отправился в сад "Рябинка", где застрелил сотрудницу и двух детей, а затем покончил жизнь самоубийством.
 

Стрельба в детском саду: неизвестный убил двоих детей и женщину в Ульяновской области

26.04.2022, 17:36 30386
Стрельба в детском саду: неизвестный убил двоих детей и женщину в Ульяновской области
Фото: Telegram-канал Baza
УЛЬЯНОВСК. 26 АПРЕЛЯ - В российском Ульяновске неизвестный застрелил из ружья двоих детей и няню в детском саду, а после застрелился сам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По предварительным данным, возможный стрелок - 68-летний россиянин Александр Дронин является жителем поселка Вешкайма. Ружье, из которого в детском саду была устроена стрельба, зарегистрировано на него. Пока точно опознать мужчину, совершившего нападения на детский сад, не удается из-за того, что после суицида у него оказалось обезображено лицо", - сообщает Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал Baza. 

 
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, мотив преступления устанавливается. По предварительным данным, подозреваемый убил двух детей и нянечку, а после совершил суицид.
 
Ранее сообщалось, что акбулакский стрелок Игорь Дужнов, убивший пять человек, приговорен к пожизненному лишению свободы.


 

Жителя Нур-Султана подозревают в спаивании 13-летней девочки

26.04.2022, 12:52 32571
КОКШЕТАУ. 26 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области полицейские ведут расследование по факту склонения 13-летней девочки к употреблению спиртного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Акмолинской области выявлен факт вовлечения 13-летней жительницы одного из населенных пунктов Аккольского района в употребление одурманивающих веществ и неоднократном употреблении спиртных напитков. Предварительно установлено, что противоправные действия были совершены с 25 по 26 декабря 2021 года 34-летним жителем столицы", - сообщает Polisia.kz.

 
В настоящее время следственным отделом Аккольского РОП по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 133 УК РК "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий". 
 
Необходимо отметить, что санкция статьи предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.
 

Гибель солдата-срочника в Жамбылской области прокомментировали в Минобороны

25.04.2022, 14:27 45441
Гибель солдата-срочника в Жамбылской области прокомментировали в Минобороны
Фото: кадр из видео/Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 АПРЕЛЯ - В Министерстве обороны РК прокомментировали расследование, связанное с гибелью в Жамбылской области рядового срочной службы Алибека Калбая, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы сами заинтересованы в объективном расследовании, потому что командиры всех степеней несут не только юридическую, но и моральную ответственность перед родителями и государством в целом за жизнь и здоровье подчиненных военнослужащих", - заявил на брифинге замначальника Генерального штаба Вооруженных сил РК - начальник департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев. 

 
По его словам, при проведении судебно-медицинской экспертизы прижизненных травм и гематом на теле военнослужащего не обнаружено. 
 
Он также подчеркнул, что родители и родственники солдата после случившегося сразу же посетили воинскую часть, ознакомились с условиями быта и своими глазами увидели обстановку в подразделении, где проходил службу их сын. 

 
Бурамбаев сообщил, что тело погибшего солдата доставили к месту проживания родителей - в поселок Шапагат Мангистауской области его командиры. 
 
Он особо отметил, что следствием по делу о гибели военнослужащего занимаются военно-следственные органы МВД, которые независимы в своей деятельности и никак не подотчетны Министерству обороны. 
 

Если подтвердится версия о каких-либо противоправных действиях, то понесут ответственность не только виновные лица, но и командиры, допустившие это", - подчеркнул Бурамбаев. 

 
Он также выразил соболезнования родным и близким погибшего солдата и призвал СМИ проявить терпение и воздержаться от безосновательных оценок и комментариев относительно случившейся трагедии.
 
Напомним, 22 апреля текущего года в военном госпитале в поселке Гвардейский скончался вновь призванный рядовой срочной службы Алибек Калбай. Ему стало плохо во время построения.
 

Сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий в Кызылординской области

25.04.2022, 12:01 43481
Фото: ДЧС Кызылординской области
КЫЗЫЛОРДА. 25 АПРЕЛЯ - В Кызылординской области сильный ветер сорвал крыши с домов и административных зданий, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

24 апреля 2022 года поступила информация: в период с 15.00 до 17.00 Жанакорганский район, поселок Жанакорган, в результате сильного ветра (порывы до 18 метров в секунду) произошли срывы кровель с пяти административных зданий и 2-этажного многоквартирного жилого дома", - проинформировали в департаменте.

 
По данным ДЧС, кровлю сорвало с 3-этажного здания средней школы № 51 на предварительной площади 500 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 2398 квадратных метров).
 
Также срыв кровли произошел с 2-этажного здания ветеринарной лаборатории района на площади 380 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 380 квадратных метров).
 
Также пострадали кровли 3-этажного здания районного акимата на площади 600 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 746 квадратных метров) и 3-этажного здания КГУ "Отдел финансов района" на площади 300 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 1780 квадратных метров).
 
У 2-этажного здания Жанакорганского аграрно-технического колледжа сорвало кровлю на площади 400 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 416 квадратных метров). 
 
Также во время стихии пострадал 2-этажный жилой дом - срыв кровли произошел на площади 210 квадратных метров (профнастил на деревянной обрешетке, общая площадь 490 квадратных метров). 
 
По данным ДЧС, жертв и пострадавших нет, на месте работает комиссия МИО.
 
Жителей региона просят соблюдать правила безопасности в связи с неблагоприятными погодными условиями.
 

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