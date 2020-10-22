МЧС: пожар в ущелье Алмаарасан локализован

Алматы. 21 октября. Kazakhstan Today - Огнеборцы Алматы оперативно локализовали пожар в ущелье Алмаарасан, передает Kazakhstan Today.

По информации официального представителя МЧС РК Талгата Уали, 21 октября 2020 года, в 05.46, сводный отряд экстренного реагирования на природные пожары ДЧС Алматы был направлен в ущелье Алмаарасан, выше экопоста, по повышенному рангу вызова.

Ввиду отсутствия подъездных путей отряд следовал пешим порядком. По прибытии увидели: происходило загорание сухостоя и елей на вершине горы, на площади 1,5 гектара. На месте развернуто 3 участка тушения пожара на северной, юго-восточной и западной сторонах. Тушение производилось ранцевым переносным огнетушителем "Ермак" и шанцевыми инструментами. Принятыми мерами в 08.02 была достигнута локализация на юго-восточной и западной сторонах, а в 08.31 - на северной стороне", - сообщил Талгат Уали.

В ликвидации пожара задействованы 71 сотрудник и 16 единиц техники ДЧС Алматы и Алматинской области, Иле-Алатауского ГНПП, Казавиалесоохраны.

В настоящее время производится проливка отдельных очагов возгорания и создание минерализованных полос. Лесной массив удалось отстоять", - отметил официальный представитель МЧС.

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