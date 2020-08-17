Министр культуры и спорта прибыла осмотреть пожар на "Казахфильме"

Алматы. 16 августа. Kazakhstan Today - На "Казахфильме" прошло рабочее совещание с участием министра культуры и спорта РК Актоты Раимкуловой по итогам ликвидации пожара, передает Kazakhstan Today.

На встрече с представителями министерства присутствовали президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев, заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, представители департамента полиции и ДЧС Алматы.

Участники встречи провели осмотр места происшествия, где представители ответственных ведомств доложили министру об обстоятельствах и хронологии развития пожара. Актоты Раимкулова поблагодарила всех, кто принимал участие в тушении пожара", - говорится в сообщении пресс-службы киностудии в Instagram.

Напомним, сообщение о пожаре в музее "Казахфильма" поступило 14 августа в 21.33. В 22.51 и 22.53 пожар по двум очагам возгорания был локализован, а в 23.10 и 23.26 ликвидирован. Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поручил установить причину пожара на "Казахфильме".

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