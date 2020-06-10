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Пьяный Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москве

09.06.2020, 12:49 9262
Пьяный Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москве
Москва. 9 июня. Kazakhstan Today - Известный российский актер Михаил Ефремов вечером в понедельник совершил ДТП. Сегодня водитель Lada Granta, в которую врезался актер, скончался, передает Kazakhstan Today.
 
Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Granta. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет РБК.

 
В отношении Ефремова заведено дело по части 2 статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
 
В результате аварии водителя Lada Granta в тяжелом состоянии доставили в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму. Спасти его жизнь не удалось. 
 

Водитель, вчера на Смоленской площади получивший телесные повреждения, в результате ДТП скончался в медучреждении", - проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

 
Сообщается также, что погибший - 57-летний Сергей Захаров. Он работал водителем-курьером. 

 
Как пишет ТАСС, в связи со смертью Захарова, уголовное дело в отношении Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.
 

Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщил источник в правоохранительных органах.

 
По предварительным данным, Ефремов выехал на встречную полосу движения на большой скорости.
 

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