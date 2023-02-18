Момент страшного пожара на нефтебазе QazaqOil попал на видео  

Установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами

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Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Экибастуза, приехавшие на вызов о затоплении жилого помещения, обнаружили в частном доме тела мужчины и женщины, которые погибли от удара током.





13 февраля на линию "112" поступило сообщение от жителя города Экибастуза о затоплении жилого помещения из-за повреждения радиаторов отопления по адресу улица Б. Жырау.





В ходе отработки вызова в жилом частном доме обнаружены тела мужчины, 1959 года рождения, и женщины, 1965 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти. Сотрудниками ЧС и коммунальной службы установлено, что в гостиной на полу находился электрический обогреватель с оголенными проводами", - сообщает Polisia.kz





Данный факт зарегистрирован в УП города Экибастуза.





Экибастузско-Баянаульским МРО ИСЭ по Павлодарской области 14 февраля по итогам судебно-медицинского исследования тел выставлен предварительный диагноз "поражение техническим электричеством".





Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.