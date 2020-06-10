Пьяный Михаил Ефремов совершил смертельное ДТП в центре Москве

Москва. 9 июня. Kazakhstan Today - Известный российский актер Михаил Ефремов вечером в понедельник совершил ДТП. Сегодня водитель Lada Granta, в которую врезался актер, скончался, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве. Jeep Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada Granta. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет РБК





Умер водитель, пострадавший в аварии с Ефремовым. 67-летний мужчина работал в Москве курьером. Сам актер не пострадал и ранее обещал полностью оплатить лечение pic.twitter.com/NxKZBrdQJT — Лента.ру (@lentaruofficial) June 9, 2020

В отношении Ефремова заведено дело по части 2 статьи 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В результате аварии водителя Lada Granta в тяжелом состоянии доставили в НИИ имени Склифосовского, где у него диагностировали несколько переломов, закрытую черепно-мозговую травму. Спасти его жизнь не удалось.

Водитель, вчера на Смоленской площади получивший телесные повреждения, в результате ДТП скончался в медучреждении", - проинформировали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Сообщается также, что погибший - 57-летний Сергей Захаров. Он работал водителем-курьером.





Как пишет ТАСС , в связи со смертью Захарова, уголовное дело в отношении Ефремова может быть переквалифицировано на более тяжкую часть статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Статья предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении", - сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Ефремов выехал на встречную полосу движения на большой скорости.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства