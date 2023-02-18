17.02.2023, 08:21 31756
Момент страшного пожара на нефтебазе QazaqOil попал на видео
Фото: Instagram/aqmola_tjd
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Кокшетау. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кокшетау 16 февраля на территории топливной станции QazaqOil в северной промзоне произошло загорание двух топливозаправщиков.
Пожар локализован в 11.05 и полностью ликвидирован в течение 20 минут. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. В результате загорания погиб мужчина 1988 года рождения - оператор АЗС, который находился на топливозаправщике. Причина пожара устанавливается", - сообщили в областном ДЧС.
Департамент по ЧС Акмолинской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности.
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16.02.2023, 19:18 44411
В Петропавловске произошла очередная авария на водопроводе
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Петропавловск. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске 16 февраля произошла авария на водопроводе. В конце января на этом же участке водовода была аварийная ситуация, из-за которой три района города на сутки остались без воды.
Авария произошла на юго-восточном водоводе на трубе диаметром 800 мм в районе улицы Универсальной, сообщает "Петропавловск.news".
В настоящее время закрыты задвижки, ведутся работы по устранению повреждения. Для устранения повреждения задействованы все необходимые силы и средства ТОО "Қызылжар су". Всего 15 единиц техники и 35 человек", - сообщили в пресс-службе городского акимата.
На период устранения аварии снижено давление на сетях водопровода в Рабочем поселке, в микрорайоне Береке (Бензострой) и в привокзальном районе города. В ближайшее время будет организован подвоз воды. В предыдущий раз ремонтные работы на этом водоводе длились более суток.
28 января утром в Петропавловске произошел очередной порыв водовода вдоль железной дороги в районе улицы 314-й Стрелковой дивизии. Воды временно не будет в трех районах города.
В начале ноября после большого снегопада произошла авария.
В декабре из-за крупной аварии на водопроводе в Петропавловске без воды остались 15 домов и соцобъекты.
16.02.2023, 13:03 50926
Более 20 человек в Шымкенте заразились бруцеллезом
Фото: unsplash
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Шымкент. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году 21 человек в Шымкенте заразился бруцеллезом. Источником заражения стали больные коровы и овцы.
Рост заболеваемости санитарные врачи связывают с неблагополучной эпизоотической ситуацией среди животных. Санитарные врачи взяли 114 проб молока и молочных продуктов в очагах распространения инфекции. При этом 9 из них дали положительный результат на бруцеллез, сообщает Otyrar.kz.
Случаи заражения зарегистрированы не только от коров. Есть факты заражения от овцы, собаки и других животных. Что самое важное, случаи заражения не из одного источника. Если бы в одном месте было, то мы бы сказали, да, это все распространялось из одного источника. Но очаг был не один. Все пострадавшие заразились из разных источников", - рассказывает руководитель департамента санэпидконтроля Шымкента Абдиманап Тулебаев.
Cанитарные врачи отмечают, что инфекция передается не только через домашний скот, но и через других животных. Чтобы избежать инфицирования бруцеллезом, врачи рекомендуют подвергать тщательной термической обработке молоко и мясо.
Напомним, в прошлом году казахстанские ученые сообщили о сенсационном открытии в области лечения инфекционных заболеваний сельхозживотных. В июле в Алматы был подписан договор о создании казахстанско-британского СП по производству противоинфекционных ветеринарных препаратов.
В ноябре прошлого года агентство KAZAKHSTAN TODAY опубликовало интервью с академиком КазНАЕН, доктором химических наук Александром Ильиным, в котором ученый рассказал о научных исследованиях и открытиях в области борьбы с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных и птиц.
16.02.2023, 10:02 53916
Двух жителей Экибастуза убило током при прорыве батареи
Установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами
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Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Экибастуза, приехавшие на вызов о затоплении жилого помещения, обнаружили в частном доме тела мужчины и женщины, которые погибли от удара током.
13 февраля на линию "112" поступило сообщение от жителя города Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу улица Б. Жырау.
В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены тела мужчины, 1959 года рождения, и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами", - сообщает Polisia.kz
Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза.
Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования тел выставлен предварительный диагноз "поражение техническим электричеством".
Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
15.02.2023, 10:15 79156
В Алматы сгорел пассажирский автобус
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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на пересечении улицы Толе би и Восточной объездной дороги сгорел пассажирский автобус, сообщает ДЧС города.
Пожарные расчеты на место происшествия были направлены в 8.27.
По прибытии обнаружено горение автобуса марки "ЛиАЗ" на площади 25 квадратных метров. На момент возгорания в салоне пассажиров не было", - говорится в сообщении ведомства.
На тушение горящего автобуса поданы стволы с пеной, отдельно стволы поданы на охлаждение конструкций автобуса.
В 08.45 пожар был локализован и в 8.50 полностью ликвидирован.
Жертв и пострадавших нет. В тушении возгорания были задействованы 8 сотрудников и 2 единицы техники.
Дополнено 15.02.2023, 12.40
Позже в управлении городской мобильности города Алматы рассказали подробности происшествия.
По информации ведомства, водитель автобуса, следовавшего маршрутом №131, обнаружив техническую неисправность, предупредил всех пассажиров и произвел незамедлительную высадку людей на остановке.
Далее автобус направился в парк для устранения технической неисправности.
Следуя по проспекту Аль-Фараби в южном направлении, произошло возгорание в моторном отсеке. Водителем были приняты оперативные меры по тушению огня огнетушителем, однако через некоторое время произошел взрыв", - поделились в управлении.
В ведомстве обратили внимание, что автобус, в котором произошло возгорание, подходит к завершению нормативного срока эксплуатации. При плановой проверке технического состояния автопарка была выявлена высокая степень износа автобусов данной марки. В связи с чем для повышения качества предоставляемых услуг и безопасности пассажиров автопарком запланирован закуп новых подвижных единиц для их замены.
В целях обновления подвижного состава акиматом города Алматы производится закуп новых автобусов. В 2023 году запланировано приобретение 300 новых автобусов и обновление 100 единиц троллейбусов, частными парками закупается 150 единиц газовых автобусов", - добавили в пресс-службе.
14.02.2023, 18:59 96396
В облздраве СКО рассказали о состоянии пострадавших от нападения в школе Петропавловска
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Петропавловск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Школьники, пострадавшие от нападения девятиклассника с топором, переведены из реанимации в отделение травматологии.
Сегодня дети переведены из отделения реанимации в отделение травматологии. Состояние у детей стабильное, ближе к средней степени тяжести, самочувствие не нарушено. Пациенты в сознании, на вопросы отвечают адекватно. По системным органам без особенностей. Гемодинамика стабильная", - сообщили в пресс-службе областного управления здравоохранения.
Пострадавшие получают все необходимое лечение согласно протоколу. Они находятся под наблюдением травматологов, невропатолога и нейрохирурга.
Напомним, 13 февраля ученик 9-го класса средней школы № 4 Петропавловска нанес ранения топором и ножом трем ученикам. Двое пострадавших были доставлены в больницу, у них колотые раны головы и предплечья. Третьему ученику оказали медпомощь на месте.
Нападавший несовершеннолетний Д. задержан сотрудниками полиции. По данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство".
По предварительным данным, несовершеннолетний Д. состоит на психиатрическом учете. По неподтвержденным данным, нападавший выполнял "задание" интернет-игры, по которым ему нужно было срубить 4 дерева. Ими оказались ни в чем неповинные школьники.
14 февраля заместитель премьер-министра Алтай Кульгинов заявил, что всем регионам, управлениям образования дано поручение провести ревизию в школах и заключить договор с лицензированной охраной. По его словам, перед акиматами стоит задача, чтобы все школы были оснащены видеокамерами. В городах и районных центрах, где есть интернет, должен быть выход на центр оперативного управления полиции для безопасности детей.
13.02.2023, 20:55 121511
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
Подземные толчки зарегистрированы в 614 км от Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 13 февраля в 16 час. 38 мин. 50 сек. по времени Алматы зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 614 км на северо-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.3. Глубина 10 км. Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет.
