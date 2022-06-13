Митинг против массовой застройки в Алматы привел к гибели человека

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Митингующие граждане перекрыли дорогу для проезда машин. В результате потасовки один из жителей ударил водителя остановившейся автомашины. Водитель упал, ударившись головой об асфальт. Пострадавший мужчина скончался.
По данным департамента полиции Алматы, в настоящее время виновник водворен в изолятор временного содержания департамента. Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 111 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть).
Ранее алматинцы уже организовывали акцию против массовой застройки.