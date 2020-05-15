Павлодар. 14 мая. Kazakhstan Today - Массовый конфликт добытчиков золошлакового сырья с полицией в Павлодарской области попал на видео, передает Kazakhstan Today.

В социальные сети попала видеозапись, на которой группа мужчин на повышенных тонах разговаривает с сотрудниками полиции. Одного из активных участников заковывают в наручники, а чтобы погасить попытку остальных отбить товарища, производят предупредительный выстрел в воздух, пишет Павлодар-онлайн .

Ситуацию прокомментировали в департаменте полиции. По информации пресс-центра, автор ролика сознательно убрал начало, где сельчане угрожают полицейским, и конец, где сотрудники полиции разъясняют незаконные действия данных лиц.

Полицейские объяснили, что с целью профилактики краж скота и поступивших заявлений ТОО "Металлогамма" и NewHantamurNC о массовых хищениях золошлакового сырья в районе поселков Акжол и Береке выставили мобильный пост.

13 мая на пост около села Калкаман прибыла делегация из села Береке за разрешением перевозки добытого золошлакового сырья для его сдачи. Соответствующих сопроводительных документов у добытчиков не было. В этой связи сельчанам отказали.

В тот же день, в 17.30, на мобильный пост прибыли около 30 человек, которые угрожали полицейским применением насилия и потребовали покинуть указанную местность.

На помощь стражам порядка прибыли сотрудники СОБРа, которые и дали предупредительный выстрел в воздух холостым патроном. Доводы полицейских были услышаны, и местные жители покинули пост.

В связи с применением насилия в отношении представителя власти проводится досудебное расследование по статье 380 УК РК. По факту применения спецсредств УСБ проводит проверку.

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