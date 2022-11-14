Мать и троих детей госпитализировали после наезда легковушки на остановку в Петропавловске

Фото: Polisia.kz
Петропавловск. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске женщину и троих детей госпитализировали после наезда автомашины ВАЗ-2108 на остановочный павильон.
В результате ДТП пострадали 43-летняя жительница города и трое несовершеннолетних детей 2010 и 2015 годов рождения. Бригадами скорой помощи все четверо пострадавших госпитализированы с различными травмами", - сообщает Polisia.kz.
Согласно медицинскому освидетельствованию, 23-летний водитель ВАЗ-2108 был трезв.
Собранные по факту ДТП материалы для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения переданы в отдел административной полиции управления полиции Петропавловска.