За минувшую неделю казахстанские сейсмологи зафиксировали шесть землетрясений. Эпицентры подземных толчков находились на территории Кыргызстана, Китая и Казахстана.
13.02.2023, 15:10 129796
Спасатели обнаружили в Турции тело казахстанки Жанар Жаксыбековой Дополнено
Фото: twitter/@pusholder
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Анкара. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В турецком городе Кахраманмараше на юго-востоке Турции найдено тело казахстанки Жанар Жаксыбековой. Погибшую опознали родственники, сообщает Министерство иностранных дел республики.
10 февраля в городе в ходе спасательно-поисковых работ было найдено тело женщины, предположительно, гражданки Казахстана. Прибывшие из Алматы родственники опознали ее как гражданку Республики Казахстан ", - говорится в сообщении Минздрава.
Тело погибшей транспортировали из Кахраманмараша в Талдыкорган.
Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Вместе с тем была достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией Pegasus о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей гражданки РК", - добавили в МИД.
Ранее сообщалось, что в Алматы из Турции доставили тела погибших в результате землетрясения казахстанцев Мирболата Курмашева и Адиля Кадырбекова. Еще одну казахстанку - Сабину Мамадьярову нашли живой под завалами. У нее сломана рука.
В понедельник, 6 февраля, в Турции произошло сильное землетрясение. Подземные толчки после землетрясения магнитудой 7,4, по оценкам турецких сейсмологов, ощущались во многих регионах Турции, в том числе в Анкаре. Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус.
Землетрясение в Турции стало причиной сильного сдвига литосферных плит. Крупные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону, в результате чего сейсмическая активность распространилась вплоть до Палестины.
Очевидно, что регион меняется, заявил голландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший землетрясение в Турции.
По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Он объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия, а в 10 затронутых катастрофой провинциях объявлено чрезвычайное положение на три месяца.
По поручению президента Токаева Казахстан выделил 1 миллион долларов на оказание экстренной помощи Турецкой Республике. В Сирию Казахстан направил 50 тонн гуманитарной помощи.
Дополнено, 13.02.2023, 15.34
Число жертв землетрясений превысило 31 тысячу человек, сообщает rbc.ru со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Ущерб от землетрясений для экономики Турции может составить около 84 млрд долларов или около 10% ВВП, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.
По данным агентства, в турецкой провинции Малатья в рамках дела об обрушении зданий при землетрясениях выдали ордер на задержание 31 человека.
13.02.2023, 13:45 109851
Более 2 тысяч человек эвакуировали из двух павлодарских школ
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за ложных сообщений о минировании из двух школ Павлодара эвакуировали в общей сложности 2115 человек.
Утром 13 февраля в полицию обратился директор СОШ № 34 и сообщил, что на электронную почту школы поступило сообщение о "снаряде". На место происшествия направлены все службы. В здании проведено обследование. Произведена эвакуация 1115 человек, в том числе 950 учащихся. Также из СОШ № 35 эвакуированы около 1000 человек", - сообщает Polisia.kz.
Взрывотехники каких-либо подозрительных и взрывных устройств в зданиях не обнаружили. По данным фактам проводится проверка.
Аналогичные сообщения поступили на почту школ № 9 и 28 еще в субботу, но в полицию об этом сообщили сегодня, поэтому сегодня эвакуация не проводилась, добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что в Казахстане лжетерроризм могут отнести к категории тяжких преступлений. В 2022 году число ложных сообщений об актах терроризма увеличилось. Возбуждено 181 уголовное дело, осуждено 25 лиц.
10 февраля в Усть-Каменогорске отменили очные занятия в 20 школах из-за сообщений о взрывных устройствах.
Напомним, сегодня в Петропавловске девятиклассник напал на школьников с ножом и топором. Двоим детям потребовалась срочная госпитализация, один ребенок отпущен домой на амбулаторное лечение. По неподтвержденной пока информации, нападавший состоит на учете в психоневрологическом диспансере. На детей он напал, потому что якобы выполнял задание интернет-игры.
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