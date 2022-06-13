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Митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека

12.06.2022, 20:11 5451
Митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 12 ИЮНЯ - Жители одного из домов организовали несанкционированный митинг, перекрыв дорогу, из-за чего произошла гибель случайного водителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Митингующие граждане перекрыли дорогу для проезда машин. В результате потасовки один из жителей ударил водителя остановившейся автомашины. Водитель упал, ударившись головой об асфальт. Пострадавший мужчина скончался. 
 
По данным департамента полиции Алматы, в настоящее время виновник водворен в изолятор временного содержания департамента. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 111 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть).

Ранее алматинцы уже организовывали акцию против массовой застройки.

 

новости по теме

В Алматинской области перевернулся автобус

12.06.2022, 20:07 5806
В Алматинской области перевернулся автобус
ТАЛДЫКОРГАН. 12 ИЮНЯ - На трассе Ушарал - Талдыкорган близ села Тарас в Аксуском районе в ночь на 12 июня перевернулся пассажирский автобус, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На месте происшествия скончалась 66-летняя женщина. Также в ДТП пострадали еще трое пассажиров, среди них 7-летний ребенок, которых с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области. 

 
Отмечается, что за рулем находился 50-летний мужчина, который на 396-м км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск не справился с управлением и допустил опрокидывание.
 
Проводится расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека).


 
 

По факту трагедии в Темиртау заведено уголовное дело

10.06.2022, 20:17 27371
ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - В результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека, еще один доставлен в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 277, часть 3, УК РК. На месте работают следственно-оперативные группы департамента полиции и управления полиции Темиртау, сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области
 
Обстоятельства трагедии выясняются.
 
По информации ДЧС региона, в соответствии с требованиями Трудового кодекса РК будет создана комиссия распоряжением уполномоченного органа по труду и проведено специальное расследование группового несчастного случая.
 

В Павлодаре преподаватель утонул на глазах у детей

10.06.2022, 19:35 28401
В Павлодаре преподаватель утонул на глазах у детей
ПАВЛОДАР. 10 ИЮНЯ - 31 мая на Усолке молодой преподаватель высшего колледжа Торайгыров университета проводил сборы с детьми, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мужчина повел детей на речку, хотел показать, как хорошо умеет плавать, и решил переплыть. Но сил не хватило, и он погиб, сообщает Pavlodarnews.kz.
 
Другой несчастный случай произошел в Аксу. 11 мая рыбак упал с лодки и утонул.
 
До начала купального сезона в регионе погибли два человека. За три года в регионе утонул 81 человек, из них 22 ребенка.
 

Трагедия на "АрселорМиттал Темиртау": четверо погибли, один в больнице

10.06.2022, 19:05 28976
Трагедия на "АрселорМиттал Темиртау": четверо погибли, один в больнице
Фото: gmk.center
ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - В результате трагедии в одном из цехов АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) погибли четыре человека, еще один доставлен в больницу, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня произошла трагическая гибель огнеупорщиков на "АрселорМиттал Темиртау". Происшествие случилось во время работ по демонтажу огнеупорной кладки в недействующей термической печи. Погибли четыре человека, один в больнице. На месте работают специалисты ДЧС, промышленной безопасности, а также находится руководство комбината и другие ответственные лица. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - написал на своей странице в Facebook аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
В областном управлении здравоохранения сообщили, что пациент 1994 года рождения доставлен в больницу. В сознании, гемодинамика стабильная, в лобной части головы глубокая рана. В данный момент проводится диагностика, осматривается совместно с заведующим политравмы, нейрохирургом, хирургами, реаниматологом. Пациент доставлен по красной линии в палату интенсивной терапии.
 
Ранее сообщалось, что пять человек оказались под завалами на заводе "АрселорМиттал Темиртау".
 

Пять человек оказались под завалами на заводе "АрселорМиттал Темиртау"

10.06.2022, 18:41 29616
Пять человек оказались под завалами на заводе "АрселорМиттал Темиртау"
Фото: arcelormittal.kz
ТЕМИРТАУ. 10 ИЮНЯ - 10 июня при демонтаже огнеупорной кладки в недействующей термической печи № 9 кузнечно-прессового цеха ТОО "Курылысмет" (дочернее предприятие АО "АМТ") произошло обрушение кровли, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате обрушения свода печи (размером 5х5х10м) под завалами оказались 5 огнеупорщиков цеха ремонта металлургических печей АО "АМТ", работы по их извлечению продолжаются, сообщает пресс-служба предприятия.
 

Три человека погибли в результате аварии в Алматы

10.06.2022, 15:55 32176
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Двое мужчин и женщина погибли в результате столкновения двух автомашин на Кульджинской трассе под Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

10 июня в 07.50 водитель, управлявший автомашиной марки БМВ 525, следуя по Кульджинскому тракту в западном направлении, предварительно выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомашиной марки "Мерседес Бенц". В результате оба водителя и пассажир автомашины "Мерседес Бенц", женщина 1978 года рождения, скончались на месте ДТП", - сообщили в департаменте полиции Алматы. 

 
Назначены судебно-медицинские и трассологические экспертизы.

 

BMW загорелся после столкновения с опорой рекламного щита в Алматы

10.06.2022, 12:24 34041
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - В городе Алматы автомашина BMW загорелась в результате столкновения с опорой рекламного щита на проспекте Аль-Фараби, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Около 03.05 водитель автомашины марки BMW, двигаясь по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие - металлическую опору рекламного щита", - проинформировал начальник управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов.

 
По его словам, от удара произошла полная деформация кузова и возгорание автомашины. 
 

В результате происшествия водитель автомашины BMW получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. Расследованием данного происшествия занимаются сотрудники УП Бостандыкского района", - добавил Олжас Шарипов.


 

На платной трассе Туркестан - Шымкент из-за жары поднялась бетонная плита

10.06.2022, 10:52 32726
ТУРКЕСТАН. 10 ИЮНЯ - Произошел подъем бетонной плиты дорожного полотна в направлении Туркестан - Шымкент на платном участке трассы Самара - Шымкент, Кызылорда - Шымкент, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает otyrar.kz, случай произошел на территории поселка Тортколь. Разделенные огромные плиты посреди дороги мешали проезду машин. 
 
Пресс-секретарь АО "НК "КазАвтоЖол" Ляззат Стамгазиева проинформировала, что в настоящее время подрядная организация ТОО "Шымкентжолстрой" завершила работы по восстановлению дороги. 
 
Отмечается, что задействовано 10 дорожных работников и 5 единиц спецтехники. Установлены необходимые дорожные знаки. Местная полиция проводит патрулирование.

 

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