Штормовое предупреждение объявили в ряде областей

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - РГП "Казгидромет" распространило штормовое предупреждение в Павлодарской, Акмолинской, Карагандинской, Туркестанской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях, передает Kazakhstan Today.

По прогнозу синоптиков, в субботу, 4 июля, в Павлодарской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, при грозе порывы до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90%.

Ночью 4 июля в Акмолинской области местами ожидается сильный дождь. Местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный днем местами до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 85-90%

4 июля в Карагандинской области синоптики прогнозируют дождь, местами сильный. Местами гроза, град. Ветер северо-западный, местами порывы до 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма составляет 80-85%.

В Туркестанской области 4 июля местами ожидаются пыльная буря, ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

4 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма - 90-95%.

В Атырауской области 4 июля синоптики прогнозируют жару до 35-38 градусов. В регионе высокая пожарная опасность. Вероятность шторма - 90-95%.

В Мангистауской области местами ожидается жара до 38 градусов. Вероятность шторма составляет 90-95%.

В Западно-Казахстанской области днем на юге жара до 35-38 градусов. Вероятность шторма - 90-95%.

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