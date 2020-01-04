Петропавловск. 3 января. Kazakhstan Today - Мать с двумя маленькими детьми погибла при пожаре в Петропавловске, передает Kazakhstan Today.

В первый день нового года в Рабочем посёлке из-за замыкания электропроводки скончались в шпальном доме двое мальчиков и их мама, пишет Петропавловск.news

Прибыв на место происшествия, сотрудники службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по ЧС установили, что внутри дома открытого пламени не наблюдается. По словам соседей, в нём могли находиться хозяева жилища. Внутри дома виднелось тление обоев и мебели, наблюдалось сильное задымление.

В доме были обнаружены безжизненные тела женщины, 1991 года рождения, и двух её детей, 2016 и 2018 годов рождения. Семья отравилась продуктами горения. В результате пожара огнём уничтожена мебель и бытовая техника, наблюдается общее закопчение помещения дома. Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров", - прокомментировал главный специалист группы государственного языка и информации департамента по ЧС Северо-Казахстанской области Евгений Журавлёв.

Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Но окончательную причину предстоит установить экспертам.

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