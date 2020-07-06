Молния ударила в самолет в Павлодаре

Павлодар. 5 июля. Kazakhstan Today - Удар молнии получил самолет компании FlyArystan в павлодарском аэропорту, передает Kazakhstan Today.

Рейс должен был отправляться в Алматы, но в итоге был задержан на четыре часа, пишет региональное издание pavlodarnews.kz . PR-менеджер лоукостера Ляззат Набиева рассказала, что самолет оставили в Павлодаре.

По словам Набиевой, инженеры авиакомпании подтвердили, что молния действительно попала в самолет. Судну предстоит инженерно-технический осмотр согласно регламенту.

Инцидент произошел в 18.55. Из-за ЧП вылететь в Алматы из Павлодара не смогли вовремя 133 пассажира. За ними отправили второй борт из Нур-Султана. В компании объяснили, что по регламенту во время ожидания пассажирам предоставили напитки и питание в аэропорту.

Напомним, накануне синоптики прогнозировали сильный дождь и шквальный ветер в регионе.

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